İslam Memiş gram altın için rakam verdi! "Sakın bu hatayı yapmayın!"
Küresel piyasalarda tırmanan jeopolitik gerilim, petrol fiyatlarındaki agresif yükseliş ve ABD enflasyon verisi öncesindeki bekleyiş fiyatlamaları altüst etmeye devam ediyor.
Altın, gümüş, borsa ve kripto para piyasalarında oynaklık zirve yaparken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten yatırımcılara hayati uyarılar geldi. Memiş, ons altındaki kritik seviyelere göre gram altında 5 bin 860 TL ile 6 bin 200 TL arasında değişen 4 farklı senaryoyu tek tek açıkladı.
PİYASALARDA YENİ BELİRSİZLİK: "İKİ HAFTA ÖNCE ATEŞKES, BUGÜN SAVAŞ KONUŞULUYOR"
ABD-İran hattında tansiyonun yeniden yükselmesiyle küresel piyasalarda risk algısının tavan yaptığını belirten İslam Memiş, yön değişimlerinin çok hızlı yaşandığına dikkat çekti. Yatırımcılara temkinli olmaları yönünde çağrıda bulunan Memiş, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Daha iki hafta önce piyasalarda ateşkes iyimserliği fiyatlanırken, bugün yeniden savaş senaryoları gündeme geliyor. Bu nedenle her gün tamamen farklı bir fiyatlamayla karşılaşıyoruz. Mevcut belirsizlik ortamında yatırımcıların hızlı karar vermemesi gerekiyor. En doğru hamle, panikle işlem yapmak yerine sessizce kenarda beklemektir."
PETROLDEKİ %22'LİK YÜKSELİŞ KÜRESEL BORSALARI SIKTI
Jeopolitik risklerin en somut darbeyi petrol fiyatlarına vurduğunu ifade eden Memiş, Brent petrolün son 12 günde yaklaşık yüzde 22 oranında yükselerek yeniden 85 dolar seviyesine çıktığını belirtti. Bu yükselişin küresel borsalar ve emtia piyasaları üzerinde ciddi bir satış baskısı yarattığını söyleyen uzman, piyasalarda adeta bir çöküş havası estikten sonra sınırlı tepki alımlarının geldiğini aktardı.
ALTIN VE GÜMÜŞTE SON DURUM
Piyasalardaki sert dalgalanmadan altın ve gümüş de payını aldı:
Ons Altın: 4 bin dolar seviyesinin altı test edildikten sonra sınırlı bir toparlanmayla 4 bin 21 dolara yükseldi ancak alımlar henüz güçlü görünmüyor.
Gram Altın: Sert bir geri çekilmeyle 6 bin TL sınırını test eden gram altın, ardından 6 bin 90 TL civarında dengelenmeye çalışıyor.
Gümüş: Ons gümüşte 58 dolar, gram gümüşte ise 89 TL destek seviyeleri yakından izleniyor.
KRİTİK EŞİK ABD ENFLASYON VERİSİ
Bu haftanın en önemli küresel başlığının ABD yıllık enflasyon verisi olacağını vurgulayan Memiş, yıllık enflasyonun yüzde 4,2’den yüzde 3,8’e gerilemesinin beklendiğini ifade etti. Verinin beklentilerden iyi gelmesi halinde piyasalarda kısa süreli bir rahatlama yaşanabileceğini ancak petrol fiyatlarındaki kalıcı yükselişin küresel enflasyon üzerinde yeni bir risk oluşturmaya devam edeceğini ekledi.
ONS ALTINA GÖRE GRAM ALTINDA 4 FARKLI SENARYO
İslam Memiş, ons altındaki kritik 4 bin dolar eşiğine bağlı olarak gram altında yaşanabilecek olasılıkları şu şekilde sıraladı:
1. SENARYO (Yukarı Yönlü): ABD enflasyon verisinin iyi gelmesiyle ons altın 4 bin 100 doların üzerine çıkarsa; güncel kur üzerinden yapılan hesaplamayla gram altın 6 bin 200 TL seviyesine yükselebilir.
2. SENARYO (Yatay Seyir): Ons altının 4 bin dolar seviyesinde tutunmaya devam etmesi halinde; gram altın yatay bir seyirle yaklaşık 6 bin 45 TL seviyelerinde işlem görebilir.
3. SENARYO (Sınırlı Düşüş): Ons altının 3 bin 980 dolara gerilemesi durumunda; gram altında sınırlı bir çekilme yaşanarak fiyat 6 bin 15 TL seviyesine inebilir.
4. SENARYO (Sert Geri Çekilme): Ons altında 4 bin doların kırılıp 3 bin 880 dolar seviyesinin gündeme gelmesi halinde; gram altın 5 bin 860 TL seviyelerine kadar gerileyebilir.