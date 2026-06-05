İŞKUR'dan yeni istihdam fırsatı: Kamuya işçi alımı başladı! Başvurular ne zaman bitecek?

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Yayımlanan resmi ilanlarda, alım yapılacak pozisyonların ve kurumların detayları netleşti. İstihdam edilecek personeller ağırlıklı olarak yerel yönetimlerin bünyesinde görevlendirilecek. Bu doğrultuda belediyeler ve belediyelere bağlı iştirak kuruluşları merkeze alınırken; zabıta ve itfaiye gibi spesifik kadrolar için de personel arayışı bulunuyor.