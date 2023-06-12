İşe giriş tarihi 1999-2000-2008 sonrası olanlar dikkat!
EYT düzenlemesini kıl payı kaçıranlar için yeni düzenleme sinyalleri verildi. Yapılan EYT düzenlemesi ile 1999 öncesi işe girişi olanlar heyecanlanırken tek bir yıl, ay hatta gün farkı ile bu tarihi kaçıran kişiler de oldu.
EYT düzenlemesi sonrasında yeni adımlar atılmaya devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur'lular arasında prim eşitlemesi için çalışmalar tüm hızıyla sürerken, onaylanması halinde 5 yıllık indirim söz konusu olacak.
EYT yasası kapsamı dışında kalan ve emeklilik hakkını kıl payı kaçıran kişiler, kademeli emeklilik beklentisi içerisine girdi. Şu anda yürürlükte olan düzenlemeye göre, kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaş şartı bulunmaktadır.
Ancak, emeklilik şartlarının 1999 öncesine dönmesi durumunda, 3600 prim gün sayısını dolduran vatandaşlar 50-55 yaş aralığında emekli olabilme hakkına sahip olacaklardı. EYT yasasına göre emekliliği bir gün kaçıran kişiler, 17 yıl daha çalışmak zorunda olduğundan kademeli emeklilik taleplerini dile getirdi.
Özellikle 2000 sonrası işe girenler, kademeli emeklilik sistemi müjdesini bekliyor. EYT'ye takılan kişilerin 2023 yılı başından itibaren 'kademeli' olarak emeklilik hakkı elde edebilmesine yönelik bir düzenleme üzerinde çalışılmaktadır. Bu düzenleme, EYT'yi kaçıranların emeklilik hakkını biraz olsun geri kazanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.
YASAYA GÖRE ŞARTLAR NELER?
• Meclis'te kabul edilen ve 3 Mart'ta yürürlüğe giren yasa ile 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayanların emekliliğinde yaş koşulu kaldırıldı.
• Söz konusu tarihten önce çalışmaya başlayanlardan, yaş dışındaki koşulları sağlayanlar hemen emekli olabiliyor.
• EYT'li SSK'lılarda 5000–5975 gün ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi aranıyor.
• Bağkur'lu ve Emekli Sandığı'na tabi erkekler 9000, kadınlar 7200 prim gününü tamamlayarak emekliliğe hak kazanıyor.
EYT'DE GEREKEN GÜNLER
• SSK'lı kadınlar: 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 gün arası
• SSK'lı erkekler: 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası
• Bağkur'lu kadınlar: 7200 gün
• Bağkur'lu erkekler: 9000 gün
• Emekli Sandığı'na tabi kadınlar: 7200 gün. m Emekli Sandığı'na tabi erkekler: 9000 gün