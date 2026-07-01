İŞKUR duyurdu! 14 farklı kurum memur alımı yapacak, başvurular başladı

KADRO VE ŞARTLAR İLANDAN İLANA DEĞİŞİYOR

Adayların yakından takip ettiği alım sürecinde standart bir takvim veya koşul bulunmuyor. Kurumlar tarafından yayımlanan duyurularda başvuru şartları, kadro dağılımları ve son başvuru tarihleri her kurumun kendi ihtiyacına göre özel olarak belirlendi.