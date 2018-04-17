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İŞKUR 102 bin personel alacağı pozisyonların tam listesi! Nasıl başvurulur

2,474 Güvenlik Görevlisi, 3216 Garson, 1,014 Konfeksiyon İşçisi, 1,231 Resepsiyon Görevlisi, 3,519 Satış Danışmanı, 388 Sekreter, 4,580 Temizlik Görevlisi, 2,506 Turizm ve Otelcilik elemanı ve 22,389 Beden İşçisi ve bunlar gibi onlarca pozisyon için personel alımı yapılacal. İşte nasıl başvurulur sorusunun yanıtı

İŞKUR 102 bin personel alacağı pozisyonların tam listesi! Nasıl başvurulur

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, İŞKUR 102 bin personel alımı gerçekleştirecek.

İŞKUR'un ilanlarına başvurmak için ilkokul mezunu olmak yeterli

Hem özel sektör hem devlet kurumlarında istihdam edilmek üzere ilkokul, lisans ve önlisans mezunu toplamda 102 bin 181 personel, Türkiye genelinde pozisyonlarına göre istihdam edilecek.

İŞKUR'un yayınladığı ilana bakıldığında:

- 2,474 Güvenlik Görevlisi,

- 3216 Garson,

- 1,014 Konfeksiyon İşçisi,

- 1,231 Resepsiyon Görevlisi,

- 3,519 Satış Danışmanı,

- 388 Sekreter,   

- 4,580 Temizlik Görevlisi,

- 2,506 Turizm ve Otelcilik elemanı,

- 22,389 Beden İşçisi ve bunlar gibi onlarca pozisyon için personel alımı yapıldığı görülüyor.

NASIL BAŞVURULUR

İlanda belirtilen pozisyonlara başvurmak için "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek.aspx" adresine girerek üye olmak, üye olduktan sonra uygun ilana başvurmak yeterli.

ulusal.com.tr

Etiketler; #işkur 102 bin personel alımı
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