İslam Memiş altın manipülasyonu için uyardı: Yatırımcılar dikkat!

Memiş, küresel ekonomideki belirsizliklerin ve enflasyonist baskıların altın fiyatlarını yukarı itebileceğini belirtse de, doların değeriyle doğrudan bir ilişki içinde olduğunu vurguladı. Bu nedenle yatırımcıların hem dolar hem de altın piyasalarını dikkatle izlemeleri gerektiğini ifade etti.

Borsa ve Diğer Yatırım Araçları ile Karşılaştırma



Altın yatırımlarının diğer yatırım araçlarına kıyasla avantajlı olduğunu belirten Memiş, "Borsa ve hisse senetleri riskli olabilir, ancak altın genellikle kriz dönemlerinde bile değer kazanır" dedi. Bu açıklama, özellikle ekonomik krizlerin ve belirsizliklerin arttığı dönemlerde altına olan ilginin arttığını gösteriyor.