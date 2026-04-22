İslam Memiş 3 kritik tarihi açıkladı: Gram altın 8 bin lirayı aşabilir
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Orta Doğu’daki gelişmelerle dalgalanan altın piyasasını analiz ederek 2026 yılı için üç kritik tarihe dikkat çekti. Memiş, gram altının 8 bin liranın üzerine çıkacağı tarihi de paylaştı.
Piyasada "zaman ayarlı" hareketlilik mi var?
Orta Doğu eksenli haber trafiğinin fiyatları bir aşağı bir yukarı taşıdığını belirten İslam Memiş, piyasaların psikolojik bir savaşın içinde olduğunu ifade etti.
Brent petrolün 101 dolara kadar tırmanıp ardından geri çekilmesini örnek gösteren uzman, "Yani bir gün zirve, bir gün düşüş. Aynı taktik devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.
Özellikle değerli metallerin işlem saatlerindeki garipliğe dikkat çeken Memiş, "Sanırım savaşı devam ettirenlerle Orta Doğu ülkeleri bu düşük fiyatlardan yararlanmasın diye böyle bir taktik uygulanabilir. Dikkat etmekte fayda var" uyarısını yaptı.
3 KRİTİK DÖNEM
Yatırımcıların radarına alması gereken tarihleri kendi analiz çalışmasına dayanarak açıklayan Memiş, "Bana 3 tane önemli tarihi işaret etti. Mayıs, Haziran, Ağustosun son haftası. Bu 3 tarih emtia tarafında önemli" dedi. Mayıs ayında diplomatik dildeki sertliğe rağmen bir uzlaşı zemini beklediğini kaydeden Memiş, bu sürecin emtia grubunda toparlanmayı hızlandıracağını öngörüyor.
Gram altın için 8 bin lira tahmini
Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte fiyatlardaki yükseliş beklentisini rakamlarla ortaya koyan İslam Memiş, rekor seviyeler için yaz aylarını işaret etti. Memiş, beklentisini şu sözlerle detaylandırdı: "Mayıs ayı içerisinde 5 bin dolar seviyesi üzerinde ons altın, 7 bin lira seviyesi üzerinde gram altın. Yine Ağustos aylarında, Temmuz ve Ağustos aylarında, düğün sezonda yine 8 bin lira seviyesinin üzerinde görmemiz mümkün."
ABD Merkez Bankası’ndaki görev değişiminin piyasa tansiyonunu düşürebileceğini savunan Memiş, yeni başkanla birlikte daha dengeli bir politika beklediğini ifade etti.
Mart ayındaki dip seviyelerin artık geride kaldığını belirten uzman, "Fed başkanı Powell değişiyor. Burada yine bugün savaş durumunda agresif faiz indiriminde olan bir FED değil de daha sakin, daha stabil, bekle gör politikasını sürdürecek bir başkan karşımızda olabilir, yeni başkan. Bu da altın tarafındaki bu dalgalanmaların önüne geçeceğini ben tahmin ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.