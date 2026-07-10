İslam Memiş gram altın için hedefini duyurdu! " O seviyeleri bekliyorum"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik açıklamaları ve küresel zirvelerin etkisiyle piyasalarda manipülatif bir haftanın geride kaldığını belirten Memiş, buna rağmen yıl sonu altın öngörülerinde herhangi bir revizeye gitmediğini açıkladı.

TRUMP'IN SÖZLERİ ONS VE GRAM ALTINI SALLADI

Haftanın genel görünümünü Haber Global'e değerlendiren İslam Memiş, NATO Zirvesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik çıkışlarının piyasalarda sert dalgalanmalara yol açtığını söyledi. Trump'ın açıklamalarının ardından ons altının 4.171 dolardan 4.113 dolar seviyesine gerilediğini, içeride ise gram altının 6.135 liraya kadar düştükten sonra yeniden toparlandığını ifade eden Memiş, "Bu durum, tamamen Trump'ın iki dudağının arasındaki bir piyasayı bize işaret ediyor. Büyük fonlar ve büyük yatırımcılar, Trump'ı çok profesyonel bir şekilde manipülasyon piyasası oluşturmak için kullanmaya devam ediyor" dedi.

GÖZLER ABD ENFLASYON VERİSİNDE VE FED'İN FAİZ KARARINDA

Önümüzdeki haftanın küresel finans piyasaları açısından kırılma noktası olacağını vurgulayan İslam Memiş, gözlerin ABD'de açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildiğini hatırlattı. Verinin yön belirleyici olacağını söyleyen ünlü analist, "Önümüzdeki hafta küresel piyasa için Amerika'daki enflasyon verisi çok önemli olacak. Çünkü bu ayın 29'unda Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var. Açıklanacak enflasyon rakamları, Fed'in faiz konusundaki adımlarını doğrudan etkileyecek" ifadelerini kullandı.

"YIL SONU BEKLENTİMİ REVİZE ETMEDİM, OCAK AYINDAKİ SEVİYELERİ BEKLİYORUM"

Piyasalarda altının artık yükselmeyeceği yönünde yapay bir algı oluşturulmaya çalışıldığını savunan İslam Memiş, küçük yatırımcılara sabır çağrısında bulundu. Kısa vadeli manipülasyonlara kapılmamak gerektiğini belirten Memiş, yıl sonu hedeflerini koruduğunu şu sözlerle aktardı: "Yıl sonuna kadar tekrar o ocak ayındaki seviyeleri bekliyor muyum? Evet, bekliyorum. Bu tarafta herhangi bir revize yapmadım. Büyük fonların kazanç sağladığı böyle belirsiz dönemlerde küçük yatırımcıların önceliği kumar oynamak değil, mevcut birikimlerini korumak olmalıdır."

2027 HAZIRLIĞI BAŞLADI: UZUN VADELİ DÜŞÜNÜN

Yılın ikinci yarısında da belirsizliklerin süreceğini belirten Memiş, borsa, döviz, altın, gümüş veya kripto paralarda kimsenin kazanamadığı paravan bir haftanın bittiğini söyledi. Yatırımcıların artık 2027 yılı hazırlıklarına odaklanması gerektiğini söyleyen uzman isim, dolar ve petrol karşısındaki değer kaybeden varlıkların uzun vadeli birikim amacıyla toplanabileceğini, gümüşte ise 58 dolar desteğinin çalışarak haftanın 60 dolarda dengelendiğini sözlerine ekledi.