İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek?
İŞKUR üzerinden yayımlanan kurum dışı ilanlarla, belediyeler ve çeşitli kamu kuruluşları için geniş çaplı işçi alım süreci başladı. İstihdam hamlesi kapsamında zabıta, itfaiye ve belediye iştirak kadrolarına personel yerleştirmesi yapılacak.
Devlet kadrolarında görev almak isteyen vatandaşlar için yeni istihdam fırsatları açıklandı.
Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) "kurum dışı ilanlar" mecrası üzerinden yayımlanan duyurulara göre, Türkiye genelindeki çeşitli kamu kurumlarında personel alımları gerçekleştiriliyor.
HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?
Yayımlanan resmi ilanlarda, alım yapılacak pozisyonların ve kurumların detayları netleşti. İstihdam edilecek personeller ağırlıklı olarak yerel yönetimlerin bünyesinde görevlendirilecek. Bu doğrultuda belediyeler ve belediyelere bağlı iştirak kuruluşları merkeze alınırken; zabıta ve itfaiye gibi spesifik kadrolar için de personel arayışı bulunuyor.
Açılan farklı kadrolar için aranan kriterler ve başvuru süreçleri de belirlendi. Yapılan alımlarda her bir pozisyon için talep edilen özel başvuru şartları ve son başvuru tarihleri İŞKUR sistemi üzerinden adayların erişimine sunuldu. İstihdam olanaklarından faydalanmak isteyenler, belirlenen son başvuru tarihlerine kadar işlemlerini tamamlayabilecek.
Tekirdağ Su Ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş. 05.06.2026
Tekirdağ Su Ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş. 08.06.2026
Marmaraereğlisi İnşaat ve Yapı Danışmanlık Limited Şirketi 08.06.2026
KÜÇÜKÇEKMECE İNŞAAT TAAHHÜT SAN.VE TİC A.Ş 05.06.2026
KADIKÖY SAĞ.TUR.EĞİTİM ÇEVRE TEM. OTOPARK HİZMETLERİ İNŞ.YAY.SAN. VE TİC. A.Ş. 05.06.2026
Adalar Belediyesi Personel Ltd. Şti. 05.06.2026
İSTANBUL ASFALT FABRİKALARI SAN. VE TİC. A.Ş. 05.06.2026
İstanbul Elektronik Haberleşme ve Altyapı Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 05.06.2026
İsper İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 06.06.2026
İsper İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 07.06.2026
Baytaş Kültür Turizm San. ve Tic. A.Ş. 07.06.2026
ÜSPER ÜSKÜDAR BELEDİYESİ PERSONEL A.Ş. 10.06.2026
İsper İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 10.06.2026
ÜSPER ÜSKÜDAR BELEDİYESİ PERSONEL A.Ş. 11.06.2026
Esenyurt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 12.06.2026
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) 30.06.2026
Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 30.06.2026
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. 12.08.2026
İsyön İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş. 30.08.2026
Çanakkale Kentsel Hiz. Müh. Müt. Tic. ve San. A.Ş. 05.06.2026
Çanakkale Bayramiç Bel. Aka. Taş. Res. İnş. Tan. Kül. San. Ağ. Se. Çiç. Soğ. Ha. De. Pak. Ot. ve San. Tic. Ltd. Şti. 05.06.2026
Çanakkale Küçükkuyu Kent Hiz. San. ve Tic. A.Ş. 06.06.2026
Çanakkale Gök-aş Gökçeada Tur. San. ve Tic. A.Ş. 06.06.2026
Çanakkale Bayramiç Belediyesi Pers. Ltd. Şti. 06.06.2026
Çanakkale Gök-aş Gökçeada Tur. San. ve Tic. A.Ş. 06.06.2026
Çanakkale Kepez Hizmet Grupları A.Ş. 09.06.2026
Çanakkale Bozcaada Kent Hiz. San. ve Tic. A.Ş. 10.06.2026
Çanakkale Hizmet Grupları İnş. San. ve Tic. A.Ş. 10.06.2026
Çanakkale Karabiga Belediyesi Personel Limited Şirketi 10.06.2026
Çanakkale Küçükkuyu Kent Hiz. San. ve Tic. A.Ş. 10.06.2026
Çanakkale Karabiga Belediyesi Personel Limited Şirketi 19.06.2026
Yalova Yabeltaş İnşaat Oto. Ulaşım Çevr. Rekl. Tur. Kül. San. Tarım ve Hayv. Taah. San. Tic. A.Ş. 05.06.2026
Yalova Yabeltaş İnşaat Oto. Ulaşım Çevr. Rekl. Tur. Kül. San. Tarım ve Hayv. Taah. San. Tic. A.Ş. 05.06.2026
