İslam Memiş "perşembe" gününe dikkat çekti: İşte gram altın tahmini...

İslam Memiş'in gram altın, ons altın, gram gümüş ve ons gümüş yorumları:

- Ons gümüş 24,80 dolar seviyesine kadar geriledi. Memiş'e göre destek seviyesinde güç toplayan ons gümüş, 2'şer 2'şer yükselerek 26-28-30'a kadar çıkabilir. Ancak şimdi değil. Bu hafta için görünümü negatif.

Ekranlarda 15,78 lira görünen gram gümüş serbest piyasada 16,23'ü gördü. Bu hafta için serbest piyasada 16 lira destek seviyesi. Dolar TL kurundaki artışlar nedeniyle gümüşün yükselişi cılız kaldı diyen Memiş, her geri çekilmenin bir alım fırsatı olduğunun altını çizdi.