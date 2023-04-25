İslam Memiş altın için tarih verdi! Altın fiyatlarındaki yeni tahminini açıkladı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Gram altın ile ilgili yeni rekor tahminini duyuran İslam Memiş tarih de verdi. İslam Memiş'ten elinde altın olanlara uyarı da geldi...

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İslam Memiş altın için tarih verdi! Altın fiyatlarındaki yeni tahminini açıkladı - Resim: 1 1 6

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ederken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten piyasalardaki güncel durum ile ilgili son dakika açıklaması geldi.

İslam Memiş altın için tarih verdi! Altın fiyatlarındaki yeni tahminini açıkladı - Resim: 2 2 6

Yüksek seviyede seyreden altın fiyatlarıyla ilgili yeni değerlendirmeler ve tahminlerde bulunan İslam Memiş, elinde altın bulunan vatandaşlara da seslendi.

İslam Memiş altın için tarih verdi! Altın fiyatlarındaki yeni tahminini açıkladı - Resim: 3 3 6

GRAM ALTIN İÇİN YENİ REKOR TAHMİNİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 1.250 TL seviyelerinde bulunan gram altın için yeni rekor tahminini paylaştı.

İslam Memiş altın için tarih verdi! Altın fiyatlarındaki yeni tahminini açıkladı - Resim: 4 4 6

İslam Memiş, gram altının 1.550 TL olacağını öngörürken yaz aylarını da işaret etti.