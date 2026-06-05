İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek?

İŞKUR üzerinden yayımlanan kurum dışı ilanlarla, belediyeler ve çeşitli kamu kuruluşları için geniş çaplı işçi alım süreci başladı. İstihdam hamlesi kapsamında zabıta, itfaiye ve belediye iştirak kadrolarına personel yerleştirmesi yapılacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 1

Devlet kadrolarında görev almak isteyen vatandaşlar için yeni istihdam fırsatları açıklandı.

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 2

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) "kurum dışı ilanlar" mecrası üzerinden yayımlanan duyurulara göre, Türkiye genelindeki çeşitli kamu kurumlarında personel alımları gerçekleştiriliyor.

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 3

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Yayımlanan resmi ilanlarda, alım yapılacak pozisyonların ve kurumların detayları netleşti. İstihdam edilecek personeller ağırlıklı olarak yerel yönetimlerin bünyesinde görevlendirilecek. Bu doğrultuda belediyeler ve belediyelere bağlı iştirak kuruluşları merkeze alınırken; zabıta ve itfaiye gibi spesifik kadrolar için de personel arayışı bulunuyor.

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 4

Açılan farklı kadrolar için aranan kriterler ve başvuru süreçleri de belirlendi. Yapılan alımlarda her bir pozisyon için talep edilen özel başvuru şartları ve son başvuru tarihleri İŞKUR sistemi üzerinden adayların erişimine sunuldu. İstihdam olanaklarından faydalanmak isteyenler, belirlenen son başvuru tarihlerine kadar işlemlerini tamamlayabilecek.

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 5

Tekirdağ Su Ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş. 05.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 6

Tekirdağ Su Ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş. 08.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 7

Marmaraereğlisi İnşaat ve Yapı Danışmanlık Limited Şirketi 08.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 8

KÜÇÜKÇEKMECE İNŞAAT TAAHHÜT SAN.VE TİC A.Ş 05.06.2026 

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 9

KADIKÖY SAĞ.TUR.EĞİTİM ÇEVRE TEM. OTOPARK HİZMETLERİ İNŞ.YAY.SAN. VE TİC. A.Ş. 05.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 10

Adalar Belediyesi Personel Ltd. Şti. 05.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 11

İSTANBUL ASFALT FABRİKALARI SAN. VE TİC. A.Ş. 05.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 12

İstanbul Elektronik Haberleşme ve Altyapı Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 05.06.2026 

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 13

İsper İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 06.06.2026 

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 14

İsper İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 07.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 15

Baytaş Kültür Turizm San. ve Tic. A.Ş. 07.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 16

ÜSPER ÜSKÜDAR BELEDİYESİ PERSONEL A.Ş. 10.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 17

İsper İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 10.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 18

 ÜSPER ÜSKÜDAR BELEDİYESİ PERSONEL A.Ş. 11.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 19

Esenyurt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 12.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 20

 İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) 30.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 21

Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 30.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 22

 İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. 12.08.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 23

 İsyön İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş. 30.08.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 24

Çanakkale Kentsel Hiz. Müh. Müt. Tic. ve San. A.Ş. 05.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 25

Çanakkale Bayramiç Bel. Aka. Taş. Res. İnş. Tan. Kül. San. Ağ. Se. Çiç. Soğ. Ha. De. Pak. Ot. ve San. Tic. Ltd. Şti. 05.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 26

Çanakkale Küçükkuyu Kent Hiz. San. ve Tic. A.Ş. 06.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 27

 Çanakkale Gök-aş Gökçeada Tur. San. ve Tic. A.Ş. 06.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 28

Çanakkale Bayramiç Belediyesi Pers. Ltd. Şti. 06.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 29

Çanakkale Gök-aş Gökçeada Tur. San. ve Tic. A.Ş. 06.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 30

 Çanakkale Kepez Hizmet Grupları A.Ş. 09.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 31

 Çanakkale Bozcaada Kent Hiz. San. ve Tic. A.Ş. 10.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 32

Çanakkale Hizmet Grupları İnş. San. ve Tic. A.Ş. 10.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 33

Çanakkale Karabiga Belediyesi Personel Limited Şirketi 10.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 34

Çanakkale Küçükkuyu Kent Hiz. San. ve Tic. A.Ş. 10.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 35

 Çanakkale Karabiga Belediyesi Personel Limited Şirketi 19.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 36

Yalova Yabeltaş İnşaat Oto. Ulaşım Çevr. Rekl. Tur. Kül. San. Tarım ve Hayv. Taah. San. Tic. A.Ş. 05.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 37

Yalova Yabeltaş İnşaat Oto. Ulaşım Çevr. Rekl. Tur. Kül. San. Tarım ve Hayv. Taah. San. Tic. A.Ş. 05.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 38

Yalova Subel Personel Ltd. Şti. 08.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 39

 Termal Belediyesi Personel Ltd. Şti. 09.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 40

Yalova Belediyesi Personel Anonim Şirketi 09.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 41

 Başiskele Kentsel Dönüşüm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 09.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 42

 Başiskele Kentsel Dönüşüm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 10.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 43

