İŞKUR'da yeni sistem! Bakan Vedat Işıkhan açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan İş Dünyası İstişare Toplantısı"nda konuştu. Bakan Işıkhan, İŞKUR'un yeni sistemini anlattı.

Bakan Vedat Işıkhan, "Bugün hayata geçireceğimiz Aday Havuz Sistemi'miz ile artık işverenlerimiz İŞKUR'a kayıtlı iş arayanlara ulaşabilecek, onlara sistem üzerinden mesaj gönderebilecek ve davet edebilecekler. Böylece işverenlerimizin eleman ihtiyaçlarını en kısa zamanda gidermelerini sağlamış olacağız. İŞKUR aracılığıyla işe yerleşen vatandaşlarımızın sayısı bu yıl 1 milyonu geçmiş durumda." dedi.

OTİZMLİ BİREYLERİN KATILIMI ARTIRILACAK

Engelli hibe çağrılarına farklı bir temayla çıkmayı hedeflediklerini belirten Vedat Işıkhan, bu yılki ana gündemlerinin otizmli bireylerin işgücüne katılımını artırmak olduğunu ifade etti.

Işıkhan, "Otizmli bireylerimizi, istihdama katmayı hedefleyen projelerimizi sabırsızlıkla ve ivedilikle bekliyoruz. Her yıl değişecek olan temalarımızla toplumsal duyarlılığımızı, işgücümüze yansıtmayı ve sosyal adaleti sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

Toplantıda, Türkiye İş Kurumu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Programı ve Kadın İstihdamı İş Birliği protokolleri imzalandı.

Vedat Işıkhan, "2007 ila 2023 yılları arasında kadınlarımızın iş gücüne katılım oranını tam 12,7 puan artırarak OECD ülkeleri arasında birinci olduk. Aynı dönemde kadınların istihdam oranını da 10,3 puan artırdık ve bu alanda da dördüncü durumdayız." dedi.

YABANCILARIN KAYIT DIŞI İSTİHDAMI

Bakan Işıkhan, çalışma hayatının en büyük problemlerinden birisinin de yabancıların kayıt dışı istihdamı olduğuna işaret etti.

Işıkhan, "İlgili paydaşlar ve kamu kurumlarıyla istişare etmek suretiyle, iş gücü piyasamızın ihtiyaçlarının karşılanması ve yabancıların kayıtlı çalışmalarının artırılması amacıyla çalışma izinlerine ilişkin reform çalışmalarımıza da başlamış bulunmaktayız.Çalışmalarımızı yürütürken hem sektörlerin iş gücü ihtiyacını dikkate aldık hem de yabancıların kayıt dışı çalışmalarını önleme yaklaşımı içerisinde bulunduk." dedi.