İslam Memiş açıkladı: Altında yıl sonu için büyük sürpriz

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Doların yükseliş trendine gireceğini belirten Memiş, altın için de dikkat çeken bir tahminde bulundu: “Altın yıl sonunda 3 bin ile 3 bin 500 lira aralığında olabilir.”

Memiş, dolar, altın ve diğer yatırım araçlarına yönelik analizlerinde yatırımcıların sabırlı olmalarını ve piyasadaki fırsatları dikkatle değerlendirmelerini önerdi. Yıl sonuna doğru piyasalarda daha hareketli günler yaşanabileceğini ifade eden uzman, portföylerde çeşitliliğin önemine vurgu yaptı.

Memiş hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Merkez bankası faizlerde bir değişikliğe gitmedi, politika faizini yüzde 50’de serbest bıraktı ancak metinde ufak bir değişikliğe gitti izlenimi aldım, faiz indirebiliriz ama sıkı duruşumuzdan faiz vermeyeceğiz dedi, demek ki aralık ayında bir faiz indirimi süreci olabilir Merkez Bankası'ndan, metinden böyle bir izlenim aldığımı söyleyebilirim.”

ALTINDA SON DURUM

Ons altına gelirsek, geçen haftayı 2562 dolar seviyesinden tamamlayan ons altın bu hafta 100 dolar değer artışıyla yükselişini sürdürüyor, şu an da 2673 dolar seviyesinde, 100 doların üzerinde bir yükseliş gerçekleşti. Bu haftaya baktığımız zaman gram altın tarafında 150 lira ons altın tarafında 100 dolardan fazla bir yükseliş olduğunu gözlemliyoruz, yine yıl sonu 3 bin 3 bin 500 lira aralığında ons altın tarafında 2700 dolar seviyesinin üzerinde rakamları tamamlamamız muhtemel bir sonuç olacaktır.

Gram altın/TL fiyatına gelelim, şu anda 3106 lira gram altın. Bugün gün içerisinde 3118 seviyesine kadar yükseldi tekrar 3100 lira seviyesi üzerinde tutunmaya devam ediyor, yükseliş beklentimiz devam etmekte.

Ons gram gümüş 34,45 seviyesinde burada da yine 35,50 direnç seviyesi var devamında 36,50 direnç seviyesi var yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor.

Bitcoin 98 bin dolar seviyesine kadar yükseldi 100 bin dolara çok bir şey kalmadı, çok hızlı koştu, hiçbir zaman teknik olarak bir düzelteme yapmadı bu da beni korkutuyor, özellikle kısa vadeli ve kaldıraçlı işlem yapanların oldukça dikkat etmesi lazım, teknik olarak düzelteme yapmayan enstrümanlar beni korkutur, dikkat etmenizde fayda var.