 Kocaeli Bekaş Bilişim Bayındırlık İnş. Özel Sağlık Et. Enerji Gıda Turizm San. Ve Tic. A. Ş. 14.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 44

Bursa BELKAR Tem. Tur. Akar. Nak. Tar. İnş. Org. San. ve Tic. Ltd. Şti. 05.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 45

Bursa Osmangazi Belediyesi Personel A.Ş. OSPERAŞ 05.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 46

Bursa Osmangazi Personel A.Ş. (OSPERAŞ) 05.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 47

Bursa İZBEL Turizm ve İşletme Hiz. San. Tic. A.Ş. 06.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 48

Bursa Binted Bursa İnsan Kaynakları Taahhüt Eğitim Danışmanlık Hizmetleri İmar İnşaat A.Ş. 06.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 49

Bursa Yenişehir Belediyesi Personel Hizmetleri Ltd. Şti. 12.06.2026 

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 50

İzmir İZENERJİ A.Ş. 06.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 51

İzmir Foça Bağ-Kent Sağ. Eğt. Kültür San. Sos. Hiz. Tur.İnş.Gıda Tarım Pet.San.ve Tic. Ltd. Şti. 06.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 52

 İzmir Bergama Bakırçay Madencilik Müteahhitlik Müşavirlik Tanıtım San. Tic. A.Ş 08.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 53

 İzmir Ulaşım Hizm. ve Mak.. San. A.Ş. (İZULAŞ) 09.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 54

 İzmir Bornova Belediyesi Personel A.Ş. 09.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 55

 İzmir Bergama Bakırçay Madencilik Müteahhitlik Müşavirlik Tanıtım San. Tic. A.Ş 09.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 56

 İzmir NAR-BEL Narlıbahçe İmar Teknik Ve Turizm Hiz.Tic.Ltd.Şti. 11.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 57

 İzmir Kiraz Belediyesi Personel Ltd.Şti. 12.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 58

İzmir Torbalı Pers. Özel Güv. Gı. İnş. Peyz. Turz. San. ve Tic. A.Ş 14.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 59

İzmir Torbalı Pers. Öz. Güv. Gıda İnş. Peyz Turz. San. ve Tic. A.Ş. 22.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 60

 T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş. NAİM TALU EĞİTİM SEMİNER VE DİNLENME SİTESİ 22.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 61

İzmir Güzelbahçe Belediyesi Güzbel Gıda Tur. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 30.07.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 62

Aydın Söke Lima San. Tic. Ltd. Şti. 06.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 63

 Aydın Didim Didper Per. Hiz.Turz.İnş.Tem.Gıda.San.ve Tic.A.Ş. 07.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 64

 Aydın Karacasu Karbel Gıda Tar. Hayv. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. 07.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 65

Aydın Kuşadası Kuşadası Belediyesi Personel A.Ş. 08.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 66

 Aydın Nazilli Belediyesi Nazbel Ulaştırma Su İnş. Hiz. İşl. San. ve Tic. A.Ş. 08.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 67

Aydın Didim Didper Per. Hiz.Turz.İnş.Tem.Gıda.San.ve Tic.A.Ş 10.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 68

Aydın Didim Didper Per. Hiz.Turz.İnş.Tem.Gıda.San.ve Tic.A.Ş. 11.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 69

Aydın Kuşadası Arya Turistik Tesisleri A.Ş. 13.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 70

Aydın Didim Didper Per. Hiz.Turz.İnş.Tem.Gıda.San.ve Tic.A.Ş. 14.06.2026

70 131
İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 71

Aydın Didim Didper Per. Hiz.Turz.İnş.Tem.Gıda.San.ve Tic.A.Ş..25.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 72

Aydın Didim Dihiz Turizm Org. Den. Taş. Gıda. Çiçek. Temiz. Hiz. San. Ve Tic. A.Ş 30.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 73

Muğla Ula Turz. Tarım Hayv. Nak. Taah. Paz. Tic. Ltd. Şti. 07.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 74

Muğla Fethiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 10.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 75

Muğla Marmaris Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı-12.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 76

 DENİZLİ LAODIKEIA KAZI BŞK. 05.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 77

 YEŞİL ÇAL TURZ. TEKS. SAN.TİC.A.Ş. 05.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 78

MERKEZEFENDİ TEM.ULAŞ.SAN.TİC.A.Ş. 05.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 79

Denizli Kale Tabea Çevre Temizlik Organizasyon İnşaat Enerji San. ve Tic. A.Ş. 06.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 80

Denizli Merkezefendi Temizlik Ulaşım İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. 07.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 81

Denizli Çal Belediyesi Personel Ltd. Şti. 08.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 82

PERAŞ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PER.TEM.ULAŞ.TİC.A.Ş. 08.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 83

 Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. Tic.A.Ş. 19.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 84

Afyonkarahisar Bayat Taş. ve Turz. Tem. İnş. Taah. Hamam Fırın İşl. San. Tic. Ltd. Şti 05.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 85

Afyonkarahisar Pazarağaç Bel Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Termal Tarım Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 05.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 86

Afyonkarahisar Sülümenli Taşımacılık Petrol Petrol Ürünleri 05.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 87

