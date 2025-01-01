İslam Memiş 20 gün sonrası için uyardı: "Gram altın ve Türk lirası..."

Bu yıl dolar Türk lirası kurunda ne bekliyorduk? 40-45 bandı ama baskılandığı için yoruma kapalı bir şekilde sadece sistemin müdahale ettiği kadar izlemeye takip etmeye devam ediyoruz. Elimde dolarım var bunu ben Euro'ya çevirmeliyim diye birisi bana sorsa bugün bu sorunun cevabını evet olarak verirdim.

Özellikle Euro'yla ticaret yapan veya Euro'ya TL olarak ihtiyacı olan arkadaşlarımız varsa 36 lira 84 kuruş seviyesinde paraya düşük olduğu için yine de düşük kalıyor. Burada muhtemelen biz 2025 yılında 40 lira seviyesi üzerinde bir trend görebiliriz.