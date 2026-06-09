İŞKUR üzerinden kamu işçi alımı başladı: Başvuru şartları ve kadrolar belli oldu

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), kurum dışı kamu işçi alım platformu üzerinden ülke genelindeki devlet kurumlarının personel ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni istihdam ilanları yayımladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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İŞKUR üzerinden kamu işçi alımı başladı: Başvuru şartları ve kadrolar belli oldu - Resim: 1

Türkiye genelinde personel eksikliğini gidermek isteyen çeşitli kamu kurumları, istihdam süreçlerini başlattı. Yeni bir iş hayatına adım atmak isteyen binlerce vatandaşı ilgilendiren ilanlar, İŞKUR’un kurum dışı kamu işçi alım ekranı üzerinden kamuoyu ile paylaşıldı.

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İŞKUR üzerinden kamu işçi alımı başladı: Başvuru şartları ve kadrolar belli oldu - Resim: 2

Yayımlanan duyurular kapsamında, Türkiye'nin pek çok farklı ilindeki kurumlara işçi alımı yapılacak.

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İŞKUR üzerinden kamu işçi alımı başladı: Başvuru şartları ve kadrolar belli oldu - Resim: 3

İŞKUR mecrasında paylaşılan güncel kamu işçi alımı listesinde büyükşehirlerdeki kadrolar geniş yer tutuyor. İstihdam sağlanacak şehirler arasında İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya illeri başı çekiyor. Kamu kurumları, bu şehirlerdeki farklı pozisyonlar için yeni işçi alımı süreçlerini yürütüyor.

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İŞKUR üzerinden kamu işçi alımı başladı: Başvuru şartları ve kadrolar belli oldu - Resim: 4

İşte ilanlar ve son başvuru tarihleri:

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İŞKUR üzerinden kamu işçi alımı başladı: Başvuru şartları ve kadrolar belli oldu - Resim: 5

Kasdaş Kadıköy Sağ. Tur. Eğitim Çevre Tem. Otopark Hizm. İnş. Yay. San. ve Tic. A.Ş. (09.06.2026 23:59)

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İŞKUR üzerinden kamu işçi alımı başladı: Başvuru şartları ve kadrolar belli oldu - Resim: 6

İspark İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. A.Ş. (09.06.2026 23:59)

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İŞKUR üzerinden kamu işçi alımı başladı: Başvuru şartları ve kadrolar belli oldu - Resim: 7

ÜSPER ÜSKÜDAR BELEDİYESİ PERSONEL A.Ş. (10.06.2026 23:59)

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İŞKUR üzerinden kamu işçi alımı başladı: Başvuru şartları ve kadrolar belli oldu - Resim: 8

İsper İstanbul Personel Yönetim A.Ş. (10.06.2026 23:59)

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İŞKUR üzerinden kamu işçi alımı başladı: Başvuru şartları ve kadrolar belli oldu - Resim: 9

ÜSPER ÜSKÜDAR BELEDİYESİ PERSONEL A.Ş. (11.06.2026 23:59)

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İŞKUR üzerinden kamu işçi alımı başladı: Başvuru şartları ve kadrolar belli oldu - Resim: 10

Esenyurt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (12.06.2026 23:59)

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İŞKUR üzerinden kamu işçi alımı başladı: Başvuru şartları ve kadrolar belli oldu - Resim: 11

Esenyurt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (12.06.2026 23:59)

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İŞKUR üzerinden kamu işçi alımı başladı: Başvuru şartları ve kadrolar belli oldu - Resim: 12

İstanbul Personel Yönetim A.Ş. (İSPER A.Ş.) (15.06.2026 23:59)

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İŞKUR üzerinden kamu işçi alımı başladı: Başvuru şartları ve kadrolar belli oldu - Resim: 13

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) (30.06.2026 23:59)

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İŞKUR üzerinden kamu işçi alımı başladı: Başvuru şartları ve kadrolar belli oldu - Resim: 14

Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. (30.06.2026 23:59)

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İŞKUR üzerinden kamu işçi alımı başladı: Başvuru şartları ve kadrolar belli oldu - Resim: 15

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (12.08.2026 23:59)

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İŞKUR üzerinden kamu işçi alımı başladı: Başvuru şartları ve kadrolar belli oldu - Resim: 16

İsyön İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş. (30.08.2026 23:59)

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İŞKUR üzerinden kamu işçi alımı başladı: Başvuru şartları ve kadrolar belli oldu - Resim: 17

İzmir Ulaşım Hizm. ve Mak.. San. A.Ş. (İZULAŞ) (09.06.2026 23:59)

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İŞKUR üzerinden kamu işçi alımı başladı: Başvuru şartları ve kadrolar belli oldu - Resim: 18

İzmir Bornova Belediyesi Personel A.Ş. (09.06.2026 23:59)

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İŞKUR üzerinden kamu işçi alımı başladı: Başvuru şartları ve kadrolar belli oldu - Resim: 19

İzmir Bergama Bakırçay Madencilik Müteahhitlik Müşavirlik Tanıtım San. Tic. A.Ş (09.06.2026 23:59)

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İŞKUR üzerinden kamu işçi alımı başladı: Başvuru şartları ve kadrolar belli oldu - Resim: 20

İzmir Bakırçay Madencilik Müt.Müş. Tan.San.Tic.A.Ş. (10.06.2026 23:59)

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İŞKUR üzerinden kamu işçi alımı başladı: Başvuru şartları ve kadrolar belli oldu - Resim: 21

İzmir NAR-BEL Narlıbahçe İmar Teknik Ve Turizm Hiz.Tic.Ltd.Şti. (11.06.2026 23:59)

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İŞKUR üzerinden kamu işçi alımı başladı: Başvuru şartları ve kadrolar belli oldu - Resim: 22

İzmir Urit Urla İnşaat Turizm İnsan Kayn. San. Tic. Ltd. Şti. (11.06.2026 23:59)

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İŞKUR üzerinden kamu işçi alımı başladı: Başvuru şartları ve kadrolar belli oldu - Resim: 23

İzmir Kiraz Belediyesi Personel Ltd.Şti. (12.06.2026 23:59)

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İŞKUR üzerinden kamu işçi alımı başladı: Başvuru şartları ve kadrolar belli oldu - Resim: 24

İzmir Torbalı Pers. Özel Güv. Gı. İnş. Peyz. Turz. San. ve Tic. A.Ş (14.06.2026 23:59)

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İŞKUR üzerinden kamu işçi alımı başladı: Başvuru şartları ve kadrolar belli oldu - Resim: 25

İzmir Torbalı Pers. Öz. Güv. Gıda İnş. Peyz Turz. San. ve Tic. A.Ş. (22.06.2026 17:30)

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İŞKUR üzerinden kamu işçi alımı başladı: Başvuru şartları ve kadrolar belli oldu - Resim: 26

.C. MERKEZ BANKASI A.Ş. NAİM TALU EĞİTİM SEMİNER VE DİNLENME SİTESİ (22.06.2026 23:59)

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İŞKUR üzerinden kamu işçi alımı başladı: Başvuru şartları ve kadrolar belli oldu - Resim: 27

İzmir Güzelbahçe Belediyesi Güzbel Gıda Tur. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. (30.07.2026 17:30)

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İŞKUR üzerinden kamu işçi alımı başladı: Başvuru şartları ve kadrolar belli oldu - Resim: 28

ANKARA NALLIHAN BELEDİYESİ PERSONEL LTD. ŞTİ. (10.06.2026 23:59)

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İŞKUR üzerinden kamu işçi alımı başladı: Başvuru şartları ve kadrolar belli oldu - Resim: 29

SADES SAĞLIK VE SAĞLIK TURİZMİ DESTEK HİZMETLERİ A.Ş. (11.06.2026 23:55)

