İslam Memiş altını olanları uyardı! Çeyrek altın o sayıya gidiyor...

İslam Memiş, şöyle konuştu:

- Altının gram fiyatı ilk önce pik seviyesi yani 3.000 TL ve devamında da 4.000 TL seviyesine kadar yükselişlerini sürdürecek. Bu 3.500 ve 4.000 lira cümlesini aslında çok kullanmak istemiyorum. Çünkü bu toplumda bir endişeye ve paniğe neden oluyor.