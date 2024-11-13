İş dünyasının en güçlü 100 ismi açıklandı! İşte listenin ilk sırasında yer alan isim
Fortune dergisi, "İş Dünyasının En Güçlü 100 İnsanı" listesini açıkladı. Böylece iş dünyasının en güçlü 100 kişisi belli oldu. Listede 40 sektörden, yaşları 30'lardan 90'lara kadar değişen liderler bulunuyor. Listede ayrıca Türk bir isim de yer alıyor. İşte, iş dünyasının en güçlü 100 insanı...
Fortune dergisi, "İş Dünyasının En Güçlü 100 İnsanı" listesini yayımladı. Listede 40 sektörden, yaşları 30'lardan 90'lara kadar değişen liderler yer aldı.
Peki iş dünyasının en güçlü 100 insanı listesinde kimler var? En güçlü iş insanları listesinin zirvesindeki isim kim? İşte ayrıntılar...
Listenin ilk sırasına, Tesla'nın CEO'su Elon Musk yerleşti. Musk'ın "geniş vizyonu ve mühendislik sezgisi"nin onu birçok sektörde tanınan bir lider haline getirdiği bildirildi.
Musk'ın şirketleri SpaceX ve Neuralink'in başarılarına işaret edilen listede, Musk'ın siyasete de giderek daha fazla zaman ayırdığına ve Donald Trump'ın en görünür destekçilerinden biri haline geldiğine dikkat çekildi.
Listenin ikinci sırasında yer alan Nvidia kurucusu ve CEO'su Jensen Huang'ın, şirketini, yapay zeka patlamasındaki en önemli oyunculardan biri haline getirdiği vurgulandı.
Nvidia'nın pazar hakimiyetinin, hisselerini rekor seviyelere taşıyarak şirketi 3 trilyon doları aşan piyasa değeriyle dünyanın en değerli şirketlerinden biri haline getirdiğine değinilen listede, bu değerlemede Huang'ın etkisine işaret edildi.
Listenin üçüncü sırasında da Microsoft Üst yöneticisi Satya Nadella yer aldı.
Nadella'nın 10 yılda Microsoft'u bulut ve yapay zeka olmak üzere iki büyük dönüşümden başarıyla geçirdiği kaydedilen listede, OpenAI'ya yapılan öngörülü erken yatırımın, Microsoft'un piyasa değeriyle teknoloji sektörünün en üst kademelerine yerleşmesine yardımcı olduğu aktarıldı.
Listenin dördüncü sırasında Berkshire Hathaway CEO'su Warren Buffet yer aldı.
Listenin beşinci sırasında da ABD'nin en büyük bankalarından JPMorgan Chase'in CEO'su Jamie Dimon yer aldı.
Listenin altıncı sırasında, Apple CEO'su Tim Cook bulunuyor.
Listenin yedinci sırasındaki isim ise Meta CEO'su Mark Zuckerberg.
Listenin sekizinci sırasında, OpenAI CEO'su Sam Altman yer aldı.
Listenin dokuzuncu sırasında, General Motors CEO'su Mary Barra bulunuyor.
Listenin onuncu sırasında ise Alphabet CEO'su Sundar Pichai var.
LİSTEDEKİ TÜRK HAMDİ ULUKAYA
Chobani'nin CEO'su Hamdi Ulukaya da listede 83'üncü sırada yer aldı. Ulukaya'nın Türkiye'den 1994'te ABD'ye göç ettiği, 2005'te de aldığı krediyle New York'un kuzeyinde bir yoğurt fabrikası satın aldığı aktarıldı.
Listede Ulukaya'nın iş dünyasının en etkili hayırseverlerinden biri olduğuna işaret edilerek şirketinin mültecileri işe alma konusunda öncü olduğu vurgulandı.