İŞKUR üzerinden kamu işçi alımı başladı: Başvuru şartları ve kadrolar belli oldu

İŞKUR mecrasında paylaşılan güncel kamu işçi alımı listesinde büyükşehirlerdeki kadrolar geniş yer tutuyor. İstihdam sağlanacak şehirler arasında İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya illeri başı çekiyor. Kamu kurumları, bu şehirlerdeki farklı pozisyonlar için yeni işçi alımı süreçlerini yürütüyor.