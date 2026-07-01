İŞKUR duyurdu! 14 farklı kurum memur alımı yapacak, başvurular başladı

Temmuz ayının ilk gününde İŞKUR platformu üzerinden 14 farklı kamu kurumunun memur alım ilanları yayımlandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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İŞKUR duyurdu! 14 farklı kurum memur alımı yapacak, başvurular başladı - Resim: 1

Devlet kurumlarında kariyer planlayanlar için beklenen istihdam duyuruları erişime açıldı.

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İŞKUR duyurdu! 14 farklı kurum memur alımı yapacak, başvurular başladı - Resim: 2

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kurum dışı kamu iş ilanları kategorisinde yayımlanan listeyle, personel ihtiyacı olan birimler netleşti. Toplam 14 ayrı kurum, bünyelerindeki eksikliği gidermek amacıyla çeşitli kadrolara memur alımı yapacağını duyurdu.

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İŞKUR duyurdu! 14 farklı kurum memur alımı yapacak, başvurular başladı - Resim: 3

KADRO VE ŞARTLAR İLANDAN İLANA DEĞİŞİYOR

Adayların yakından takip ettiği alım sürecinde standart bir takvim veya koşul bulunmuyor. Kurumlar tarafından yayımlanan duyurularda başvuru şartları, kadro dağılımları ve son başvuru tarihleri her kurumun kendi ihtiyacına göre özel olarak belirlendi.

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İŞKUR duyurdu! 14 farklı kurum memur alımı yapacak, başvurular başladı - Resim: 4

Bu durum, başvuru yapacak kişilerin ilgilendikleri pozisyonun gereksinimlerini ve takvimini ilan detaylarından tek tek incelemesini zorunlu kılıyor. Yeni ayın ilk günüyle birlikte sisteme yüklenen bu ilanlar, kamu sektöründe çalışmak isteyenler için istihdam olanaklarını resmi olarak erişime açmış oldu.

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İŞKUR duyurdu! 14 farklı kurum memur alımı yapacak, başvurular başladı - Resim: 5

02.07.2026 17:00 - Ardahan Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

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İŞKUR duyurdu! 14 farklı kurum memur alımı yapacak, başvurular başladı - Resim: 6

03.07.2026 17:00 Sivas Güneykaya Belediyesi Memur ve Zabıta Memuru Alım İlanı

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İŞKUR duyurdu! 14 farklı kurum memur alımı yapacak, başvurular başladı - Resim: 7

03.07.2026 17:00 Mardin Savur Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

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İŞKUR duyurdu! 14 farklı kurum memur alımı yapacak, başvurular başladı - Resim: 8

10.07.2026 17:00 Yozgat Dedefakılı Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

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İŞKUR duyurdu! 14 farklı kurum memur alımı yapacak, başvurular başladı - Resim: 9

12.07.2026 18:00 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

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İŞKUR duyurdu! 14 farklı kurum memur alımı yapacak, başvurular başladı - Resim: 10

14.07.2026 17:30 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı

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İŞKUR duyurdu! 14 farklı kurum memur alımı yapacak, başvurular başladı - Resim: 11

17.07.2026 17:00 Gümüşhane Köse Belediyesi Memur Alım İlanı

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İŞKUR duyurdu! 14 farklı kurum memur alımı yapacak, başvurular başladı - Resim: 12

22.07.2026 17:00 Burdur Ağlasun Belediyesi Memur Alım İlanı

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İŞKUR duyurdu! 14 farklı kurum memur alımı yapacak, başvurular başladı - Resim: 13

30.07.2026 23:55 Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memurluğu Sınav İlanı

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İŞKUR duyurdu! 14 farklı kurum memur alımı yapacak, başvurular başladı - Resim: 14

31.07.2026 17:00 Rize İkizdere Belediyesi Memur Alım İlanı

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İŞKUR duyurdu! 14 farklı kurum memur alımı yapacak, başvurular başladı - Resim: 15

05.08.2026 17:00 Afyonkarahisar Kılıçarslan Belediyesi Memur Alım İlanı

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İŞKUR duyurdu! 14 farklı kurum memur alımı yapacak, başvurular başladı - Resim: 16

09.08.2026 23:55 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı

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İŞKUR duyurdu! 14 farklı kurum memur alımı yapacak, başvurular başladı - Resim: 17

12.08.2026 17:00 Yozgat Sarıkaya Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

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İŞKUR duyurdu! 14 farklı kurum memur alımı yapacak, başvurular başladı - Resim: 18

21.08.2026 17:00 Bolu Taşkesti Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İlanı

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işkur personel alımı