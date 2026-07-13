İŞKUR'dan memur alımı duyurusu! İşte personel alacak kurumlar ve son tarihler
Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar için İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek memur alımlarına dair başvuru takvimi netleşti. Çeşitli kadrolarda açılan yeni istihdam olanaklarının başvuru şartları ve son müracaat tarihleri adayların erişimine sunuldu.
Devlet kurumlarının personel alım ilanlarında güncellemeye gidildi. Kurumların bünyesinde çalışmak isteyen adaylar için beklenen yeni istihdam olanakları resmi olarak duyuruldu. İŞKUR üzerinden yayımlanan güncel ilanlarla birlikte, çeşitli kamu kurumlarının personel eksikliğini gidermek amacıyla memur alımı gerçekleştireceği açıklandı.
Bu kapsamda, yayımlanan ilanlarla birlikte hangi kadrolara alım yapılacağı ve adaylarda aranan başvuru şartları ayrıntılı olarak belli oldu. İşe alım sürecine dahil olmak isteyen kişiler, açıklanan bu kriterleri inceleyerek sürece dahil olabilecek.
İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek memur alımları için belirlenen son başvuru tarihleri adayların erişimine açıldı. Belirlenen kadrolara müracaat edecek adaylar, ilan edilen takvim doğrultusunda işlemlerini süresi içinde tamamlayabilecek.
İşte alım yapacak kurumlar...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı 09.08.2026
İzmir Tire Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 05.08.2026
Burdur Ağlasun Belediyesi Memur Alım İlanı 22.07.2026
Afyonkarahisar Kılıçarslan Belediyesi Memur Alım İlanı 05.08.2026
Bolu Taşkesti Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İlanı 21.08.2026
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı 14.07.2026
Gençlik ve Spor Bakanlığı Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli ve Gençlik Çalışanı Alım İlanı 17.07.2026
Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memurluğu Sınav İlanı 30.07.2026
Sinop Türkeli Belediyesi Memur Alım İlanı 05.08.2026
Çorum Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 28.08.2026
Yozgat Sarıkaya Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 12.08.2026
Kilis Elbeyli Belediyesi Memur Alım İlanı 24.07.2026
Gümüşhane Köse Belediyesi Memur Alım İlanı 17.07.2026
Rize İkizdere Belediyesi Memur Alım İlanı 31.07.2026
Rize Kalkandere Belediyesi Memur Alım İlanı 14.08.2026