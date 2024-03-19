İslam Memiş gram altın için rakam verdi dedi: Kritik pik eşiğini açıkladı
Gözler Merkez Bankası ve FED'in faiz politikalarına çevrilirken, ekonomi analisti İslam Memiş, gram ve dolar konularında yatırımcıları bir kez daha uyardı. Endişe ve paniğe kapılmamanın önemini vurgulayan Memiş, dolar ve gram altının hedef rakamlarını paylaştı.
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Merkez Bankası ve FED faizlerinden gelecek olan son bilgiler doğrultusunda piyasaların yeniden hareketlenmesine kesin gözüyle bakılırken ekonomi analistlerinden İslam Memiş, gram altın ve dolarda yeniden bir yükseliş ivmesi içerisine olunacağını hatırlattı.
İslam Memiş, şunları ifade etti:
- Altının gram fiyatı ilk önce pik seviyesi yani 3.000 TL ve devamında da 4.000 TL seviyesine kadar yükselişlerini sürdürecek. Bu 3.500 ve 4.000 lira cümlesini aslında çok kullanmak istemiyorum.
- Çünkü bu toplumda bir endişeye ve paniğe neden oluyor.
- Dolar kuru geçen yıl 18 liraydı 28’e çıktı. Şimdi 33 lira. Serbest piyasalarda bu yıl 40 lira seviyesini bekliyoruz.