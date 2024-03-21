İslam Memiş altını olanları uyardı! Çeyrek altın o sayıya gidiyor...
FED faizinin sabit kalacağına daha önce değinen İslam Memiş, gram altının seçimlere kadar yükseleceğini ve 2 bin 274 TL seviyelerinden sonra 4 bin 500 liraya kadar yükselebileceğini söyledi.
Piyasaların merakla beklediği ABD Merkez Bankası FED faizi kararı açıklandı. Mart ayında ABD Merkez Bankası (FED) faizi yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttuğunu dünya kamuoyu ile paylaştı.
Tüm bu gelişmeler ile birlikte gram ve çeyrek altında büyük bir sıçrama yaşandı. Günlük bazda gram altın 30 TL, çeyrek altın ise 44 TL civarlarında değer kazandı
. Ünlü ekonomist İslam Memiş ise daha önceleri yaptığı açıklamasında gram altının 4 bin TL hedefine doğru yürüdüğünden söz etmiş ve çeyrek altında da bu rakamın 6 bin TL’leri bulabileceğini söylemişti.
İslam Memiş, şöyle konuştu:
- Altının gram fiyatı ilk önce pik seviyesi yani 3.000 TL ve devamında da 4.000 TL seviyesine kadar yükselişlerini sürdürecek. Bu 3.500 ve 4.000 lira cümlesini aslında çok kullanmak istemiyorum. Çünkü bu toplumda bir endişeye ve paniğe neden oluyor.