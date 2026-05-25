İslam Memiş açıkladı: Altın, gümüş, dolar ve euro için yıl sonu hedefleri belli oldu
Finans analisti İslam Memiş, Kurban Bayramı öncesinde altın, döviz ve gümüş piyasalarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Serbest piyasadaki fiyat farklarına dikkat çeken Memiş, dolar ve gram altın için yıl sonu beklentisini paylaştı.
BAYRAM ÖNCESİ PİYASALARDA HAREKETLİLİK
Kurban Bayramı öncesinde piyasalardaki hareketlilik sürerken, finans analisti İslam Memiş yatırımcılara dikkat çeken uyarılarda bulundu.
Bayram tatili boyunca bankalar ve resmi kurumların kapalı olacağını hatırlatan Memiş, özellikle serbest piyasada oluşabilecek fiyat farklarına karşı yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini söyledi.
İŞLEMLERİ SON GÜNE BIRAKMAYIN
İslam Memiş, yarın öğleden sonra itibarıyla iç piyasalarda işlemlerin büyük ölçüde yavaşlayacağını ifade etti.
Döviz büroları ile kuyumcuların açık kalacağını ancak alış-satış makaslarının genişleyebileceğini belirten Memiş, nakit ihtiyacı olan ya da yatırım planlayan vatandaşların işlemlerini geciktirmemesi gerektiğini söyledi.
Bayram süresince serbest piyasada dalgalanmaların görülebileceğini de sözlerine ekledi.
DOLAR İÇİN YIL SONU TAHMİNİ
Döviz piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memiş, dolar/TL kurunun kontrollü şekilde ilerlediğini ifade etti.
Yıl sonuna ilişkin beklentisini de paylaşan Memiş, dolar kurunda 50 ila 52 lira bandının gündeme gelebileceğini söyledi.
Euro piyasasında dikkat çeken bir fiyat farkı oluştuğunu belirten Memiş, resmi kur ile Kapalıçarşı’daki fiyatlar arasında farklılık bulunduğunu söyledi.
Serbest piyasada euronun dolara göre daha düşük seviyelerde işlem gördüğünü ifade eden Memiş, döviz alımı yapacak yatırımcıların bu fiyatlamaları yakından takip etmesi gerektiğini belirtti.
Ons altındaki hareketliliğin küresel gelişmelere bağlı sürdüğünü ifade eden Memiş, özellikle ABD ile İran arasındaki diplomatik sürecin fiyatlamalarda etkili olduğunu söyledi.
Altın piyasasında geniş bantlı dalgalanmaların devam edebileceğini belirten Memiş, yıl sonuna doğru yükseliş beklentisini koruduğunu kaydetti.
GRAM ALTIN İÇİN 10 BİN TL TAHMİNİ
Gram altındaki mevcut seviyeleri “toplama süreci” olarak değerlendiren Memiş, yaz aylarında yükselişlerin hız kazanabileceğini ifade etti.
Uzun vadeli yatırımcıların kısa süreli geri çekilmeleri fırsat olarak gördüğünü belirten Memiş, gram altın için yıl sonu tahmininin 10 bin TL olduğunu açıkladı.
YENİ SEVİYELER GÜNDEME GELEBİLİR
Gümüş piyasasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Memiş, son aylarda gümüşün altına kıyasla daha güçlü performans gösterdiğini söyledi.
Ons gümüşte yükseliş trendinin sürdüğünü belirten Memiş, gram gümüş tarafında da yeni direnç seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade etti.