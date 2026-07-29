İŞKUR düğmeye bastı! Belediyeler ve kamu kurumlarına personel alımı başladı

Yayımlanan duyurulara göre, Türkiye'nin dört bir yanındaki çok sayıda kamu kuruluşu ve yerel yönetimin bünyesinde görevlendirilmek üzere alımlar gerçekleştirilecek. Bu alımların tek bir alanla sınırlı kalmayıp farklı meslek gruplarını kapsayacak şekilde planlandığı belirtildi.