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İŞKUR üzerinden kamu işçi alımı başladı: Başvuru şartları ve kadrolar belli oldu - Resim: 30

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (12.06.2026 23:55)

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İŞKUR üzerinden kamu işçi alımı başladı: Başvuru şartları ve kadrolar belli oldu - Resim: 31

Ankara-Belka A.Ş. (16.06.2026 23:59)

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İŞKUR üzerinden kamu işçi alımı başladı: Başvuru şartları ve kadrolar belli oldu - Resim: 32

Türkiye Ulusal Gözlemevleri - 6550 Araştırma altyapısı (09.06.2026 18:00)

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İŞKUR üzerinden kamu işçi alımı başladı: Başvuru şartları ve kadrolar belli oldu - Resim: 33

Aksu Birlik İnşaat Turizm İşletmeciliği İhracat Ithalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (10.06.2026 18:00)

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İŞKUR üzerinden kamu işçi alımı başladı: Başvuru şartları ve kadrolar belli oldu - Resim: 34

Finike Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (12.06.2026 17:30)

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İŞKUR üzerinden kamu işçi alımı başladı: Başvuru şartları ve kadrolar belli oldu - Resim: 35

EBTON İNŞAAT SAN. VE TİC.A. Ş. (19.06.2026 12:00)

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İŞKUR üzerinden kamu işçi alımı başladı: Başvuru şartları ve kadrolar belli oldu - Resim: 36

Feslikan Turizm A.Ş. (19.06.2026 17:00)

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İŞKUR üzerinden kamu işçi alımı başladı: Başvuru şartları ve kadrolar belli oldu - Resim: 37

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DENİZKIZI TURİZM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (10.06.2026 23:59)

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İŞKUR üzerinden kamu işçi alımı başladı: Başvuru şartları ve kadrolar belli oldu - Resim: 38

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DENİZKIZI TURİZM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (10.06.2026 23:59)

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İŞKUR üzerinden kamu işçi alımı başladı: Başvuru şartları ve kadrolar belli oldu - Resim: 39

MERSİN BÜYÜKŞEHİR KÜLTÜR SANAT BİLİM ULAŞTIRMA TİC. VE SAN.ANONİM ŞİRK. (14.06.2026 23:59)

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İŞKUR üzerinden kamu işçi alımı başladı: Başvuru şartları ve kadrolar belli oldu - Resim: 40

Samsun Alaçam Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü (09.06.2026 23:59)

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İŞKUR üzerinden kamu işçi alımı başladı: Başvuru şartları ve kadrolar belli oldu - Resim: 41

Samsun Salıpazarı Belediyesi Personel Ltd. Şti. (09.06.2026 23:59)

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İŞKUR üzerinden kamu işçi alımı başladı: Başvuru şartları ve kadrolar belli oldu - Resim: 42

Bursa Mudanya Belediyesi Personel A.Ş. (10.06.2026 17:00)

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İŞKUR üzerinden kamu işçi alımı başladı: Başvuru şartları ve kadrolar belli oldu - Resim: 43

Bursa İNBEL A.Ş. (11.06.2026 17:00)

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İŞKUR üzerinden kamu işçi alımı başladı: Başvuru şartları ve kadrolar belli oldu - Resim: 44

Bursa SADES Sağlık ve Sağlık Turizmi Destek Hizmetleri A.Ş. (11.06.2026 17:00)

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İŞKUR üzerinden kamu işçi alımı başladı: Başvuru şartları ve kadrolar belli oldu - Resim: 45

Bursa Yenişehir Belediyesi Personel Hizmetleri Ltd. Şti. (12.06.2026 17:00)

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İŞKUR üzerinden kamu işçi alımı başladı: Başvuru şartları ve kadrolar belli oldu - Resim: 46

Bursa Osmangazi Personel A.Ş. (OSPERAŞ) (12.06.2026 17:00)

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