Yalova Subel Personel Ltd. Şti. 08.06.2026
Termal Belediyesi Personel Ltd. Şti. 09.06.2026
Yalova Belediyesi Personel Anonim Şirketi 09.06.2026
Başiskele Kentsel Dönüşüm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 09.06.2026
Başiskele Kentsel Dönüşüm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 10.06.2026
Kocaeli Bekaş Bilişim Bayındırlık İnş. Özel Sağlık Et. Enerji Gıda Turizm San. Ve Tic. A. Ş. 14.06.2026
Bursa BELKAR Tem. Tur. Akar. Nak. Tar. İnş. Org. San. ve Tic. Ltd. Şti. 05.06.2026
Bursa Osmangazi Belediyesi Personel A.Ş. OSPERAŞ 05.06.2026
Bursa Osmangazi Personel A.Ş. (OSPERAŞ) 05.06.2026
Bursa İZBEL Turizm ve İşletme Hiz. San. Tic. A.Ş. 06.06.2026
Bursa Binted Bursa İnsan Kaynakları Taahhüt Eğitim Danışmanlık Hizmetleri İmar İnşaat A.Ş. 06.06.2026
Bursa Yenişehir Belediyesi Personel Hizmetleri Ltd. Şti. 12.06.2026
İzmir İZENERJİ A.Ş. 06.06.2026
İzmir Foça Bağ-Kent Sağ. Eğt. Kültür San. Sos. Hiz. Tur.İnş.Gıda Tarım Pet.San.ve Tic. Ltd. Şti. 06.06.2026
İzmir Bergama Bakırçay Madencilik Müteahhitlik Müşavirlik Tanıtım San. Tic. A.Ş 08.06.2026
İzmir Ulaşım Hizm. ve Mak.. San. A.Ş. (İZULAŞ) 09.06.2026
İzmir Bornova Belediyesi Personel A.Ş. 09.06.2026
İzmir Bergama Bakırçay Madencilik Müteahhitlik Müşavirlik Tanıtım San. Tic. A.Ş 09.06.2026
İzmir NAR-BEL Narlıbahçe İmar Teknik Ve Turizm Hiz.Tic.Ltd.Şti. 11.06.2026
İzmir Kiraz Belediyesi Personel Ltd.Şti. 12.06.2026
İzmir Torbalı Pers. Özel Güv. Gı. İnş. Peyz. Turz. San. ve Tic. A.Ş 14.06.2026
İzmir Torbalı Pers. Öz. Güv. Gıda İnş. Peyz Turz. San. ve Tic. A.Ş. 22.06.2026
T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş. NAİM TALU EĞİTİM SEMİNER VE DİNLENME SİTESİ 22.06.2026
İzmir Güzelbahçe Belediyesi Güzbel Gıda Tur. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 30.07.2026
Aydın Söke Lima San. Tic. Ltd. Şti. 06.06.2026
Aydın Didim Didper Per. Hiz.Turz.İnş.Tem.Gıda.San.ve Tic.A.Ş. 07.06.2026
Aydın Karacasu Karbel Gıda Tar. Hayv. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. 07.06.2026
Aydın Kuşadası Kuşadası Belediyesi Personel A.Ş. 08.06.2026
Aydın Nazilli Belediyesi Nazbel Ulaştırma Su İnş. Hiz. İşl. San. ve Tic. A.Ş. 08.06.2026
Aydın Didim Didper Per. Hiz.Turz.İnş.Tem.Gıda.San.ve Tic.A.Ş 10.06.2026
Aydın Didim Didper Per. Hiz.Turz.İnş.Tem.Gıda.San.ve Tic.A.Ş. 11.06.2026
Aydın Kuşadası Arya Turistik Tesisleri A.Ş. 13.06.2026
Aydın Didim Didper Per. Hiz.Turz.İnş.Tem.Gıda.San.ve Tic.A.Ş. 14.06.2026
Aydın Didim Didper Per. Hiz.Turz.İnş.Tem.Gıda.San.ve Tic.A.Ş..25.06.2026
Aydın Didim Dihiz Turizm Org. Den. Taş. Gıda. Çiçek. Temiz. Hiz. San. Ve Tic. A.Ş 30.06.2026
Muğla Ula Turz. Tarım Hayv. Nak. Taah. Paz. Tic. Ltd. Şti. 07.06.2026
Muğla Fethiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 10.06.2026
Muğla Marmaris Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı-12.06.2026
DENİZLİ LAODIKEIA KAZI BŞK. 05.06.2026
YEŞİL ÇAL TURZ. TEKS. SAN.TİC.A.Ş. 05.06.2026
MERKEZEFENDİ TEM.ULAŞ.SAN.TİC.A.Ş. 05.06.2026
Denizli Kale Tabea Çevre Temizlik Organizasyon İnşaat Enerji San. ve Tic. A.Ş. 06.06.2026
Denizli Merkezefendi Temizlik Ulaşım İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. 07.06.2026
Denizli Çal Belediyesi Personel Ltd. Şti. 08.06.2026
PERAŞ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PER.TEM.ULAŞ.TİC.A.Ş. 08.06.2026
Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. Tic.A.Ş. 19.06.2026
Afyonkarahisar Bayat Taş. ve Turz. Tem. İnş. Taah. Hamam Fırın İşl. San. Tic. Ltd. Şti 05.06.2026
Afyonkarahisar Pazarağaç Bel Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Termal Tarım Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 05.06.2026
