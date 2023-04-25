İslam Memiş altın için tarih verdi! Altın fiyatlarındaki yeni tahminini açıkladı
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Gram altın ile ilgili yeni rekor tahminini duyuran İslam Memiş tarih de verdi. İslam Memiş'ten elinde altın olanlara uyarı da geldi...
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Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ederken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten piyasalardaki güncel durum ile ilgili son dakika açıklaması geldi.
Yüksek seviyede seyreden altın fiyatlarıyla ilgili yeni değerlendirmeler ve tahminlerde bulunan İslam Memiş, elinde altın bulunan vatandaşlara da seslendi.
GRAM ALTIN İÇİN YENİ REKOR TAHMİNİ
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 1.250 TL seviyelerinde bulunan gram altın için yeni rekor tahminini paylaştı.
İslam Memiş, gram altının 1.550 TL olacağını öngörürken yaz aylarını da işaret etti.