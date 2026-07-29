İŞKUR düğmeye bastı! Belediyeler ve kamu kurumlarına personel alımı başladı
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), yaz aylarında da istihdam yaratmaya devam ederek belediyeler, kamu şirketleri ve çeşitli devlet kurumlarındaki açık pozisyonlar için alım ilanlarını yayımladı.
İş arayan vatandaşlara yönelik yeni çalışma olanakları sağlayan kurum, kamu kurumlarına yönelik istihdam sürecini hız kesmeden yürütüyor. Sürekli olarak güncellenen kurum dışı kamu işçi alım ilanları, iş arayanların erişimine açıldı.
Yayımlanan duyurulara göre, Türkiye'nin dört bir yanındaki çok sayıda kamu kuruluşu ve yerel yönetimin bünyesinde görevlendirilmek üzere alımlar gerçekleştirilecek. Bu alımların tek bir alanla sınırlı kalmayıp farklı meslek gruplarını kapsayacak şekilde planlandığı belirtildi.
İstihdam sürecine dahil olmayı düşünen vatandaşların, ilgilendikleri ilanların başvuru şartlarını ve gerekliliklerini dikkatle incelemesi isteniyor.
Edirne Keşan Belediyesi Memur Alım İlanı 04.09.2026
İzmir Tire Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 05.08.2026
Manisa Turgutlu Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 28.08.2026
Muğla Dalaman Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 04.09.2026
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı 09.08.2026
Kültür ve Turizm Bakanlığı Uludağ Alan Başkanlığı Personel Alım İlanı 25.08.2026
Denizli Büyükşehir Belediyesi Memur Alım İlanı 03.09.2026
Bilecik İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 14.08.2026
Afyonkarahisar Kılıçarslan Belediyesi Memur Alım İlanı 05.08.2026
Antalya Demre Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 28.08.2026
Bolu Yeniçağ Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 19.08.2026
Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memurluğu Sınav İlanı 30.07.2026
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı 30.07.2026
Danıştay Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı 02.08.2026
Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 07.08.2026
Karayolları Genel Müdürlüğü Personel Alım İlanı 06.08.2026
Tarım ve Orman Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı 09.08.2026
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alım İlanı 10.08.2026
Tarım ve Orman Bakanlığı Su Enstitüsü Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı 21.08.2026
Konya Büyükşehir Belediyesi Memur Alım İlanı 14.08.2026
Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 11.09.2026
Niğde Ulukışla Belediyesi Memur Alım İlanı 13.08.2026
Nevşehir Kozaklı Belediyesi Memur Alım İlanı 04.09.2026
Yozgat Sarıkaya Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 12.08.2026
Yozgat Çayıralan Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 04.09.2026
Çorum Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 28.08.2026
Sinop Türkeli Belediyesi Memur Alım İlanı 05.08.2026
Kahramanmaraş Elbistan Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 04.09.2026
Rize İkizdere Belediyesi Memur Alım İlanı 31.07.2026
Rize Kalkandere Belediyesi Memur Alım İlanı 14.08.2026
Rize Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 26.08.2026
Rize Belediye Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı 09.09.2026
Erzurum Tekman Belediyesi Memur Alım İlanı 26.08.2026
Ağrı Yücekapı Belediyesi Memur Alım İlanı 17.08.2026
Van Çaldıran Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 21.08.2026
Hakkari Yüksekova Belediyesi Memur Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İlanı 17.09.2026