Afyonkarahisar Öz Nuribey Petrol ve Petrol Ürünleri Taşımacılık Temizlik İnş. Gıda Taah. San ve Tic. Ltd. Şti Engelli Alım İlanı 05.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 88

Afyonkarahisar Başmakçı Ulaştırma Harf. Nak. Hayv.Tem. İnş. Gıda Petr. Ürn San ve Tic. Ltd. Şti. 08.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 89

Afyonkarahisar İli Atıksu Arıtma Tes.Kur. ve İş.Bir. Personel Ltd. Şti. 08.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 90

Afyonkarahisar Yüntaş Akaryakıt Gıda İçecek Turizm Mermer Elektrik Nak. San.Tic. AŞ. 08.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 91

Afyonkarahisar Ahmetpaşa Dinlenme Tesisleri Gıda İnş. Tahh. Taş. Elekt. Turzm. San. Tic. Ltd. Şti. 08.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 92

Afyonkarahisar Yüntaş Akaryakıt Gıda İçecek Turizm Mermer Elektrik Nak. San.Tic. AŞ. 08.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 93

Afyonkarahisar Ahmetpaşa Dinlenme Tesisleri Gıda İnş. Tahh. Taş. Elekt. Turzm. San. Tic. Ltd. Şti. 08.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 94

Afyonkarahisar Davulga Karabağ Temizlik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 08.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 95

AYDAŞ TURİZM TANITIM VE TİC. LTD. ŞTİ 05.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 96

Mavi Nar Emlak Turizm Tic. Ltd. Şti. 05.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 97

 Türkiye Ulusal Gözlemevleri – 6550 Araştırma Altyapısı 05.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 98

Ebton İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 06.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 99

 Türkiye Ulusal Gözlemevleri - 6550 Araştırma altyapısı 09.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 100

 EBTON İNŞAAT SAN. VE TİC.A. Ş.
 19.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 101

Feslikan Turizm A.Ş. 19.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 102

 Eskişehir İnönü Belediyesi İNBEL Tur.Gıd.San.Tic.A.Ş. 05.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 103

 Eskişehir Belkent A.Ş. 05.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 104

 ESKİŞEHİR TEPEBAŞI TUR.SAĞ.İNŞ.SAN.TİC.A.Ş. 05.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 105

ESKİŞEHİR ESPARK PARK BAHÇE PEYZAJ TEMİZLİK A.Ş. 07.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 106

 CUMTAŞ İNŞ. TUR. TAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 12.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 107

 CUMAYERİ HİLALTEPE TURİZM TİC. LTD. ŞTİ. 12.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 108

Zonguldak Kozlu Belediyesi Personel Ltd. Şti. 05.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 109

 Zonguldak Filyos Yatırım Şehircilik Hizmetleri Gıda İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş. 06.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 110

 Zonguldak Kilimli Belediyesi Personel Ltd. Şti. 06.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 111

 Çankırı Çantur Turizm ve Tic. A..Ş. 08.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 112

Konya Beyşehir Öğretmenevi ve A.S.O Müdürlüğü İktisadi İşletmesi 05.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 113

 Konya Sarayönü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 08.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 114

Konya Doğanhisar Belediyesi Personel Ltd. Şti. 10.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 115

Mersin Tarsus Imar Tic. Ltd. Şti. 05.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 116

Mersin Büyükşehir İmar İnşaat Elektrik Üretim Özel Güvenlik Hiz. San. ve Tic. Anonim Şirk. Genel Müdürlüğü- 05.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 117

 MERSİN BÜYÜKŞEHİR KÜLTÜR SANAT BİLİM ULAŞTIRMA TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 118

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ PERSONEL ANONİM ŞİRKETİ 07.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 119

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DENİZKIZI TURİZM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 120

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DENİZKIZI TURİZM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 121

ANKARA INOVATİF TEKNOLOJİ VE BİLİM A.Ş. 05.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 122

ANKARA NALLIHAN BELEDİYESİ PERSONEL LTD. ŞTİ.10.06.2026 

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 123

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü 12.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 124

Ankara-Belka A.Ş. 16.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 125

Ordu ORBEL Madencilik Petrol San. ve Tic. A.Ş. 05.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 126

Ordu ORBEL Madencilik Petrol San. ve Tic. A.Ş. 05.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 127

Ordu ORTUR Turizm ve Otelcilik San. Tic. A.Ş. 11.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 128

 Derende Gıda İnş. Pet. Taş. San. ve Tic. A.Ş. 06.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 129

ERZURUM KÜLTÜR TURİZM EĞİTİM REKLAM VE SANAT ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (KÜLTÜR AŞ) (PSİKOLOG) 06.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 130

ESKER İNŞAAT TAAHHÜT ENERJİ ÜRETİM GIDA VE DERİ MAMULLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ) 07.06.2026

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İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek? - Resim: 131

Erzurum Şenkayam Tarım Turizm İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. (Temizlik Görevlisi,Lahmacun Ustası, İşyeri Bekçisi, Kamyon Şoförü, Beton Parke Üretim Makinesi Operatörü) 08.06.2026

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işkur personel alımı