İslam Memiş'ten çarpıcı tahmin: Altın fiyatlarında o aralık tarihe karışıyor

Altın fiyatlarında beklenen tarihi zirve 1450 ile 1500 TL aralığında idi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş konuya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Altın almak ve satmak isteyenler için makas aralığı belli oldu. Yeni güne yükselişle başlayan altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Peki altın ne kadar yükselecek?