İslam Memiş gram altın için yıl sonu tahminini açıkladı: 4.500 TL olur mu?
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altının yıl sonuna kadar 4.500 TL seviyesine yükselebileceğini söyledi. Ons ve gümüş için de dikkat çeken analizlerde bulundu.
GRAM ALTINDA HEDEF: 4.500 TL
İslam Memiş, gram altının 4.185 TL seviyesinden destek bulduğunu belirtti. Yıl sonuna kadar 4.500 TL seviyesinin görülebileceğini ifade etti.
KASIMDA ONS ALTINA DİKKAT!
Memiş’e göre ons altında 3.500 dolar seviyesi önemli bir destek noktası. Kasım ayı itibarıyla toparlanma sürecinin başlayabileceğini öngörüyor.
GÜMÜŞTE DAHA FAZLA HAREKET BEKLENİYOR
Gram gümüşte 50 TL, ons gümüşte 39 dolar seviyeleri kritik eşikler. Memiş, gümüş fiyatlarındaki dalgalanmaların süreceğini vurguladı.
DÖVİZ CEPHESİNDE TAKİP NOKTASI: PARİTE
Döviz piyasasındaki hareketliliğe de değinen Memiş, euro/dolar paritesinde 1.20 seviyesinin izlenmesi gerektiğini söyledi.
YATIRIMCIYA NET UYARI: PANİK YAPMA
Jeopolitik risklere dikkat çeken Memiş, “paniğe kapılmadan süreci izleyin” uyarısında bulundu. Kasım ayının özellikle altın piyasası için kritik bir dönem olabileceğini belirtti.