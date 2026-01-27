İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı: Tehlikeli rakamlar!
İslam Memiş, altın, dolar ve gümüş piyasalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede bu haftanın ikiye ayrılması gerektiğini söyledi. FED ve TCMB kararlarına dikkat çeken Memiş, çarşamba günü sonrası için kritik uyarılarda bulunarak altın ve gümüşte temkinli olunması gerektiğini vurguladı.
ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT
İslam Memiş, haftanın oldukça gergin başladığını belirtti.
Çarşamba günü ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz kararı ve ardından FED Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının piyasalar üzerinde belirleyici olacağını vurgulayan Memiş, şu ifadeyi kullandı:
“Çarşamba öncesi ve sonrası olarak bu haftayı ikiye ayırabiliriz.”
Doların değer kaybettiğini belirten Memiş, bunun tesadüf olmadığını ifade etti. ABD’nin borç yükünü bu şekilde çevirdiğini söyleyen Memiş, değerli metallere yönelimin hızlandığını vurguladı.
“Altın, gümüş, platin ve bakır gibi değerli metallerin yükselmesiyle dolar terk ediliyor.”
Çarşamba günü FED’in faiz kararı sonrası Jerome Powell ve Donald Trump’ın açıklamalarının izleneceğini söyleyen Memiş, perşembe günü ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) para politikası kararlarının gündemde olacağını hatırlattı.
Ons altının 5.081 dolar seviyesine yükseldiğini söyleyen Memiş, bunun tarihi bir seviye olduğuna dikkat çekti.
“Ons altında 50 yıl aradan sonra ilk kez bu rakam görüldü. Talep artışı var. İran ve Grönland gerilimi ile faiz kararı bu durumu destekliyor.”
Altında 5.000 dolar seviyesinin kalıcı olması halinde 5.500 dolara kadar yükseliş ihtimali olduğunu belirten Memiş, kısa vadede temkinli olunması gerektiğini vurguladı.
“Bugün ve bu hafta altın almak için uygun değil. Teknik satışlar başladıktan sonra alım yapılabilir. Kısa vade için tehlikeli rakamlar.”
Gram altın almak için uygun bir zaman değil
Gram altının 7.236 lira seviyesinde olduğunu belirten Memiş, yılın ilk yarısı için beklenen 8.000 lira seviyesine yaklaşıldığını söyledi.
“Yine öngörülemeyen bir süreç yaşıyoruz. Gram altın almak için uygun bir zaman değil.”
Gümüş tarafında da riskler var... Memiş, ons gümüşün 107,5 dolar, gram gümüşün ise 151,5 lira seviyesinde olduğunu ifade etti.
“110 dolar direncini takip edeceğiz. Bu hafta gümüş almak için uygun bir hafta değil. Gümüş, altına kıyasla daha riskli bir seviyede.”
Memiş, uzun vadeli yatırımcıların kazanç sağladığını geçmiş senelerin örnekleriyle anlattı
“2025 yılında ons altında yüzde 74, ons gümüşte yüzde 150 getiri elde edildi. Oturdukları yerde kazanç elde edenler bu yıl da aynı şekilde devam ediyor. 2026 yılı da bir kaos yılı olarak sürüyor.”