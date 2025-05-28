İslam Memiş bedavaya yakın olan yatırım aracını açıkladı: Bayram öncesi son uyarı!

Bitcoin’in 109-110 bin dolar bandında hareket ettiğini belirten İslam Memiş, bu seviyelerden alım yapılmasının riskli olduğunu söyledi. "99.500 dolar seviyesinin altına sarkarsa, işte o zaman alım fırsatı doğabilir" diyen Memiş, şu anki fiyatları pahalı bulduğunu ifade etti.