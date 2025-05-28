İslam Memiş bedavaya yakın olan yatırım aracını açıkladı: Bayram öncesi son uyarı!
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Kurban Bayramı öncesinde piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Dolar, euro, altın ve kripto para piyasalarını mercek altına alan Memiş, en ucuz yatırım aracını açıklarken yatırımcılara dikkatli olunması çağrısında bulundu.
Memiş’e göre, resmi kur 39 TL seviyelerinde seyrederken, bayram öncesi TL ihtiyacı nedeniyle serbest piyasada dolar kuru 38 liranın altına inmiş durumda. Bu durumun bayrama kadar devam edebileceğini belirten uzman isim, euro/TL kurunun ise hâlâ yüksek olduğunu vurgulayarak yatırımcıları eurodan uzak durmaları konusunda uyardı.
Euro/dolar paritesinin 1,337 seviyelerinde olduğunu hatırlatan Memiş, “Euro TL karşısında pahalı. Bu nedenle euro yatırım için uygun değil” ifadelerini kullandı.
Altın ve gram altın: dalgalanma sürüyor
Memiş, ons altının 3.300 dolar seviyesinde işlem gördüğünü belirterek, geçtiğimiz haftaki yükselişin ardından haftaya düşüşle başladığını söyledi. 3.287 doların destek seviyesi, 3.330 doların ise direnç seviyesi olduğunu ifade eden Memiş, bu aralıkta bir süre daha yatay hareket beklediğini belirtti.
Gram altın tarafında ise geçtiğimiz hafta sert yükselişlerin yaşandığını söyleyen uzman, akşam saatlerinde gelen alımlarla gram altının 4.165 TL seviyelerine çıktığını belirtti.
“Gümüş bedavaya yakın”
Gümüş yatırımcıları için önemli bir değerlendirme yapan Memiş, “Altına kıyasla gümüş hala oldukça ucuz. Gram fiyatı şu anda 41,45 TL. Rasyo bazlı fark nedeniyle geri planda kalıyor ama bu, yatırım için fırsat olabilir” dedi.
Kripto para: Alım için henüz erken
Bitcoin’in 109-110 bin dolar bandında hareket ettiğini belirten İslam Memiş, bu seviyelerden alım yapılmasının riskli olduğunu söyledi. "99.500 dolar seviyesinin altına sarkarsa, işte o zaman alım fırsatı doğabilir" diyen Memiş, şu anki fiyatları pahalı bulduğunu ifade etti.
Dolar endeksinde ise 100 seviyesinin altında kalıcılık olduğunu hatırlatan Memiş, yıl sonuna kadar bu endeksin 92 seviyelerine kadar geri çekilebileceğini ve bunun da dolar açısından düşüş beklentisini desteklediğini dile getirdi.
FED ve küresel piyasalar
Bu hafta açıklanacak FED verilerinin küresel piyasalar açısından belirleyici olacağını söyleyen Memiş, Amerika Merkez Bankası’nın faiz indirimi ihtimalinin güçlü olduğunu kaydetti. Küresel borsalarda işlem yapan yatırımcılara da temmuz ayına dikkat etmeleri ve temkinli hareket etmeleri uyarısında bulundu.
Yatırım sıralaması: borsa, gümüş, altın, dolar
Yatırım tercihini açıklayan İslam Memiş, elinde nakit bulunan yatırımcılar için önerdiği sıralamayı şu şekilde yaptı:
1. Borsa
2. Gümüş
3. Altın
4. Dolar
NOT: YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.