İslam Memiş Gram Altın için tarih ve rakam verdi! 10 Bin TL seviyesi masada

Kısa vadeli iniş çıkışların tamamen bir manipülasyon piyasası ürünü olduğunu belirten Memiş, uzun vadeli düşünen yatırımcılar için gram altında önce 8 bin TL, ardından 9 bin TL ve 10 bin TL seviyelerinin kaçınılmaz olduğunu iddia etti.

Yatırımcılara seslenen ünlü uzman, panik yapılmaması gerektiğinin altını çizerek, "Ekranı kapatın, fiyata değil elinizdeki altın miktarına odaklanın" çağrısında bulundu.

"ONS ALTIN NEREYE, GRAM ALTIN ORAYA"

Gram altındaki yükselişin şifresinin ons altın grafiklerinde gizli olduğunu hatırlatan İslam Memiş, küresel piyasalardaki teknik kırılma noktalarını şu şekilde özetledi:

Ons Altında Kısa Vadeli Bant: Ons altın tarafında 3.980 dolar seviyesi en güçlü destek noktası olarak öne çıkıyor. Yukarı yönlü ataklarda ise 4.200 - 4.250 dolar aralığı kritik direnç bölgesi. Kısa vadede yönü bu kırılma belirleyecek.

Yaz Döneminde 1,5 Aylık Oynaklık: Piyasaların yaz döneminde dalgalı seyrini bir süre daha sürdüreceğini ifade eden uzman isim, yaklaşık 1,5 aylık bir oynaklık sürecinin ardından asıl yükseliş trendinin başlayacağını öngörüyor.

MERKEZ BANKALARI TOPLUYOR, TALEBİ HÜRMÜZ BOĞAZI TETİKLİYOR

Altın fiyatlarını dipten destekleyen en önemli küresel aktörlerin merkez bankaları olduğunu vurgulayan Memiş, başta Çin olmak üzere birçok büyük devletin fiziki altın rezervlerini artırmaya devam ettiğini belirtti. Özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan jeopolitik gelişmeler ve ETF (Borsa Yatırım Fonları) tarafındaki zorunlu satışların tamamlanmasıyla birlikte piyasaya kurumsal alıcıların yeniden güçlü şekilde giriş yaptığı aktarıldı.

HEDEFTE REVİZE YOK: ONS 5 BİN DOLARI, GRAM 10 BİN TL'Yİ GÖRECEK

Son dönemde yaşanan geri çekilmelerin kalıcı bir düşüş değil, tarihi zirvelerin ardından gelen teknik birer "düzeltme" olduğunu belirten İslam Memiş, yıl sonu hedeflerinde kararlı olduğunu açıkladı:

"Mevcut Koşullar Yükselişi İşaret Ediyor:" “Yıl sonu gram altın beklentimde hiçbir revize yok. Gram altında 8 bin TL ve üzeri seviyeleri görme beklentimi kararlılıkla koruyorum. Dolar kurundan gelecek güçlü destek ve ons altındaki 5 bin dolar üzeri hedefimizin gerçekleşmesiyle birlikte uzun vadede önce 9 bin, ardından 10 bin TL seviyeleri kaçınılmaz olarak gündeme gelecektir. Altının gerçek 2026 performansını ölçmek için aralık ayındaki tabloyu beklemek gerekiyor.”

DÜĞÜN YAPACAKLAR VE BORCU OLANLAR DİKKAT!

İslam Memiş, evlilik hazırlığı yapan ya da altına dayalı borcu olan vatandaşları da son kez uyardı. Fiyatların uzun süre bu seviyelerde kalmayacağını hatırlatan uzman, elinde nakit imkanı bulunanların panik yapmadan, fiyat düşüşlerini birer fırsat bilerek kademeli alım stratejisiyle ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğini tavsiye etti. Shorts vadeli "al-sat" işlemlerinin bu dönemde terste bırakarak zarar getirebileceği uyarısı yapıldı.