İslam Memiş gram altın için rakam verdi! "Sakın bu hatayı yapmayın!"

ALTIN VE GÜMÜŞTE SON DURUM

Piyasalardaki sert dalgalanmadan altın ve gümüş de payını aldı:

Ons Altın: 4 bin dolar seviyesinin altı test edildikten sonra sınırlı bir toparlanmayla 4 bin 21 dolara yükseldi ancak alımlar henüz güçlü görünmüyor.

Gram Altın: Sert bir geri çekilmeyle 6 bin TL sınırını test eden gram altın, ardından 6 bin 90 TL civarında dengelenmeye çalışıyor.

Gümüş: Ons gümüşte 58 dolar, gram gümüşte ise 89 TL destek seviyeleri yakından izleniyor.