Afyonkarahisar Sülümenli Taşımacılık Petrol Petrol Ürünleri 05.06.2026
Afyonkarahisar Öz Nuribey Petrol ve Petrol Ürünleri Taşımacılık Temizlik İnş. Gıda Taah. San ve Tic. Ltd. Şti Engelli Alım İlanı 05.06.2026
Afyonkarahisar Başmakçı Ulaştırma Harf. Nak. Hayv.Tem. İnş. Gıda Petr. Ürn San ve Tic. Ltd. Şti. 08.06.2026
Afyonkarahisar İli Atıksu Arıtma Tes.Kur. ve İş.Bir. Personel Ltd. Şti. 08.06.2026
Afyonkarahisar Yüntaş Akaryakıt Gıda İçecek Turizm Mermer Elektrik Nak. San.Tic. AŞ. 08.06.2026
Afyonkarahisar Ahmetpaşa Dinlenme Tesisleri Gıda İnş. Tahh. Taş. Elekt. Turzm. San. Tic. Ltd. Şti. 08.06.2026
Afyonkarahisar Yüntaş Akaryakıt Gıda İçecek Turizm Mermer Elektrik Nak. San.Tic. AŞ. 08.06.2026
Afyonkarahisar Ahmetpaşa Dinlenme Tesisleri Gıda İnş. Tahh. Taş. Elekt. Turzm. San. Tic. Ltd. Şti. 08.06.2026
Afyonkarahisar Davulga Karabağ Temizlik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 08.06.2026
AYDAŞ TURİZM TANITIM VE TİC. LTD. ŞTİ 05.06.2026
Mavi Nar Emlak Turizm Tic. Ltd. Şti. 05.06.2026
Türkiye Ulusal Gözlemevleri – 6550 Araştırma Altyapısı 05.06.2026
Ebton İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 06.06.2026
Türkiye Ulusal Gözlemevleri - 6550 Araştırma altyapısı 09.06.2026
EBTON İNŞAAT SAN. VE TİC.A. Ş.
19.06.2026
Feslikan Turizm A.Ş. 19.06.2026
Eskişehir İnönü Belediyesi İNBEL Tur.Gıd.San.Tic.A.Ş. 05.06.2026
Eskişehir Belkent A.Ş. 05.06.2026
ESKİŞEHİR TEPEBAŞI TUR.SAĞ.İNŞ.SAN.TİC.A.Ş. 05.06.2026
ESKİŞEHİR ESPARK PARK BAHÇE PEYZAJ TEMİZLİK A.Ş. 07.06.2026
CUMTAŞ İNŞ. TUR. TAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 12.06.2026
CUMAYERİ HİLALTEPE TURİZM TİC. LTD. ŞTİ. 12.06.2026
Zonguldak Kozlu Belediyesi Personel Ltd. Şti. 05.06.2026
Zonguldak Filyos Yatırım Şehircilik Hizmetleri Gıda İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş. 06.06.2026
Zonguldak Kilimli Belediyesi Personel Ltd. Şti. 06.06.2026
Çankırı Çantur Turizm ve Tic. A..Ş. 08.06.2026
Konya Beyşehir Öğretmenevi ve A.S.O Müdürlüğü İktisadi İşletmesi 05.06.2026
Konya Sarayönü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 08.06.2026
Konya Doğanhisar Belediyesi Personel Ltd. Şti. 10.06.2026
Mersin Tarsus Imar Tic. Ltd. Şti. 05.06.2026
Mersin Büyükşehir İmar İnşaat Elektrik Üretim Özel Güvenlik Hiz. San. ve Tic. Anonim Şirk. Genel Müdürlüğü- 05.06.2026
MERSİN BÜYÜKŞEHİR KÜLTÜR SANAT BİLİM ULAŞTIRMA TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06.06.2026
MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ PERSONEL ANONİM ŞİRKETİ 07.06.2026
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DENİZKIZI TURİZM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10.06.2026
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DENİZKIZI TURİZM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10.06.2026
ANKARA INOVATİF TEKNOLOJİ VE BİLİM A.Ş. 05.06.2026
ANKARA NALLIHAN BELEDİYESİ PERSONEL LTD. ŞTİ.10.06.2026
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü 12.06.2026
Ankara-Belka A.Ş. 16.06.2026
Ordu ORBEL Madencilik Petrol San. ve Tic. A.Ş. 05.06.2026
Ordu ORBEL Madencilik Petrol San. ve Tic. A.Ş. 05.06.2026
Ordu ORTUR Turizm ve Otelcilik San. Tic. A.Ş. 11.06.2026
Derende Gıda İnş. Pet. Taş. San. ve Tic. A.Ş. 06.06.2026
ERZURUM KÜLTÜR TURİZM EĞİTİM REKLAM VE SANAT ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (KÜLTÜR AŞ) (PSİKOLOG) 06.06.2026
ESKER İNŞAAT TAAHHÜT ENERJİ ÜRETİM GIDA VE DERİ MAMULLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ) 07.06.2026
Erzurum Şenkayam Tarım Turizm İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. (Temizlik Görevlisi,Lahmacun Ustası, İşyeri Bekçisi, Kamyon Şoförü, Beton Parke Üretim Makinesi Operatörü) 08.06.2026