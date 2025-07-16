İŞKUR’dan KPSS şartsız 103 bin işçi alımı başladı: Temizlikten şoförlüğe, hangi pozisyona nasıl başvurulur?

İŞKUR, Temmuz 2025 itibarıyla 81 ilde KPSS şartı aramadan 103 bini aşkın personel alımı yapıyor. Temizlik, güvenlik, aşçı, şoför ve ofis personeli gibi birçok alanda açık ilanlar yayımlandı. Başvuru adımları ve detaylar burada...

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
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İŞKUR’dan KPSS şartsız 103 bin işçi alımı başladı: Temizlikten şoförlüğe, hangi pozisyona nasıl başvurulur? - Resim: 1

TÜRKİYE GENELİNDE ALIM BAŞLADI

Temmuz ayı itibarıyla İŞKUR’da 103 binden fazla açık iş ilanı yayımlandı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi büyük şehirlerde personel talebi hızla artarken, 81 ilde alımlar sürüyor.

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İŞKUR’dan KPSS şartsız 103 bin işçi alımı başladı: Temizlikten şoförlüğe, hangi pozisyona nasıl başvurulur? - Resim: 2

KPSS ŞARTI ARANMIYOR

İŞKUR’un yayımladığı ilanların büyük çoğunluğunda KPSS şartı bulunmuyor. Bu nedenle özellikle özel sektör ağırlıklı pozisyonlara herkes başvurabiliyor.

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İŞKUR’dan KPSS şartsız 103 bin işçi alımı başladı: Temizlikten şoförlüğe, hangi pozisyona nasıl başvurulur? - Resim: 3

HANGİ POZİSYONLARA ALIM VAR?

İŞKUR’un açık pozisyonlar listesi oldukça geniş. İşte öne çıkan bazıları:

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İŞKUR’dan KPSS şartsız 103 bin işçi alımı başladı: Temizlikten şoförlüğe, hangi pozisyona nasıl başvurulur? - Resim: 4

TEMİZLİK PERSONELİ

En çok talep gören pozisyonlardan biri temizlik personeli. Kamu ve özel sektör ilanlarında öne çıkıyor.

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İŞKUR’dan KPSS şartsız 103 bin işçi alımı başladı: Temizlikten şoförlüğe, hangi pozisyona nasıl başvurulur? - Resim: 5

HOSTES VE FUAR GÖREVLİSİ

Fuar ve etkinliklerde görev alacak hostes alımları da birçok ilde sürüyor.

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İŞKUR’dan KPSS şartsız 103 bin işçi alımı başladı: Temizlikten şoförlüğe, hangi pozisyona nasıl başvurulur? - Resim: 6

ÇAĞRI MERKEZİ ÇALIŞANI

Evden çalışma seçeneği sunan çağrı merkezi ilanları da dikkat çekiyor.

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İŞKUR’dan KPSS şartsız 103 bin işçi alımı başladı: Temizlikten şoförlüğe, hangi pozisyona nasıl başvurulur? - Resim: 7

OFİS PERSONELİ VE MUHASEBECİ

Büro elemanı, muhasebeci, sekreter gibi pozisyonlar hem küçük işletmelerde hem de kurumsal firmalarda açık durumda.

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İŞKUR’dan KPSS şartsız 103 bin işçi alımı başladı: Temizlikten şoförlüğe, hangi pozisyona nasıl başvurulur? - Resim: 8

AŞÇI VE AŞÇI YARDIMCISI

Yemekhaneler ve oteller başta olmak üzere aşçı ve mutfak personeli ilanları artmış durumda.

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İŞKUR’dan KPSS şartsız 103 bin işçi alımı başladı: Temizlikten şoförlüğe, hangi pozisyona nasıl başvurulur? - Resim: 9

ŞOFÖR VE MAKAM ŞOFÖRÜ

Sürücü alımları da revaçta. Şirket ve kurum şoförlüğü pozisyonları öne çıkıyor.

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İŞKUR’dan KPSS şartsız 103 bin işçi alımı başladı: Temizlikten şoförlüğe, hangi pozisyona nasıl başvurulur? - Resim: 10

GÜVENLİK PERSONELİ

KPSS şartsız güvenlik görevlisi ilanları birçok şehirde aktif.

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İŞKUR’dan KPSS şartsız 103 bin işçi alımı başladı: Temizlikten şoförlüğe, hangi pozisyona nasıl başvurulur? - Resim: 11

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

İŞKUR ilanlarına başvurmak için e-Devlet ya da İŞKUR sistemi üzerinden giriş yapmanız yeterli. “Açık İş İlanları” bölümünden şehir ve meslek filtreleriyle başvuru yapılabiliyor.

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