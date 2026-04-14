İslam Memiş gram altının 10 bin lira olacağı tarihi açıkladı

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altının 10 bin TL eşiğine ulaşacağı sürece dair teknik analizlerini ve hedef takvimini paylaştı

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
ABD ve İran arasında Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirilen diplomatik temasların 21 saatin sonunda uzlaşısız tamamlanması, piyasalarda belirsizliği derinleştirdi.

Zayıflayan dolar endeksi ve artan bölgesel risklerin etkisiyle ons altın 4 bin 780 dolar sınırına dayanırken, gram altın Kapalıçarşı piyasalarında 6 bin 870 TL seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor.

GRAM ALTIN NE ZAMAN NE ZAMAN 10 BİN LİRA OLACAK?

Kritik 15 Günlük Manipülasyon Uyarısı

Piyasalardaki güncel durumu değerlendiren Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları kısa vadeli sert dalgalanmalar konusunda uyardı.

Bölgede kalıcı bir ateşkes zemini oluşmadığı sürece gelen açıklamalara temkinli yaklaşılması gerektiğini vurgulayan Memiş, önümüzdeki 15 günlük periyodun spekülatif hareketlere açık olduğunu ve piyasalarda manipülasyon kaynaklı oynaklık yaşanabileceğini ifade etti.

Kademeli Artış ve Yaz Beklentisi

Gram altın için kısa vadeli geri çekilmelerin stratejik birer alım fırsatı olduğunu saptayan Memiş, nisan ayının ikinci yarısı ve mayıs ayı için fiyat beklentisini 7 bin ile 7 bin 500 TL aralığına sabitledi.

Yükseliş trendinin yaz aylarında ivme kazanacağını belirten uzman, fiyatların bu dönemde 8 bin TL barajını aşacağını öngörüyor.

İslam Memiş'ten 10 Bin TL İçin Hedef Tarih...

Piyasa analisti İslam Memiş, altın fiyatlarındaki nihai yükseliş dalgasının yılın son çeyreğinde gerçekleşeceğini belirtti

Küresel ekonomik gelişmeler ve devam eden jeopolitik risklerin bir sonucu olarak gram altın için 9 bin ile 10 bin TL bandının ana hedef haline geleceği tarih, 2026 yıl sonu olarak işaret edildi.

islam memiş Altın gram altın