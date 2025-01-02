İslam Memiş altın alacaklar ve düğün yapacaklar için tarih verdi

2024 yılında yatırımcısını memnun eden altın, 2025'e de yükselişle başladı. Finans Analisti İslam Memiş, 2025 yılına dair belirsizlikler olduğuna dikkat çekerek düğün yapacaklar ve altın almayı düşünenler için önerilerde bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İslam Memiş altın alacaklar ve düğün yapacaklar için tarih verdi
Yayınlanma:

Haber Global Muhabiri Saadet Çelikçi'ye değerlendirmelerde bulunan Memiş, gram altının 2024'e 2.050 TL seviyesinden başladığını ve yılı 3.000 TL'nin üzerinde tamamladığını söyledi. Altının sabit getiri açısından yüzde 51 oranında kazanç sağladığını belirten Memiş, "Her yıl olduğu gibi altın yatırımcısını üzmedi. Ons altın da yılı 2.625 dolar seviyesinde tamamladı ve yüzde 26-27 civarında bir getiri sağladı," ifadelerini kullandı.

İslam Memiş altın alacaklar ve düğün yapacaklar için tarih verdi - Resim : 1

Memiş, altın fiyatlarının 2025 yılına yükselişle başladığını belirterek gram altının serbest piyasada 3.038 TL, ons altının ise 2.643 dolar seviyesinde işlem gördüğünü söyledi. Gram altının 2025 yılı sonunda yüzde 52’ye varan bir kazanç sağlayabileceğini ve fiyatın 4.000 TL’nin üzerine çıkabileceğini öngördü. Yaz aylarında altın fiyatlarının 4.000 TL seviyesini görebileceğini ifade eden Memiş, "Bugünkü fiyatlar düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar için fırsat sunuyor. Ancak piyasalarda 20 Ocak’a kadar sakin bir seyir bekleniyor. Bu tarihten sonra, özellikle Trump’ın göreve başlamasıyla yapılacak açıklamalar altın piyasasını etkileyebilir," dedi.

2025’te Yatırım Seçenekleri Çeşitleniyor

İslam Memiş, yatırımcılara portföylerini çeşitlendirme tavsiyesinde bulunarak, "Altın güvenli liman olmaya devam edecek. Gram altında 4.000-4.500 TL, ons altında ise 3.000-3.500 dolar seviyelerini görmeyi bekliyoruz. Ancak sadece altın değil, kripto para, borsa ve mevduat gibi farklı yatırım araçlarının da 2025’te fırsatlar sunacağı bir yıl olacak. Her ay ayrı bir hikaye yazılacak gibi görünüyor. Bu nedenle portföyünüzü çeşitlendirin," değerlendirmesinde bulundu.

MSÜ başvuruları başladı: İşte son tarihMSÜ başvuruları başladı: İşte son tarihEğitim
5 Ocak pazar günü kar yağacak 16 şehir belli oldu!5 Ocak pazar günü kar yağacak 16 şehir belli oldu!Yurt
islam memiş altın fiyatı
Günün Manşetleri
DEM Parti heyeti, Bahçeli ile görüştü
HTŞ'den PKK/YPG bölgesine ilaç ve aşı
Gazze'deki can kaybı 45 bini aştı
MSB'den kritik Suriye mesajı
2024'te 3.070 terörist etkisiz hale getirildi
DEM Parti heyeti, Bahçeli ile görüşecek
Kimlik göstermek zorunlu mu oluyor?
Buzlanma ve çığ bekleniyor!
Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduatla ilgili kritik karar
Korkut Hava Savunma Sistemi ile teröre geçit yok!
Çok Okunanlar
5 Ocak pazar günü kar yağacak 16 şehir belli oldu! 5 Ocak pazar günü kar yağacak 16 şehir belli oldu!
Elektrik kesintisi saatler sürecek: 2 Ocak elektrik kesintileri Elektrik kesintisi saatler sürecek: 2 Ocak elektrik kesintileri
Tüpte kahve: Doğa tutkunlarının yeni favorisi Tüpte kahve: Doğa tutkunlarının yeni favorisi
Buzlanma ve çığ bekleniyor! Buzlanma ve çığ bekleniyor!
İslam Memiş tarih vererek uyardı: "Elimde TL olsa alırdım" İslam Memiş tarih vererek uyardı: "Elimde TL olsa alırdım"