İŞKUR üzerinden 17 kurum personel alacak! İşte başvuru şartları ve son başvuru tarihleri
İŞKUR sistemi üzerinden yayımlanan güncel kamu personeli ilanlarıyla birlikte toplam 17 farklı kurum memur alımı için başvuru sürecini başlattı.
Türkiye İş Kurumu'nun güncel iş ilanları listesine eklenen yeni duyurular, devlet memurluğu hedefleyen vatandaşlar için istihdam olanakları doğurdu.
Kamu kurumları, personel eksikliğini gidermek amacıyla resmi alım işlemlerini aktif hale getirdi. Toplamda 17 ayrı kurum, kendi bünyesindeki açık pozisyonları doldurmak üzere adaylardan gelecek talepleri toplamaya başladı.
Başvuru yapılacak pozisyonlar kurumların mevcut ihtiyaçlarına göre şekillenirken, her bir branş için adaylardan talep edilen nitelikler de doğrudan değişiklik gösteriyor. Kadrolarda görev alabilmek için adayların, kurumlar tarafından hazırlanan ilan metinlerinde belirtilen özel şartları eksiksiz şekilde taşıması ve başvuru formlarını buna göre doldurması isteniyor.
İşte alım yapacak kurumlar:
09.08.2026 23:55 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı
05.08.2026 17:00 - İzmir Tire Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı
22.07.2026 17:00 - Burdur Ağlasun Belediyesi Memur Alım İlanı
05.08.2026 17:00 - Afyonkarahisar Kılıçarslan Belediyesi Memur Alım İlanı
21.08.2026 17:00 - Bolu Taşkesti Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İlanı
12.07.2026 18:00 (son 3 gün kaldı) - Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
14.07.2026 17:30 - Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı
17.07.2026 23:55 - Gençlik ve Spor Bakanlığı Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli ve Gençlik Çalışanı Alım İlanı
30.07.2026 23:55 - Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memurluğu Sınav İlanı
10.07.2026 17:00 (son 1 gün kaldı) - Yozgat Dedefakılı Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
12.08.2026 17:00 - Yozgat Sarıkaya Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
28.08.2026 17:00 - Çorum Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
05.08.2026 17:00 - Sinop Türkeli Belediyesi Memur Alım İlanı
24.07.2026 17:00 - Kilis Elbeyli Belediyesi Memur Alım İlanı
17.07.2026 17:00 - Gümüşhane Köse Belediyesi Memur Alım İlanı
31.07.2026 17:00 - Rize İkizdere Belediyesi Memur Alım İlanı
14.08.2026 17:00 - Rize Kalkandere Belediyesi Memur Alım İlanı