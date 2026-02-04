İsa Karakaş canlı yayında açıkladı: Asgari ücrete ara zam ve bayram ikramiyesi sinyali
Milyonlarca çalışan ve emeklinin gözü kulağı temmuz zammı ve ikramiyelerde. Canlı yayında konuşan SGK Uzmanı İsa Karakaş, asgari ücret için "kaçınılmaz" diyerek tarih verdi, bayram ikramiyesinde ise masadaki son rakamı duyurdu.
Asgari ücretle geçimini sağlayan vatandaşların artan hayat pahalılığı karşısında yaşadığı zorluklar ve emeklilerin bayram ikramiyesi beklentisi gündemdeki yerini koruyor.
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber’de katıldığı canlı yayında milyonları ilgilendiren kritik başlıklara dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Karakaş, mevcut ekonomik tabloya işaret ederek temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılma olasılığının giderek arttığını belirtti.
MAAŞ DAHA CEBE GİRMEDEN ERİDİ
Canlı yayındaki değerlendirmelerinde ekonomik göstergelerin yeni düzenlemeleri zorunlu kılabileceğini vurgulayan Karakaş, kira artış oranlarına dikkat çekti. Karakaş, “Kira zam oranı yüzde 33,98 olarak açıklandı. Bu rakama bakıldığında, artış oranının asgari ücret zammının üzerinde olduğu açıkça görülüyor” dedi.
Asgari ücretin 28 bin 75 lira olarak belirlendiğini hatırlatan Karakaş, ocak ayı enflasyon verilerinin ardından bu rakamın reel olarak eridiğini söyledi.
Karakaş, “Ocak ayı enflasyonuna baktığımızda asgari ücretin alım gücü ciddi biçimde düşmüş durumda. İşçiler henüz asgari ücreti almadan 1.358 lirası buharlaştı” ifadelerini kullandı.
TEMMUZ AYINDA ARA ZAM GELİR
Ara zam tartışmalarına geniş yer ayıran Karakaş, tamamlayıcı emeklilik sisteminin devreye alınacağını ve bu kapsamda yüzde 3’lük asgari ücret kesintisi yapılmasının gündemde olduğunu hatırlattı. Tüm bu gelişmelerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirten Karakaş, temmuz ayında ara zammın kaçınılmaz hale geldiğini savundu.
Hükümetin vatandaşın nabzını tuttuğunu belirten Karakaş, “Henüz ocak zammı yeni yapılmış olsa da olumsuz tepkiler hükümet tarafından biliniyor. Bu nedenle temmuz ayında bir ara zam yapılması artık kaçınılmaz görünüyor” dedi.
Yasal açıdan da herhangi bir engel bulunmadığını ifade eden Karakaş, “Ocak ayında enflasyon oranında bir güncelleme yapılmıştı. Mevzuat açısından temmuz ayında yeniden bir düzenleme yapılmasının önünde engel yok. Benim beklentim temmuz ayında mutlaka bir gelişme olacağı yönünde” şeklinde konuştu.
Özel sektördeki ücret politikalarına da değinen Karakaş, yapılan zamların yetersizliğine vurgu yaptı. Karakaş, “Büyük işyerleri dahil olmak üzere özel sektörde yapılan zamların büyük bölümünün asgari ücret seviyesinde kaldığını görüyoruz. Bu durum yalnızca asgari ücretlileri değil, tüm ücretli çalışanları ciddi şekilde sarstı” dedi.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesi konusunda geçtiğimiz haftadan sonra Ankara’da araştırmalar yaptığını söyleyen Karakaş, kulis bilgilerini paylaştı. Karakaş, “Yüzde 25’lik artış formülü şu an ağırlık kazanmış durumda” dedi.
İsa Karakaş, bayram ikramiyesi konusunda yetkinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda olduğunu belirterek, yaklaşık 17 milyon emekli ve hak sahibi bulunduğu için ikramiye tutarının çok yüksek olmasının zor olduğunu söyledi.
Karakaş’a göre, öngörülen ikramiye en fazla 5 bin lira seviyesinde. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesi durumunda bu tutarın 6 bin liraya kadar çıkabileceği, Kurban Bayramı’nda da aynı miktarın ödenmesinin beklendiği ifade edildi.
SGK BORÇLARINA KADEMELİ ÖDEME KOLAYLIĞI
Yayında Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) borcu olanlar için getirilen yeni düzenlemelere de değinildi. Önemli bir kolaylık sağlandığını belirten Karakaş, daha önce yüzde 10 peşin ödeme şartı bulunduğunu hatırlattı.
Karakaş, “Yeni düzenlemeyle bu koşul hafifletildi. Borç kaç taksite bağlanırsa bağlansın, peşin ödenecek tutar sadece bir taksit ile sınırlı olacak” dedi.
Borçların 36 aya kadar taksitlendirilebileceğini belirten Karakaş, eski borçlar nedeniyle sicili bozuk görünen vatandaşların da bu düzenlemelerle rahatlayacağını söyledi. Karakaş, “Mevcut düzenlemelerle devlet elinden gelenin en iyisini yaptı” değerlendirmesinde bulundu.
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, son olarak esnaf ve sanatkârların vergi borçlarına ilişkin beklentilerine dikkat çekti. Karakaş, sahadan gelen taleplerin yeni bir yapılandırma düzenlemesine işaret ettiğini belirterek, özellikle küçük esnafın borç yükü nedeniyle rahatlatıcı bir adım beklediğini ifade etti.