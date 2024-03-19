İslam Memiş gram altın için rakam verdi dedi: Kritik pik eşiğini açıkladı

İslam Memiş, şunları ifade etti:

- Altının gram fiyatı ilk önce pik seviyesi yani 3.000 TL ve devamında da 4.000 TL seviyesine kadar yükselişlerini sürdürecek. Bu 3.500 ve 4.000 lira cümlesini aslında çok kullanmak istemiyorum.