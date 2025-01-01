İslam Memiş 20 gün sonrası için uyardı: "Gram altın ve Türk lirası..."
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasalarda 20 Ocak'tan sonra beklediği gelişmelere karşı yatırımcılara fikirlerini açıkladı. Memiş, gram altın, borsa, dolar için tahminlerini açıkladı ve 20 gün sonrasını bir milat olarak belirledi.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 20 Ocak tarihine işaret etti, "Altında alım zamanı mı?" sorusuna yanıt verdi.
Değerlendirmelerinin yatırım tavsiyesi olmadığını vurgulayan İslam Memiş'in sosyal medya kanalında şunları söyledi:
"2024 yılının yine en çok üzülen yatırımcısı döviz yatırımcısı oldu. Her yıl olduğu gibi 2024 yılında da maalesef döviz bir yatırım aracı değildir uyarılarımızı sık sık anımsatmak isterim. Yıl boyunca bunu söyledik ama Türkiye'de yine maalesef belli bir kesim var döviz yatırımını seviyor ve sevmeye de devam ediyor.
Euro-Dolar paritesinde 2025 yılındaki beklentim 1.06.50, devamında 1.08 seviyesi olduğu için bugünkü sorum cevabı aynı. Dolar mı euro mu, benim cevabım yine euro. Çünkü illa ısrarla dövize yatırım yapmak isteyen bir yatırımcı varsa yine euro tarafını değerlendirebilir. Şimdi tek tek bütün yatırım araçlarımıza bakalım ve 2025 yılında bizi neler bekliyor, nasıl hamleler yapmalıyız.
Borsa İstanbul %MDX'i 9.855 puan seviyesinde şu an itibariyle bu hafta ajandamızda 9.800-10.200 puan seviyesini takip edeceğimi ifade etmiştim. Borsadan korkmuyoruz, borsadaki görünüm pozitif ve borsadaki beklentimiz yükseliş yönlülüğü. O yüzden bugün borsa tarafına girilir mi? Evet. 9.900 puan seviyesinin altındaki her rakam alım fırsatı mı? Evet.
Bu yıl dolar Türk lirası kurunda ne bekliyorduk? 40-45 bandı ama baskılandığı için yoruma kapalı bir şekilde sadece sistemin müdahale ettiği kadar izlemeye takip etmeye devam ediyoruz. Elimde dolarım var bunu ben Euro'ya çevirmeliyim diye birisi bana sorsa bugün bu sorunun cevabını evet olarak verirdim.
Özellikle Euro'yla ticaret yapan veya Euro'ya TL olarak ihtiyacı olan arkadaşlarımız varsa 36 lira 84 kuruş seviyesinde paraya düşük olduğu için yine de düşük kalıyor. Burada muhtemelen biz 2025 yılında 40 lira seviyesi üzerinde bir trend görebiliriz.
Ons Altın 2611 dolar seviyesinde az önce de ifade ettiğim gibi 2024 yılında %26 bir getirisi oldu. Yine 2600 dolar seviyesine kadar merkez bankalarını yine 2600 dolar 3000 dolar aralığında jeopolitik gerilimleri fiyatladı 2024 yılında.
Kısa vadede 2600-2658 dolar aralığını takip etmeye devam ediyoruz. Muhtemelen 20 Ocak tarihine kadar bu yatay süreç, baskılanan süreç devam edecek. Ne zaman ki Trump resmi olarak 20 Ocak tarihinde koltuğuna oturacak, resmi olarak başkan olarak görevine başlayacak.
Bu sefer Amerikan-Çin ticaret savaşlarını daha rahat bir şekilde yorumlayabileceğiz. Avrupa'daki gümrük vergilerini daha rahat bir şekilde yorumlayabileceğiz. Her şey aslında Trump'ın koltuğa oturmasıyla belli olacak.
Yine 2025 yılına ilişkin, malum daha önce öngörümü 2 ay önce kamuoyuna açıklamıştım. 4000-4500 lira aralığında bir gram altın, 3000-3500 dolar aralığında bir ons altın beklediğimi 2 ay önce açıkladığımı ifade etmek isterim.
Borsadaki hissem benim 1 milyon TL, bunu 2 milyon TL'ye çıkarabileceğim mi? Bitcoin tarafında benim 10.000 dolarlık yatırımım var, bunu 20.000 dolar yapabileceğim mi? O yüzden 2025 yılında yine fiyata değil, miktara odaklanacağım."