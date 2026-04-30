İslam Memiş hedefi 10 bin liraya çıkardı: Altını olanlar dikkat!
Finans analisti İslam Memiş, küresel piyasalardaki jeopolitik riskleri ve merkez bankalarının politikalarını değerlendirerek gram altın fiyatının 10 bin liraya ulaşabileceğini öngördü. Fed bünyesindeki olası yönetim değişimlerine dikkat çeken Memiş, yatırımcıları uyardı.
Finans uzmanı İslam Memiş, altın, gümüş ve küresel piyasalardaki gelişmelere dair güncel beklentilerini paylaştı.
Merkez bankalarının faiz politikası
Küresel piyasalarda faiz kararlarının takip edildiğini belirten Memiş, ABD ve Japonya merkez bankalarının faizleri sabit tuttuğunu hatırlattı. Petrol fiyatlarındaki seyir ve savaş ortamının yarattığı belirsizlik nedeniyle merkez bankalarının bir süre daha aksiyon almayacağını açıklayan analist, önümüzdeki iki ay boyunca Fed'den faiz değişikliği beklemiyor.
Gram altın için 10 bin TL hedefi
Altın fiyatlarına dair beklentilerini paylaşan İslam Memiş, merkez bankalarının satışlarına ve petrol fiyatlarındaki baskıya rağmen talebin sürdüğünü belirtti.
Ons altın tarafında 4.900 dolar seviyesini hedeflediğini, yıl sonu için 5.800 ile 6.000 dolar aralığına işaret ettiğini açıklayan uzman, gram altın için ise 10.000 lira hedefini net bir şekilde paylaştı.
Değerli metallerle ilgili tahminlerini açıklayan İslam Memiş, şu rakamları paylaştı:
Ons Altın: İlk etapta 4.900 dolar, yıl sonu bazında ise 5.800 ile 6.000 dolar aralığı hedefleniyor.
Gram Altın: Yıl sonuna kadar 10.000 lira seviyesine ulaşması bekleniyor.
Gümüş: 70 doların altındaki seviyeler alım fırsatı olarak görülürken, asıl hedef 96 dolar olarak açıklandı.
Portföy ve yatırım stratejisi
Yatırımcıların kısa vadeli işlemler yerine uzun vadeli pozisyon almalarını tavsiye eden Memiş, ideal bir sepetin yüzde 50 altın ve yüzde 50 gümüşten oluşabileceğini ifade etti. Piyasalardaki dalgalanmaların ve manipülatif hareketlerin devam edebileceğini belirten uzman, bu süreçte temkinli olunması gerektiğini vurguladı.