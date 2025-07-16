İŞKUR’dan KPSS şartsız 103 bin işçi alımı başladı: Temizlikten şoförlüğe, hangi pozisyona nasıl başvurulur?
İŞKUR, Temmuz 2025 itibarıyla 81 ilde KPSS şartı aramadan 103 bini aşkın personel alımı yapıyor. Temizlik, güvenlik, aşçı, şoför ve ofis personeli gibi birçok alanda açık ilanlar yayımlandı. Başvuru adımları ve detaylar burada...
TÜRKİYE GENELİNDE ALIM BAŞLADI
Temmuz ayı itibarıyla İŞKUR’da 103 binden fazla açık iş ilanı yayımlandı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi büyük şehirlerde personel talebi hızla artarken, 81 ilde alımlar sürüyor.
KPSS ŞARTI ARANMIYOR
İŞKUR’un yayımladığı ilanların büyük çoğunluğunda KPSS şartı bulunmuyor. Bu nedenle özellikle özel sektör ağırlıklı pozisyonlara herkes başvurabiliyor.
HANGİ POZİSYONLARA ALIM VAR?
İŞKUR’un açık pozisyonlar listesi oldukça geniş. İşte öne çıkan bazıları:
TEMİZLİK PERSONELİ
En çok talep gören pozisyonlardan biri temizlik personeli. Kamu ve özel sektör ilanlarında öne çıkıyor.
HOSTES VE FUAR GÖREVLİSİ
Fuar ve etkinliklerde görev alacak hostes alımları da birçok ilde sürüyor.
ÇAĞRI MERKEZİ ÇALIŞANI
Evden çalışma seçeneği sunan çağrı merkezi ilanları da dikkat çekiyor.
OFİS PERSONELİ VE MUHASEBECİ
Büro elemanı, muhasebeci, sekreter gibi pozisyonlar hem küçük işletmelerde hem de kurumsal firmalarda açık durumda.
AŞÇI VE AŞÇI YARDIMCISI
Yemekhaneler ve oteller başta olmak üzere aşçı ve mutfak personeli ilanları artmış durumda.
ŞOFÖR VE MAKAM ŞOFÖRÜ
Sürücü alımları da revaçta. Şirket ve kurum şoförlüğü pozisyonları öne çıkıyor.
GÜVENLİK PERSONELİ
KPSS şartsız güvenlik görevlisi ilanları birçok şehirde aktif.
BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?
İŞKUR ilanlarına başvurmak için e-Devlet ya da İŞKUR sistemi üzerinden giriş yapmanız yeterli. “Açık İş İlanları” bölümünden şehir ve meslek filtreleriyle başvuru yapılabiliyor.