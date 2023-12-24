İslam Memiş Duyurdu! '50 Lirayı Geçecek!'

Finans analisti İslam Memiş, "Gram altın 2.000 lirayı kırdı, yeni hedef neresi?" başlıklı açıklamasında, yeni rekorlar kıran ve 2000 lira eşiğini aşan gram altın için 2024 zirvesini duyurdu.

"Altın ve gümüş fiyatları rekora imza attı ve 2023 yılı beklentimiz gerçekleşti. 'Elime TL geçti, altın alım fırsatı verecek mi? Elimde altınım var, ne yapmalıyım, nasıl pozisyon almalıyız?' sorularının yanıtlarını vermeye çalışacağım" diyen Memiş, şöyle devam etti:

Borsa İstanbul 7557 puandan, yani 2.67'lik değer kaybı ile haftayı tamamladı. Bu değer kayıpları yabancı yatırımcılara 'gel, gel' yapmak için. Yabancı yatırımcıların istediği ortam yavaş yavaş oluşuyor. 30 lira dolar kuru ve 7000-7500 lira aralığında endeks istiyorlardı. Ne diyorlar? Artık TL'ye geçiş vakti gelmiştir. Ancak, bunu içeride farklı algılayan, mesajı kendilerine mal eden ya da Türk ekonomisine mal eden arkadaşlar var. Bu mesajlar Türk yatırımcılarına değil. Yabancı yatırımcılara bu mesaj. Faizler artıyor, size verdiğimiz yüzde 45'i gerçekleştiriyoruz mesajı. Dolar kurunda da yükselişler var, istediğiniz seviyelere gidiyor, zaman gelmiştir, ne bekliyorsunuz mesajı veriyor. Yabancı yatırımcılar buna kayıtsız kalmayacak, ocak ayı itibarıyla girişlerini gerçekleştireceğiz. Ocak ayında borsada hızlı yükselişler göreceğiz. Biz 9000'i hedef almıştık. 4400'ten 8000'e kadar olan sizin diliminizdi. Şimdi kenara çekildiniz, sıra onlara geldi. Ocak 15'e kadar ekranı kapatın, işinize bakın. Önümüzdeki 3 hafta yabancı yatırımcılar dipten alacaklar, zirveye götürecekler. Onlar milyon dolarlık yatırımcı. Onlar en az 6 ay, 8 ay bekliyor. Biz şurada bir hafta beklemeye tahammül edemiyoruz yerli yatırımcılar."

'Euro Doları Ezip Geçecek'

İslam Memiş, dolar ve euro tahminini ise şöyle açıkladı:

Dolar kurundaki beklentimizde problem yok. 29 lira 21 kuruş seviyesinde. Yukarı yönlü ataklar devam ediyor. Dolar, euro tarafında konuşacağımız hiçbir şey yok. 30 liradan başlayacağız, 2024'te 45 liraya kadar yükselişler olacak. Euro, doları ezip geçecek 2024 yılında. Euro'nun da 50 lira olması sürpriz olmayacak yeni yılda.

' 2024 Yılında Gram Altında Beklentimiz 3 Bin TL'

Memiş, gram altın için, "Gram altın TL 2002 lira seviyesinde. 2006 görüldü, rekor tazelendi. 2023 öngörümüz böylece gerçekleşti. 1880 ilk hedefimizdi, bu kırılırsa 2000 lira görülebilir öngörülerimiz vardı. Yılı bundan sonra bitirdik. 2024 lira beklentimiz, 2500, 2700 ve 3000 lira gram altında. Yıl içerisinde yine fiyata değil, miktara bakacağız. Altın 2023'ün yine birincisi, şampiyonu, yüzde 80 getirisi var. 2011'e kadar yükselen gram altınla bu sezonu kapattık. Gram altında çok da söylenecek bir şey yok. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Hani'ciler hayatımızda olmaya devam edecek yine. Onlar fiyata biz miktara bakacağız. Siz de 1 kilo altınınız varsa nasıl 2 kilo yaparım diye çalışın. Her şeyden şikayet eden insanlara karşı yapacak bir şey yok. Onları 3 yıldır uyarıyorum. Gümüş onsu 24.30 seviyesinde. 26, 28, 30 ve 32 dolar seviyeleri 2024'te görülecek gümüş onsunda. Gram gümüş 23 lirada, burada da 30 lira üzerinde 2024 yılında beklemeye devam ediyoruz." dedi.