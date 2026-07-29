İŞKUR düğmeye bastı! Belediyeler ve kamu kurumlarına personel alımı başladı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), yaz aylarında da istihdam yaratmaya devam ederek belediyeler, kamu şirketleri ve çeşitli devlet kurumlarındaki açık pozisyonlar için alım ilanlarını yayımladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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İŞKUR düğmeye bastı! Belediyeler ve kamu kurumlarına personel alımı başladı - Resim: 1

İş arayan vatandaşlara yönelik yeni çalışma olanakları sağlayan kurum, kamu kurumlarına yönelik istihdam sürecini hız kesmeden yürütüyor. Sürekli olarak güncellenen kurum dışı kamu işçi alım ilanları, iş arayanların erişimine açıldı.

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İŞKUR düğmeye bastı! Belediyeler ve kamu kurumlarına personel alımı başladı - Resim: 2

Yayımlanan duyurulara göre, Türkiye'nin dört bir yanındaki çok sayıda kamu kuruluşu ve yerel yönetimin bünyesinde görevlendirilmek üzere alımlar gerçekleştirilecek. Bu alımların tek bir alanla sınırlı kalmayıp farklı meslek gruplarını kapsayacak şekilde planlandığı belirtildi.

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İŞKUR düğmeye bastı! Belediyeler ve kamu kurumlarına personel alımı başladı - Resim: 3

İstihdam sürecine dahil olmayı düşünen vatandaşların, ilgilendikleri ilanların başvuru şartlarını ve gerekliliklerini dikkatle incelemesi isteniyor.

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İŞKUR düğmeye bastı! Belediyeler ve kamu kurumlarına personel alımı başladı - Resim: 4

Edirne Keşan Belediyesi Memur Alım İlanı 04.09.2026

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İŞKUR düğmeye bastı! Belediyeler ve kamu kurumlarına personel alımı başladı - Resim: 5

İzmir Tire Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 05.08.2026

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İŞKUR düğmeye bastı! Belediyeler ve kamu kurumlarına personel alımı başladı - Resim: 6

Manisa Turgutlu Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 28.08.2026

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İŞKUR düğmeye bastı! Belediyeler ve kamu kurumlarına personel alımı başladı - Resim: 7

Muğla Dalaman Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 04.09.2026

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İŞKUR düğmeye bastı! Belediyeler ve kamu kurumlarına personel alımı başladı - Resim: 8

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı 09.08.2026

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İŞKUR düğmeye bastı! Belediyeler ve kamu kurumlarına personel alımı başladı - Resim: 9

Kültür ve Turizm Bakanlığı Uludağ Alan Başkanlığı Personel Alım İlanı 25.08.2026

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İŞKUR düğmeye bastı! Belediyeler ve kamu kurumlarına personel alımı başladı - Resim: 10

Denizli Büyükşehir Belediyesi Memur Alım İlanı 03.09.2026

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İŞKUR düğmeye bastı! Belediyeler ve kamu kurumlarına personel alımı başladı - Resim: 11

Bilecik İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 14.08.2026

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İŞKUR düğmeye bastı! Belediyeler ve kamu kurumlarına personel alımı başladı - Resim: 12

Afyonkarahisar Kılıçarslan Belediyesi Memur Alım İlanı 05.08.2026

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İŞKUR düğmeye bastı! Belediyeler ve kamu kurumlarına personel alımı başladı - Resim: 13

Antalya Demre Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 28.08.2026

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İŞKUR düğmeye bastı! Belediyeler ve kamu kurumlarına personel alımı başladı - Resim: 14

Bolu Yeniçağ Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 19.08.2026

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İŞKUR düğmeye bastı! Belediyeler ve kamu kurumlarına personel alımı başladı - Resim: 15

Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memurluğu Sınav İlanı 30.07.2026

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İŞKUR düğmeye bastı! Belediyeler ve kamu kurumlarına personel alımı başladı - Resim: 16

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı 30.07.2026

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İŞKUR düğmeye bastı! Belediyeler ve kamu kurumlarına personel alımı başladı - Resim: 17

