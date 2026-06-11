İslam Memiş altında şok seviyeyi Açıkladı! Bugün rüzgar tersine döndü

Yatırımcılar ve vatandaşlar "Altındaki düşüş sürecek mi, altın almak için doğru zaman mı?" sorularına yanıt ararken, Finans Analisti İslam Memiş’ten piyasaları sarsacak çok önemli uyarılar ve kritik destek seviyesi tahminleri geldi.

ONS ALTINDA YENİ DESTEK NOKTALARI: DÜŞÜŞ SÜRECİ BİTMEDİ

Küresel piyasalarda satış baskısının kesintisiz devam ettiğini belirten Finans Analisti İslam Memiş, tarihi zirvelerden gerileyen ons altındaki düşüş trendinin henüz sona ermediğine dikkat çekti. Yatırımcıların yön arayışında olduğunu ve piyasalardaki makro belirsizliğin sürdüğünü ifade eden Memiş, ons altın için iki kritik kademeyi işaret etti. İslam Memiş, ons altında 4.050 ve 3.950 dolar seviyelerinin ana destek noktaları olarak yakından takip edilmesi gerektiğini, bu seviyelere kadar geri çekilmenin devam edebileceğini vurguladı.

"SADECE ALTIN DEĞİL, TÜM EMTİA VE BORSADA DENGELER BOZULDU"

Piyasalardaki kırılmanın sadece altınla sınırlı kalmadığını; petrol, gümüş ve diğer emtia piyasalarında da alışılmış küresel dengelerin tamamen bozulduğunu belirten uzman isim, son günlerde hem emtia cephesinde hem de borsa tarafında geniş çaplı, dikey satışların yaşandığını ifade etti.

"2026 YILI KAZANÇ DEĞİL, TOPLAMA YILIDIR"

Yatırımcılara sabır ve strateji tavsiyesinde bulunan İslam Memiş, kısa vadede yüksek kazanç beklentisine girilmemesi gerektiğinin altını çizdi. İçinde bulunulan dönemi yorumlayan Memiş, 2026 yılını tamamen bir "toplama yılı" olarak değerlendirdiğini açıkladı. Altın ve gümüşte uzun vadeli pozisyon alan yatırımcıların sakin kalması gerektiğini söyleyen ünlü analist, yıl sonuna kadar piyasalarda dalgalı ve agresif seyrin devam edebileceğini dile getirdi.