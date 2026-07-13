İŞKUR'dan memur alımı duyurusu! İşte personel alacak kurumlar ve son tarihler

Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar için İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek memur alımlarına dair başvuru takvimi netleşti. Çeşitli kadrolarda açılan yeni istihdam olanaklarının başvuru şartları ve son müracaat tarihleri adayların erişimine sunuldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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İŞKUR'dan memur alımı duyurusu! İşte personel alacak kurumlar ve son tarihler - Resim: 1

Devlet kurumlarının personel alım ilanlarında güncellemeye gidildi. Kurumların bünyesinde çalışmak isteyen adaylar için beklenen yeni istihdam olanakları resmi olarak duyuruldu. İŞKUR üzerinden yayımlanan güncel ilanlarla birlikte, çeşitli kamu kurumlarının personel eksikliğini gidermek amacıyla memur alımı gerçekleştireceği açıklandı.

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İŞKUR'dan memur alımı duyurusu! İşte personel alacak kurumlar ve son tarihler - Resim: 2

Bu kapsamda, yayımlanan ilanlarla birlikte hangi kadrolara alım yapılacağı ve adaylarda aranan başvuru şartları ayrıntılı olarak belli oldu. İşe alım sürecine dahil olmak isteyen kişiler, açıklanan bu kriterleri inceleyerek sürece dahil olabilecek.

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İŞKUR'dan memur alımı duyurusu! İşte personel alacak kurumlar ve son tarihler - Resim: 3

İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek memur alımları için belirlenen son başvuru tarihleri adayların erişimine açıldı. Belirlenen kadrolara müracaat edecek adaylar, ilan edilen takvim doğrultusunda işlemlerini süresi içinde tamamlayabilecek.

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İŞKUR'dan memur alımı duyurusu! İşte personel alacak kurumlar ve son tarihler - Resim: 4

İşte alım yapacak kurumlar...

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İŞKUR'dan memur alımı duyurusu! İşte personel alacak kurumlar ve son tarihler - Resim: 5

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı 09.08.2026

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İŞKUR'dan memur alımı duyurusu! İşte personel alacak kurumlar ve son tarihler - Resim: 6

İzmir Tire Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 05.08.2026

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İŞKUR'dan memur alımı duyurusu! İşte personel alacak kurumlar ve son tarihler - Resim: 7

Burdur Ağlasun Belediyesi Memur Alım İlanı 22.07.2026

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İŞKUR'dan memur alımı duyurusu! İşte personel alacak kurumlar ve son tarihler - Resim: 8

Afyonkarahisar Kılıçarslan Belediyesi Memur Alım İlanı 05.08.2026

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İŞKUR'dan memur alımı duyurusu! İşte personel alacak kurumlar ve son tarihler - Resim: 9

Bolu Taşkesti Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İlanı 21.08.2026

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İŞKUR'dan memur alımı duyurusu! İşte personel alacak kurumlar ve son tarihler - Resim: 10

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı 14.07.2026

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İŞKUR'dan memur alımı duyurusu! İşte personel alacak kurumlar ve son tarihler - Resim: 11

Gençlik ve Spor Bakanlığı Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli ve Gençlik Çalışanı Alım İlanı 17.07.2026

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İŞKUR'dan memur alımı duyurusu! İşte personel alacak kurumlar ve son tarihler - Resim: 12

Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memurluğu Sınav İlanı 30.07.2026

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İŞKUR'dan memur alımı duyurusu! İşte personel alacak kurumlar ve son tarihler - Resim: 13

Sinop Türkeli Belediyesi Memur Alım İlanı 05.08.2026

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İŞKUR'dan memur alımı duyurusu! İşte personel alacak kurumlar ve son tarihler - Resim: 14

Çorum Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 28.08.2026

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İŞKUR'dan memur alımı duyurusu! İşte personel alacak kurumlar ve son tarihler - Resim: 15

Yozgat Sarıkaya Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 12.08.2026

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İŞKUR'dan memur alımı duyurusu! İşte personel alacak kurumlar ve son tarihler - Resim: 16

Kilis Elbeyli Belediyesi Memur Alım İlanı 24.07.2026

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İŞKUR'dan memur alımı duyurusu! İşte personel alacak kurumlar ve son tarihler - Resim: 17

Gümüşhane Köse Belediyesi Memur Alım İlanı 17.07.2026

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İŞKUR'dan memur alımı duyurusu! İşte personel alacak kurumlar ve son tarihler - Resim: 18

Rize İkizdere Belediyesi Memur Alım İlanı 31.07.2026

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İŞKUR'dan memur alımı duyurusu! İşte personel alacak kurumlar ve son tarihler - Resim: 19

Rize Kalkandere Belediyesi Memur Alım İlanı 14.08.2026

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işkur personel alımı