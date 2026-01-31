Altın borcu olanlar dikkat: Herkes bu tarihi bekliyor!
Altın ve gümüşte yaşanan sert dalgalanmalar sonrası yatırımcıların gözü uzman yorumlarına çevrildi. Finans Analisti İslam Memiş, düşüşlerin nedenini açıklarken yıl sonu için dikkat çeken tahminini paylaştı ve alım fırsatına işaret etti.
Altın ve gümüş piyasalarında son günlerde yaşanan sert hareketler yatırımcıyı tedirgin etti. Özellikle gram altında görülen hızlı geri çekilme sonrası “Bu düşüş alım fırsatı mı, yoksa daha da sürecek mi?” sorusu gündeme geldi. Finans Analisti İslam Memiş, yaşanan süreci değerlendirdi ve yatırımcılar için dikkat çeken uyarılarda bulundu.
Son düşüşün piyasa açısından olağan olduğunu belirten Memiş, ocak ayındaki sert yükselişin ardından böyle bir geri çekilmenin kaçınılmaz olduğunu söyledi.
Memiş, “Agresif bir yükseliş mümkün değildi, bu geri çekilme normaldi” ifadelerini kullandı.
ZİRVE SONRASI KÂR SATIŞLARI DEVREYE GİRDİ
Ons altının 5.600 dolara, gram altının ise 8.100 liraya kadar yükseldiğini hatırlatan Memiş, bu seviyelerden sonra kâr satışlarının başladığını söyledi.
Şu anda gram altının yaklaşık 7.100 lira, ons altının ise 4.854 dolar seviyelerinde işlem gördüğünü aktardı.
TGRT Haber’e konuşan Memiş, hafta sonu kapanışında altın tarafında yaklaşık yüzde 10, gümüşte ise yüzde 28’e varan satış yaşandığını belirtti.
Bu hareketlerin geçici olduğunu vurgulayan Memiş, piyasadaki oynaklığın kısa vadeli olduğunu söyledi.
Memiş, ons altında 4.850 dolar seviyesinin önemli olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Yukarıda 5.150 dolar seviyesi var. Kısa vadede bir tepki alımı görülebilir ancak bir tur daha 4.650 dolara kadar geri çekilme bekliyorum.”
Gram altında sert hareketler sürebilir
Gram altının 7.400 liradan kapanış yaptığını hatırlatan Memiş, fiyatların yeniden 8.000 liraya çıkabileceğini, ardından tekrar 7.000 lira seviyelerine gerileyebileceğini söyledi.
“Kısa vadede düzensiz ve sert hareketler devam edecek” değerlendirmesinde bulundu.
Bankalar ile serbest piyasa arasındaki farklara dikkat çeken Memiş, şunları söyledi:
“Bu yıl bankalarda normal bir kur görmeyeceksiniz. Makas aralıkları çok açık olacak. B planı olmayan yatırımcılar bu düşüşlerden faydalanamadı. Bankada işlem yapanlar alternatifleri düşünmeli.”
Elindeki altını satanlar için konuşan Memiş, “Önümüzdeki bir iki hafta dalgalı geçebilir. Ardından piyasa kaldığı yerden devam eder” dedi.
Yıl sonu için ise gram altında 10 bin lira beklentisini yineledi.
Alım için fırsat değerlendirmesi
Altın borcu olanların son düşüşle rahatladığını söyleyen Memiş, şu ifadeleri kullandı:
“Bu geri çekilmeler kalıcı değil. Alım için bekleyenler açısından fırsat oluştu.”