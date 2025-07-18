İslam Memiş altın için uyardı: Kasım'ı beklemeyin!
Ekonomist İslam Memiş, altın fiyatlarında yükselişin yeniden başladığını belirterek yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. “Gram altında hedef 4.500 TL, alım için Kasım son fırsat olabilir” dedi.
ALTINDA YENİ DALGA: YÜKSELİŞ BAŞLADI
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları uyardı: “Yeni bir yükseliş dalgası başladı.” Gram altının 4.500 TL'ye kadar yükselebileceğini belirten Memiş, “Altın alımını ertelemeyin” dedi.
“ALTIN ALIMINI KASIM'A KADAR YAPMAYAN FIRSATI KAÇIRABİLİR”
Gram altın 3 hafta önce 4.185 TL seviyesindeydi. Bugün itibarıyla 4.334 TL’ye çıkan fiyatı değerlendiren Memiş, “Altın alımını Kasım ayına kadar yapmayanlar fırsatı kaçırabilir” dedi.
ONS ALTINDA HEDEF: 3.500 DOLAR
Memiş’e göre ons altın, 3.247 dolar seviyesinden hareket ederek Kasım 2025’e kadar 3.500 dolara ulaşabilir. Bu tahmin, jeopolitik riskler ve küresel güvenli liman talebiyle destekleniyor.
ORTADOĞU GERİLİMİ ALTINI TETİKLİYOR
Memiş, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarını hatırlatarak, “Ortadoğu’daki gelişmeler altına yönelimi artıracak. Bitcoin gibi riskli varlıklardan çıkış yaşanabilir. Bu da altına yüzde 3’e yakın pozitif katkı sağlayabilir” ifadelerini kullandı.
BORSA VE DÖVİZDE BEKLENTİLER
İslam Memiş’e göre Borsa İstanbul 9.800–10.800 puan aralığını koruyacak. Yıl sonunda 12.000 puan hedefi öngörülüyor. Dolar/TL’de ise yıl sonunda 45 TL seviyesinin görülmesi bekleniyor.
EURO VE PARİTE TAHMİNİ
Euro/dolar paritesi için 1.1650–1.1570 seviyeleri alım fırsatı olarak görülüyor. Memiş’e göre yıl sonuna kadar paritenin 1.20 seviyesine ulaşması mümkün.
“ALTIN VE DÖVİZDE BEKLEME SÜRESİ BİTTİ”
İslam Memiş son olarak, “Altın ve döviz tarafında bekleme süresi sona erdi. Kasım ayına kadar yatırım fırsatları dikkatle takip edilmeli” ifadelerini kullandı.