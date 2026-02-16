İslam Memiş açıkladı: 2026'da parayı o yatırım aracı kazandıracak
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki son durumu değerlendirerek 2026 yılı için dikkat çeken tahminlerde bulundu.
ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması, Fed'in faiz indirimi ihtimalini güçlendirdi. Bu gelişme sonrası gram altın cuma günü sert yükseliş kaydederken, haftanın ilk işlem gününde de hareketlilik sürdü.
16 Şubat 2026 tarihi itibarıyla gram altın 7 bin 36 TL, ons altın ise 5 bin 6 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Haber Global yayınında piyasaları yorumlayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılar için kritik uyarılarda bulundu.
Ons altında yükselişin henüz zirve yapmadığını ve hedefin 6 bin dolar seviyesi olduğunu belirten Memiş, jeopolitik risklere dikkat çekti.
İslam Memiş, ABD ve İran gerilimine değinerek, "İran tarafında Amerika'nın bir müdahalesi olacak diye beklenti var. Ben 2026 yılında İran'a bir müdahale bekliyorum. Yaklaşık 3 hafta veya 4 hafta sürecek bir müdahale bekliyorum. Dolayısıyla piyasalarda bu fiyatlanma yukarı yönlü olabilir diye tahmin ediyorum. 5 bin dolar seviyesinin aşağısında 4 bin 980 dolar ile 4 bin 800 dolar seviyesi var destek seviyesi olarak. Ben kısa vade kalıcı olmasını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
GÜMÜŞ YATIRIMCISI İÇİN DUA EDECEĞİZ
Gümüş piyasasında kayıpların sürebileceğine işaret eden Memiş, karamsar bir tablo çizdi.
Ons bazında üç haneli rakamların beklenmediğini vurgulayan Memiş, "Gümüşün ons tarafında üç haneli rakamları görmeyi beklemiyorum. Gümüş yatırımcısı için dua edeceğiz. Ocak ayında gerekeni söyledik. Yıllık getiriyi Ocak ayında bir ayda verdi" değerlendirmesinde bulundu.
2026 ŞAMPİYONUNUN BORSA OLACAĞINI TAHMİN EDİYORUM
Yatırımcılar için 2026'nın ikinci yarısını işaret eden İslam Memiş, asıl kazancın hisse senedi piyasalarında olacağını öngördü.
Sağlıklı yükselişler için teknik düşüşlerin şart olduğunu belirten Memiş, sözlerini şöyle tamamladı:
"2026 yılındaki şampiyonum gümüş veya altın değil borsa olacağını tahmin ediyorum. Kademe kademe yükselecek. Çok hızlandığı zaman korkun. Aralık ayında, Ocak ayında biliyorsunuz her gün gümüş, her gün altın, her gün gümüş. Ne oldu şimdi? Patlattılar. O yüzden sağlıklı yükselişlerin olabilmesi için teknik düşüşlere mutlaka ihtiyaç var"