İslam Memiş altında sene sonu bombasını patlattı!

Fed kararı öncesinde gram ve ons altın için takip ettiği seviyeleri açıklayan Memiş, yatırımcıların karşısındaki iki olasılığı ve yılın son çeyreğine ilişkin hedeflerini sıraladı.

PETROLDİKİ DÜŞÜŞ ALTIN FİYATLARINI DESTEKLEDİ

İslam Memiş, altının haftaya yükselişle başlamasında petrol fiyatlarındaki sert gerilemenin etkili olduğunu belirtti. Donald Trump’ın hafta sonu yaptığı ve saldırının ertelendiğine işaret eden açıklamalarının ardından Brent petrolün 87 dolar seviyesine kadar çekildiğini aktaran Memiş, enerji cephesindeki bu düşüşün altın başta olmak üzere diğer varlıkları desteklediğini kaydetti.

Memiş’in paylaştığı verilere göre:

Ons altın, geçen haftayı tamamladığı 4 bin 50 dolar seviyesinden 4 bin 100 dolara doğru hareket etti.

Gram altın 6 bin 230 TL civarında işlem görürken Kapalıçarşı’da 6 bin 275 TL seviyesi test edildi.

Böylece altının gram ve ons fiyatı haftanın ilk işlem gününde yaklaşık yüzde 1 değer kazandı.

PİYASALARIN GÖZÜ 3 BÜYÜK MERKEZ BANKASINDA

Altın fiyatlarında kısa vadeli yönü belirleyecek en önemli gelişmelerden biri ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı olacak. Fed’in resmî takvimine göre iki günlük toplantı 28-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek ve faiz kararı 29 Temmuz’da açıklanacak.

Memiş, yalnızca Fed’in değil, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının kararlarının da piyasalar tarafından yakından izleneceğini belirtti. Peş peşe gelecek faiz kararlarının dolar, tahvil getirileri, petrol ve değerli metallerde sert fiyat hareketlerine yol açabileceğini söyleyen Memiş, haftanın dalgalı tamamlanmasını beklediğini ifade etti.

"TRUMP’TAN GELECEK BİR AÇIKLAMA TABLOYU DEĞİŞTİREBİLİR"

Piyasalardaki mevcut iyimserliğin kırılgan olduğuna dikkat çekerek Donald Trump’ın yapacağı yeni bir açıklamanın fiyatlamaların yönünü kısa sürede tersine çevirebileceğini vurgulayan Memiş, petroldeki düşüşün akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımasının beklendiğini aktardı. Jeopolitik tansiyonu yükseltecek yeni bir mesajın enerji ve altın piyasalarında yeniden hareketlilik yaratabileceği ifade edildi.

GRAM VE ONS ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

İslam Memiş, altın yatırımcılarının takip etmesi gereken bant aralıklarını şu şekilde sıraladı:

Ons Altın: Ons altının 4 bin doların üzerinde kalma çabasını olumlu bulan Memiş, kısa vadede 4 bin ile 4 bin 200 dolar arasındaki hareketlerin izleneceğini açıkladı. Bu bandın hangi yönde aşılacağı, yükseliş trendi ya da baskı ihtimali açısından kritik bir sinyal verecek.

Gram Altın: Gram altın tarafında kısa vadeli takip aralığı 6 bin TL (alt sınır) ile 6 bin 500 TL (üst sınır) olarak belirlendi. Döviz kuru ve ons altındaki hareketlerin gram altının bu koridordaki yönünü netleştireceği ifade edildi.

PİYASALARIN ÖNÜNDEKİ İKİ SENARYO

İslam Memiş, jeopolitik gelişmelere bağlı olarak yatırımcıların karşısındaki iki olasılığı şu şekilde değerlendirdi:

İlk Senaryo (Savaşın Sürmesi): Orta Doğu’daki çatışmaların devam etmesi ve petrol fiyatlarının yeniden yükselmesi halinde altın üzerindeki baskı artabilir. Altının son dönemde savaş haberlerinden çok petrol fiyatlarının etkisiyle hareket ettiği vurgulandı.

İkinci Senaryo (Ateşkes İhtimali): Bölgede kalıcı bir ateşkes veya yeni bir anlaşma sağlanması halinde petrolün normalleşmesiyle altındaki baskı hafifleyebilir ve değerli metalde yarım kalan yükseliş hareketi yeniden başlayabilir.

SON ÇEYREK İÇİN BÜYÜK HEDEF: GRAM ALTINDA 8 BİN TL!

Kısa vadeli dalgalanmalara rağmen orta ve uzun vadeli yükseliş beklentisini koruyan Memiş, mevcut baskının kalıcı olmayacağını düşündüğünü belirtti. Savaşın seyri, petrol fiyatları, dolar kuru ve merkez bankalarının kararlarına bağlı olmak şartıyla Memiş, yılın son çeyreğinde ons altında 4 bin 500 doların, gram altında ise 8 bin TL’nin üzerinin test edilebileceğini öngördü.