Danıştay Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı 02.08.2026

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İŞKUR düğmeye bastı! Belediyeler ve kamu kurumlarına personel alımı başladı - Resim: 18

Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 07.08.2026

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İŞKUR düğmeye bastı! Belediyeler ve kamu kurumlarına personel alımı başladı - Resim: 19

Karayolları Genel Müdürlüğü Personel Alım İlanı 06.08.2026

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İŞKUR düğmeye bastı! Belediyeler ve kamu kurumlarına personel alımı başladı - Resim: 20

Tarım ve Orman Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı 09.08.2026

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İŞKUR düğmeye bastı! Belediyeler ve kamu kurumlarına personel alımı başladı - Resim: 21

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alım İlanı 10.08.2026

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İŞKUR düğmeye bastı! Belediyeler ve kamu kurumlarına personel alımı başladı - Resim: 22

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Enstitüsü Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı 21.08.2026

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İŞKUR düğmeye bastı! Belediyeler ve kamu kurumlarına personel alımı başladı - Resim: 23

Konya Büyükşehir Belediyesi Memur Alım İlanı 14.08.2026

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İŞKUR düğmeye bastı! Belediyeler ve kamu kurumlarına personel alımı başladı - Resim: 24

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 11.09.2026

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İŞKUR düğmeye bastı! Belediyeler ve kamu kurumlarına personel alımı başladı - Resim: 25

Niğde Ulukışla Belediyesi Memur Alım İlanı 13.08.2026

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İŞKUR düğmeye bastı! Belediyeler ve kamu kurumlarına personel alımı başladı - Resim: 26

Nevşehir Kozaklı Belediyesi Memur Alım İlanı 04.09.2026

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İŞKUR düğmeye bastı! Belediyeler ve kamu kurumlarına personel alımı başladı - Resim: 27

Yozgat Sarıkaya Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 12.08.2026

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İŞKUR düğmeye bastı! Belediyeler ve kamu kurumlarına personel alımı başladı - Resim: 28

Yozgat Çayıralan Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 04.09.2026

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İŞKUR düğmeye bastı! Belediyeler ve kamu kurumlarına personel alımı başladı - Resim: 29

Çorum Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 28.08.2026

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İŞKUR düğmeye bastı! Belediyeler ve kamu kurumlarına personel alımı başladı - Resim: 30

Sinop Türkeli Belediyesi Memur Alım İlanı 05.08.2026

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İŞKUR düğmeye bastı! Belediyeler ve kamu kurumlarına personel alımı başladı - Resim: 31

Kahramanmaraş Elbistan Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 04.09.2026

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İŞKUR düğmeye bastı! Belediyeler ve kamu kurumlarına personel alımı başladı - Resim: 32

Rize İkizdere Belediyesi Memur Alım İlanı 31.07.2026

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İŞKUR düğmeye bastı! Belediyeler ve kamu kurumlarına personel alımı başladı - Resim: 33

Rize Kalkandere Belediyesi Memur Alım İlanı 14.08.2026

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İŞKUR düğmeye bastı! Belediyeler ve kamu kurumlarına personel alımı başladı - Resim: 34

Rize Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 26.08.2026

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İŞKUR düğmeye bastı! Belediyeler ve kamu kurumlarına personel alımı başladı - Resim: 35

Rize Belediye Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı 09.09.2026

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İŞKUR düğmeye bastı! Belediyeler ve kamu kurumlarına personel alımı başladı - Resim: 36

Erzurum Tekman Belediyesi Memur Alım İlanı 26.08.2026

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İŞKUR düğmeye bastı! Belediyeler ve kamu kurumlarına personel alımı başladı - Resim: 37

Ağrı Yücekapı Belediyesi Memur Alım İlanı 17.08.2026

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İŞKUR düğmeye bastı! Belediyeler ve kamu kurumlarına personel alımı başladı - Resim: 38

Van Çaldıran Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 21.08.2026

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İŞKUR düğmeye bastı! Belediyeler ve kamu kurumlarına personel alımı başladı - Resim: 39

Hakkari Yüksekova Belediyesi Memur Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İlanı 17.09.2026

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işkur personel alımı