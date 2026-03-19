İslam Memiş altın yatırımcılarını uyardı: Asıl belirleyici değişti
Altın fiyatlarındaki düşüşün arkasındaki gerçek nedeni açıklayan İslam Memiş, piyasada dengeleri değiştiren yeni faktöre dikkat çekti. Fed değil, bambaşka bir unsurun belirleyici olduğunu söyleyen Memiş, yatırımcıların artık farklı bir göstergeyi takip etmesi gerektiğini vurguladı.
ALTINDA DİKKAT ÇEKEN SENARYO
Altın piyasasında son günlerde yaşanan düşüşler yatırımcıların odağına yerleşti. Finans Analisti İslam Memiş, altın ve gümüşteki geri çekilmeleri değerlendirirken, piyasalarda asıl belirleyici unsurun Fed değil petrol ve jeopolitik gelişmeler olduğunu söyledi.
ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?
Memiş, Fed kararının piyasalar açısından sürpriz olmadığını belirtti. Altındaki düşüşün ana nedeninin başka yerde aranması gerektiğini ifade eden Memiş, “Fed’in açıkladığı faiz kararı zaten piyasalar tarafından yüzde yüz fiyatlanmıştı. Burada herhangi bir sürpriz yok. Fed zaten sürpriz yapmayan bir kurum,” dedi.
İslam Memiş, emtia piyasasındaki baskının önemli nedenlerinden birinin brent petroldeki yükseliş olduğunu söyledi. Memiş, “Şu anda brent petrol 110 dolar seviyesinde ve yükseliş trendinde. Petrol fiyatı yükseldikçe altın, gümüş ve diğer emtialar baskılanıyor. Bu çok net bir ilişki” ifadelerini kullandı.
ALTINA BAKARKEN PETROLE DE BAKMAK GEREKİYOR
Petrol ile değerli metaller arasında son dönemde dikkat çeken bir ilişki oluştuğunu belirten Memiş, yatırımcıların artık sadece altını değil petrolü de izlemesi gerektiğini söyledi. Memiş, “Petrol yükseliyor, altın düşüyor. Petrol geriliyor, altın yükseliyor. Artık altına bakarken petrolü de takip etmek gerekiyor” dedi.
JEOPOLİTİK RİSK VE NAKİT İHTİYACI
Memiş’e göre fiyat hareketlerinin arkasında artan jeopolitik riskler de bulunuyor. Bu ortamda yatırımcı davranışlarının değiştiğini belirten Memiş, “Jeopolitik risk artıyor, savaş ihtimali büyüyor. İnsanlar nakit ihtiyacı için altın satıyor, teminat çağrıları geliyor. Bu da fiyatları aşağı çekiyor” şeklinde konuştu.
DÜŞÜŞ ALIM FIRSATI MI?
Altındaki geri çekilmeyi olumsuz değil fırsat olarak yorumlayan Memiş, bu seviyelerin ilerisi için avantaj sunduğunu savundu. Memiş, “Bu düşüşler benim nazarımda alım fırsatıdır. Elime nakit geçse ben alırım. Dün aldım, bugün yine alırım. Çünkü bu fiyatlar birkaç ay sonra çok ucuz kalacak” dedi.
FİZİKİ ALTINDA AYRI AVANTAJ
Memiş, yalnızca fiyatlara değil fiziki altın tarafındaki maliyetlere de dikkat çekti. Fiziki altın tarafında işçilik maliyetlerinin düşmesinin yatırımcı açısından ayrıca avantaj oluşturduğunu belirtti.
ONS ALTINDA 6000 DOLAR HEDEFİ
Küresel enflasyonun yükselmeye devam ettiğini söyleyen Memiş, altının uzun vadede yukarı yönlü potansiyelini koruduğunu ifade etti. Memiş, “Dünya iyi bir yere gitmiyor. Böyle bir ortamda altının uzun vadede ucuz kalması mümkün değil. Ons altında 6000 dolar hedefi hâlâ masada” dedi.
Petrol fiyatlarının artık ekonomik verilerden çok jeopolitik gelişmelere göre şekillendiğini söyleyen Memiş, burada da sert hareketler beklediğini anlattı. Memiş, “Bugün 110 dolar, yarın 120 olur kimse şaşırmaz. 150 olur yine şaşırmaz. İran 200 dolar telaffuz ediyor” ifadelerini kullandı.
ÖNCE YÜKSELİŞ SONRA SERT DÜŞÜŞ
Yıl geneline ilişkin senaryosunu da paylaşan Memiş, ons altında iki aşamalı bir tablo çizdi. Memiş’in değerlendirmesi, “İlk yarıda yükseliş, ikinci yarıda sert düşüş. Ons altın 6000 dolara kadar gider, sonra 4000 dolara geri çekilir” şeklinde oldu.
GRAM ALTINDA DA BENZER TABLO
Ons altındaki beklentisini gram altın tarafına da taşıyan Memiş, burada da önce güçlü yükseliş ardından düzeltme ihtimaline işaret etti. Memiş, gram altında 10.000 TL seviyelerinin görülebileceğini ancak sonrasında sert bir düzeltme yaşanabileceğini söyledi.
2026 İÇİN OYNAKLIK UYARISI
Memiş, 2026 yılı boyunca piyasalarda sert ve yönü sık değişen hareketler yaşanabileceğini vurguladı. Yatırımcıları temkinli olmaya çağıran Memiş, “Bu yıl boyunca piyasalar çok dalgalı olacak. Sağlıklı yükselişler veya düşüşler beklemeyin. Tamamen manipülasyon ağırlıklı bir piyasa göreceğiz” dedi.