Altın borcu olanlar dikkat: Herkes bu tarihi bekliyor!

Altın ve gümüş piyasalarında son günlerde yaşanan sert hareketler yatırımcıyı tedirgin etti. Özellikle gram altında görülen hızlı geri çekilme sonrası “Bu düşüş alım fırsatı mı, yoksa daha da sürecek mi?” sorusu gündeme geldi. Finans Analisti İslam Memiş, yaşanan süreci değerlendirdi ve yatırımcılar için dikkat çeken uyarılarda bulundu.