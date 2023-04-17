İslam Memiş "perşembe" gününe dikkat çekti: İşte gram altın tahmini...
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, aksiyonun tavan yaptığı piyasalarda bu hafta nelerin beklediğini aktardı. İşte gram altın, gümüş ve Borsa İstanbul'da beklentiler...
İslam Memiş, tv100'deki köşe yazısında bu hafta için yatırım enstrümanlarının nasıl performans gösterebileceğini değerlendirdi.
Ramazan Bayramı nedeniyle perşembe öğleden sonra piyasaların kapanacağını hatırlatan Memiş, gram altından dolara, altından gümüşe kadar tüm yatırım araçları için bu hafta beklediği performansı anlattı. İşte İslam Memiş'in yorumları...
BORSA İSTANBUL
İslam Memiş'e göre Borsa İstanbul değerlendirmesi:
- Geçen haftayı 5092 puandan kapatan Borsa İstanbul bu hafta ibreyi yukarıya doğru yöneltebilir. Beklentin 5250 puan seviyesi. Ancak dolardaki artış bir diken olarak Borsa İstanbul'u rahatsız ediyor. Kalıcı yükseliş için TL'nin stabiliteye ulaşması çok önemli.
İslam Memiş'in gram altın, ons altın, gram gümüş ve ons gümüş yorumları:
- Ons gümüş 24,80 dolar seviyesine kadar geriledi. Memiş'e göre destek seviyesinde güç toplayan ons gümüş, 2'şer 2'şer yükselerek 26-28-30'a kadar çıkabilir. Ancak şimdi değil. Bu hafta için görünümü negatif.
Ekranlarda 15,78 lira görünen gram gümüş serbest piyasada 16,23'ü gördü. Bu hafta için serbest piyasada 16 lira destek seviyesi. Dolar TL kurundaki artışlar nedeniyle gümüşün yükselişi cılız kaldı diyen Memiş, her geri çekilmenin bir alım fırsatı olduğunun altını çizdi.
Türkiye'nin en çok merak ettiği yatırım aracı gram altın ise ekranlarda geçen haftayı 1252 liradan kapatsa da gerçek hayatta 1320 liradan satılıyor. İslam Memiş'e göre ons altın tarafında beklenen düşüş, dolar TL kurundaki yükseliş nedeniyle gram altına çok cılız olarak yansıyacak.
Memiş gram altın almak isteyenlerin 1300 lira seviyesinin (serbest piyasada çünkü gerçek hayatta 1252 liraya altın satan bir yer yok) altına sarkmaları değerlendirilebileceği yorumunda bulundu.
Orta ve uzun vadede gram altın için beklentisinin 1450 ile 1550 lira arası olduğunun altını bir kez daha çizen Memiş, özellikle bu hafta makas aralığına dikkat edilmesini ve al-sat işlemlerinden kaçınılmasını önerdi.