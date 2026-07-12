İslam Memiş gram altında yıl sonu rakamını verdi! Altını olanlar ve alacaklar dikkat

Finans analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda sert fiyatlamalara neden olan jeopolitik gelişmeleri, NATO Zirvesi yankılarını ve Donald Trump'ın açıklamalarını değerlendirdi. Gram altında yaşanan sert düşüşün ardından gelen hızlı toparlanmaya dikkat çeken Memiş, yıl sonu beklentilerini koruduğunu belirterek küçük yatırımcıya hayati uyarılarda bulundu.

Haftanın ana gündem maddesinin jeopolitik riskler ve Trump’ın hamleleri olduğunu belirten İslam Memiş, NATO Zirvesi sonrasında gelen mesajların piyasalarda sert kırılmalara yol açtığını söyledi. Değerli metallerde düşüşlerin, petrolde ise sert yükselişlerin görüldüğü karışık bir haftanın geride kaldığını ifade eden Memiş, emtia piyasasında yön arayışının sürdüğünü aktardı. Hafta içinde petrolün varil fiyatı 79 dolara kadar tırmanırken, ons altın tarafında ise 4 bin 171 dolar seviyesinden 4 bin 113 dolara doğru bir geri çekilme yaşandı.

GRAM ALTINDA BÜYÜK ALGI OPERASYONU: "YÜKSELMEYECEK ALGISI YERLEŞTİRİLİYOR"

İç piyasada gram altının Trump’ın açıklamaları sonrası 6 bin 135 TL seviyesine kadar sert gerilediğini, ardından hızla toparlanarak 6 bin 240 TL bandına çıktığını belirten Memiş, gümüşte de 58 dolar desteğinin çalışarak fiyatın 60 dolara döndüğünü vurguladı. Altın piyasasında bilinçli bir algı operasyonu yürütüldüğünü savunan ünlü analist, "Ocak ayında piyasada 'altın ve gümüş hiç düşmeyecek' algısı yaratılmıştı, şimdi ise tam tersi 'altın artık yükselmeyecek' düşüncesi yerleştirilmeye çalışılıyor. Ben kesinlikle kötümser değilim, bu baskılanma geçicidir" dedi.

YIL SONU TAHMİNİNİ AÇIKLADI: GRAM ALTINDA O RAKAM GÖRÜLECEK

Yatırımcıların uğradığı zararların telafi edilip edilmeyeceği sorusuna net bir yanıt veren İslam Memiş, gram altında yıl sonu öngörüsünde hiçbir revizyona gitmediğini açıkladı. Ocak ayında gram altının yatırımcısına 2 bin TL'lik güçlü bir getiri sağladığını hatırlatan ünlü analist, yıl sonuna kadar bu seviyelerin ve getiri potansiyelinin yeniden rahatlıkla yakalanacağını ifade ederek, gram altının 7 bin lira seviyesinin üstüne çıkabileceğini söyledi.

DANANIN KUYRUĞU ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KOPACAK: FED İÇİN KRİTİK VİRAJ

Piyasaların önündeki en büyük sınavın önümüzdeki hafta açıklanacak ABD enflasyon verisi olduğunu belirten Memiş, petrol fiyatlarındaki sert hareketlerin enflasyona yansımasının merkez bankalarının faiz kararlarında belirleyici rol oynayacağını söyledi. Bu ayın 29’unda açıklanacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına dikkat çeken finans analisti, "Önümüzdeki hafta dananın kuyruğu kopacak. Enflasyonun izleyeceği rota piyasaların yönünü netleştirecek" dedi.

KÜÇÜK YATIRIMCIYA "PARAYI KORUMA" VE 2027 HAZIRLIĞI UYARISI

Mevcut piyasa koşullarında akşamdan sabaha tablonun değişebildiğini, piyasaların Trump'ın iki dudağının arasında sıkıştığını belirten İslam Memiş, küçük yatırımcılara altın değerinde bir tavsiyede bulundu: "Büyük fonlar ve dev yatırımcılar bu dalgalanmalardan beslenir. Küçük yatırımcının bu dönemde önceliği para kazanmak değil, elindeki parayı korumak olmalıdır. Kısa vadeli fiyat hareketlerine bakarak panik alımı veya panik satışı yapmayın." Yatırımcıların kısa vadeli türbülanslara takılmak yerine şimdiden 2027 yılına hazırlık yapması gerektiğini belirten Memiş, dolar ve petrol karşısında ucuz kalmış varlıkların uzun vadeli birikim amacıyla toplanması gerektiğinin altını çizdi.