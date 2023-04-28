İslam Memiş'ten çarpıcı tahmin: Altın fiyatlarında o aralık tarihe karışıyor
Altın fiyatlarında beklenen tarihi zirve 1450 ile 1500 TL aralığında idi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş konuya ilişkin değerlendirmelerini açıkladı.
Altın fiyatlarında beklenen tarihi zirve 1450 ile 1500 TL aralığında idi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş konuya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Altın almak ve satmak isteyenler için makas aralığı belli oldu. Yeni güne yükselişle başlayan altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Peki altın ne kadar yükselecek?
ALTINDA SON DURUM NE?
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 1.251 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, altının ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,41 azalışla 1.242 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazanarak başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,72 artışla 1.251 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.050 lira, Cumhuriyet altını da 8.310 liradan satılıyor.
İslam Memiş, yatırımcıların son dönemde merak ettiği sorulardan biri olan "Gram altında alım için hangi rakam beklenmeli, satış yapılmalı mı?" sorusuna yanıt veriyor. Gram altında üç farklı fiyat aralığının oluştuğunu belirten Memiş, Kapalıçarşı fiyatlarının geçerli olduğunu söylüyor.
16 LİRA MAKAS ARALIĞI VAR
Son günlerde gram altında ilginç bir gelişmenin yaşandığına dikkat çeken Memiş, altının gram fiyatının alışının 1340 lira, satışının 1356 lira olduğunu belirtiyor.
Bu makas aralığının Kapalıçarşı'da da geçerli olduğuna vurgu yapan uzman, yatırımcıların makas aralıklarını mutlaka göz önünde bulundurması gerektiğini ifade ediyor.