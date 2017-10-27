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İşçi, öğrenci, esnaf, emekli... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu

SGK İl Müdürleri Eğitim ve İstişare Toplantısında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, "İstihdam seferberliğinde yeni teşvik uygulamalarını devreye sokacağız" dedi

İşçi, öğrenci, esnaf, emekli... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu,  istihdam seferberliğini gelecek dönemde sürdüreceklerini, daha güçlü hedefler ortaya koyacaklarını ve yeni teşvik uygulamalarını devreye sokacaklarını  bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Sarıeroğlu,  Kızılcahamam'daki Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürleri Eğitim ve İstişare Toplantısı'na katıldı.

Buradaki konuşmasında, SGK'nın 27 bin personeli ve 81 ildeki  örgütlülüğüyle kapsamı en geniş kurumlardan biri olduğunu belirten Bakan  Sarıeroğlu,  "En çok da hayata dokunan, yapılan her çalışmanın, atılan her adımın  konuşulduğu, her konunun vatandaşlarımızı ilgilendirdiği çok temel bir  alan.  İşçi işveren, emekli, esnaf ve çiftçi olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin,  dünlerini, bugünlerini, geleceklerini ilgilendiren kilit bir konumdayız.  Sorumluluğumuz büyük." ifadelerini kullandı.

Sarıeroğlu, Türkiye'de dünyaya örnek bir sosyal güvenlik sisteminin  işletildiğini bildirerek, "Üzerinizdeki yük ağır. Sorumluluklarınız fazla. Her  geçen gün önemi artan bir kurumda, vatandaşa bire bir dokunan bir görevi ifa  ediyorsunuz. Her biriniz hizmet noktasında devletimizin görünen yüzlerisiniz ama  şunu belirtmek isterim ki SGK'nın verdiği hizmet ne kadar sorunsuz ve başarılı  olursa, milletimiz kendini o kadar güvende hissetmektedir. SGK, 81 milyonun  güvencesidir, geleceğidir, sigortasıdır. SGK, tüm vatandaşlarımızı koruma altına  alan, onları çalışma hayatlarında koruyan, kollayan, haklarını, sağlıklarını,  emekliliklerini, ölüm sonrası eşlerini, çocuklarını koruma altına alan bir  şemsiyedir." diye konuştu.

"YENİ BİR YOL HARİTASI OLUŞTURUYORUZ"

En titiz çalışacakları konuların arasında sosyal güvenlik sisteminin  yer aldığını belirten Bakan Sarıeroğlu, şunları söyledi:

"İllerimizde, ilçelerimizde ve merkezde büyük bir hassasiyet,  titizlikle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hizmet kalitesiyle ilgili, önümüzdeki  döneme ilişkin perspektifler, hedefler geliştiriyoruz. SGK'nın kurumsal  kapasitesinin daha da güçlendirilmesi anlamında çalışmalarımız  var. Önümüzdeki  döneme ilişkin güçlü hedefler ve çıktılara ulaşacağımız yeni bir yol haritası  oluşturuyoruz. Şu an 22 milyon aktif sigortalımız var. 11 milyon 200 bin pasif  sigortalımız var. GSS kapsamındaki nüfusumuz yüzde 98'lere ulaşmış durumda. Belki  de bu oran dünya ülkeleri içerisinde en yüksek oran."

Vatandaşın aldığı hizmetin ardından kurumlarından memnuniyetle  ayrılmasının önemine değinen Sarıeroğlu, "Bu bağlamda bizim için Alo 170  vatandaşlarımızla direkt temasa geçtiğimiz diğer temel mekanizma, diğeri de  merkezlerimiz müdürlüklerimiz. SGK'nın insanlarla iletişimi ve sorunlarına  yaklaşımı ne kadar problem çözmeye odaklı olursa, vatandaş ile devlet arasındaki  bağ o kadar kuvvetlenir.  İllerinize döndükten sonra çalışan bütün arkadaşlara bu  konudaki hassasiyetimi iletmenizi istiyorum." ifadelerini kullandı.

İŞ GÜCÜNE KATILIM ORANLARI

İstihdamın temel öncelikleri olduğunu dile getiren Bakan Sarıeroğlu,  "Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde istihdam seferberliğine başladık. Bu  kapsamda daha güçlü hedefler ortaya koyacağız. Yeni teşvik uygulamalarını devreye  sokacağız. Kadın, genç ve engellilerle ilgili yeni çalışmaları, mekanizmaları  devreye sokacağız. Bununla ilgili bilgilendirmelerin daha titizlikle,  hassasiyetle yapılması yaptığımız çalışmalardan daha etkin sonuçlar almamamıza  büyük katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Sarıeroğlu, kayıt dışı çalışmayla ilgili mücadelenin sürdürüleceğini  belirterek, denetim faaliyetlerinin yanı sıra vatandaşla iletişimin önemini  anlattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Çalışma hayatının ve sosyal hakların iyileştirilmesi amacıyla sürekli  teşvik, destek, prim, indirim uygulamaları yapıyoruz. Bu uygulamaların  duyurularını toplumun her kesimine doğru kanallardan ulaştırmaya gayret  etmeliyiz. Her zaman söylediğimiz gibi, kurumumuzu cezalandırıcı değil rehberlik  edici özelliğini ön plana çıkarmamız birinci önceliğimiz olmalı ve buna yönelik  çalışmalarımızı artırmalıyız. Teşvik uygulamalarımızı nasıl basitleştirebiliriz  bunu çalışacağız. İş gücüne katılım oranlarımız ciddi oranda yükselme eğiliminde.  İstihdam oranlarını daha fazla artırmamız gerekiyor ki işsizlikte düşüşe gidelim.  Teşvik uygulamalarımızın daha etkin bir şekilde devreye girmesi gerekiyor. Bunun  için il müdürlüklerimizin bilgilendirme faaliyetlerini artırmasını istiyoruz."

Sarıeroğlu, şehit aileleri ve gazilere ilişkin çalışmaların da temel  öncelikleri arasında yer alacağını bildirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı #sgk
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