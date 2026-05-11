İŞKUR üzerinden peş peşe ilanlar geldi! Çok sayıda kadro için alım yapılacak
Türkiye genelinde birçok devlet kurumu ve belediye iştiraki, İŞKUR üzerinden çeşitli kadrolarda personel alımı yapacağını duyurdu. İstanbul, Ankara ve Bursa gibi büyükşehirleri de kapsayan ilanlar için başvuru süreci başlarken, adayların yaklaşan son başvuru tarihlerine dikkat etmesi gerekiyor.
Devlete bağlı kurumlar ve iştirak şirketleri, yeni personel alımı sürecini başlattı. İŞKUR’un kurum dışı ilanlar ekranı üzerinden kamuoyuyla paylaşılan duyurularda; İstanbul, Ankara, Aydın, Burdur, Çanakkale ve Bursa başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok ilinde farklı kadrolar için başvurular kabul edilecek.
İlgili kurumlar, personel ihtiyacını karşılamak amacıyla kontenjanlarını açarken adaylar da şartları ve başvuru detaylarını araştırmaya yöneldi.
İstihdam dinamikliğinin artış gösterdiği bu dönemde, devlet kurumları ve belediye iştiraklerinden peş peşe ilanlar gelmeye devam ediyor. İŞKUR aracılığıyla yayımlanan bu ilanlar kapsamında özellikle İstanbul, Ankara, Aydın, Burdur, Çanakkale ve Bursa illerindeki kadrolara yoğun ilgi gösteriliyor. Kurumlar, bünyelerindeki eksiklikleri gidermek amacıyla yayımladıkları ilanlarda, her pozisyon için farklı kriterler ve kontenjanlar belirledi.
Adayların, başvurmayı düşündükleri ilanların özel şartlarını ve belirlenen tarih aralıklarını İŞKUR’un ilan panosu üzerinden takip etmesi gerekiyor. İlanların bazılarında son başvuru tarihlerinin dolmak üzere olması nedeniyle sürecin hızlı yönetilmesi gerektiği hatırlatılıyor.
15.05.2026 17:00 Bursa Mudanya Turizm A.Ş.
12.05.2026 17:00 Bursa İnegöl Belediyesi Personel Hizmetleri Ltd. Şti.
13.05.2026 23:59 Burdur Bucak Beld. Pers. Ltd. Şti.
13.05.2026 23:59 Burdur Salda Gölü Turz. Akr. Gıda Tar. İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti
12.05.2026 23:59 Burdur Yusufçam İnş. Tarım Hayv. Petrol Turizm San. Tic. Ltd. Şti.
25.05.2026 17:00 Çanakkale Gelibolu Kent Hiz. İnş. Tur. Eğit. San. ve Tic. A.Ş.
15.05.2026 17:00 Çanakkale Bozcaada Kent Hiz. San. ve Tic. A.Ş.
12.05.2026 17:00 Çanakkale Eceabat Belediyesi Taş. Haf. Pet. Ene. Dem. Çel. Eml. Müş. Eği. Hiz. Gıda Tar. San. ve Tic. Ltd. Şti.
04.06.2026 23:59 Aydın Didim Didper Per. Hiz.Turz.İnş.Tem.Gıda.San.ve Tic.A.Ş.
01.06.2026 23:59 Aydın Didim Didper Per. Hiz.Turz.İnş.Tem.Gıda.San.ve Tic.A.Ş.
31.05.2026 23:59 Aydın Didim Didper Per. Hiz.Turz.İnş.Tem.Gıda.San.ve Tic.A.Ş.
31.05.2026 23:59 Aydın Didim Dihiz Turizm Org. Den. Taş. Gıda. Çiçek. Temiz. Hiz. San. Ve Tic. A.Ş.
27.05.2026 23:59 Aydın Kuşadası Arya Turistik Tesisleri A.Ş.
20.05.2026 23:59 Aydın Kuşadası Arya Turistik Tesisleri A.Ş.
15.05.2026 23:59 Aydın Didim Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı
15.05.2026 23:59 Aydın Didim Didper Per. Hiz.Turz.İnş.Tem.Gıda.San.ve Tic.A.Ş.
15.05.2026 23:59 Aydın Kuşadası Kuşadası Belediyesi Personel A.Ş.
15.05.2026 18:00 Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı
12.05.2026 23:55 USHAŞ Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.
30.08.2026 23:59 İsyön İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş.
12.08.2026 23:59 İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.
31.05.2026 23:59 Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş.
31.05.2026 23:59 İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.
31.05.2026 23:59 Pentaş A.Ş.
30.05.2026 23:59 İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.
30.05.2026 23:59 İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.
12.05.2026 23:59 İstanbul Elektronik Haberleşme ve Altyapı Hizm. San. ve Tic. A.Ş.