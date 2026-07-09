İŞKUR üzerinden 17 kurum personel alacak! İşte başvuru şartları ve son başvuru tarihleri

Başvuru yapılacak pozisyonlar kurumların mevcut ihtiyaçlarına göre şekillenirken, her bir branş için adaylardan talep edilen nitelikler de doğrudan değişiklik gösteriyor. Kadrolarda görev alabilmek için adayların, kurumlar tarafından hazırlanan ilan metinlerinde belirtilen özel şartları eksiksiz şekilde taşıması ve başvuru formlarını buna göre doldurması isteniyor.