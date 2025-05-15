İslam Memiş kararını açıkladı: Altın değil, o yatırım aracı yükseliyor!
Finans analisti İslam Memiş, gram altın ve ONS altındaki düşüş sonrası yatırımcılara önemli mesajlar verdi.
Yaşanan geri çekilmenin altın yatırımcıları için kritik bir dönem olduğunu vurgulayan Memiş, "Bu süreçte kademeli alım yapmak mantıklı bir strateji olabilir" dedi.
Memiş, gram altının 4 bin TL’nin altına inmesiyle birlikte yatırımcılar için yeni bir fırsat penceresinin açıldığını belirtti. “Mayıs itibarıyla beklenen düşüşler başladı. Küresel düzlemde gelen barış ve ateşkes haberleri piyasaları olumlu etkiledi, bu da altının düşüş trendine girmesine neden oldu” değerlendirmesinde bulundu.
“kademeli alım için doğru zaman”
Altın ve gümüş yatırımcılarına seslenen İslam Memiş, “Gram altın 3980 liraya, ONS altın ise 3140 dolara geriledi. Bu seviyeler uzun vadeli yatırımcılar için alım fırsatıdır. Bizim beklentimiz ONS altında 2800 dolar, gram altında 3800 lira seviyeleriydi.
Ancak hızlı bir toparlanma ile fiyatlar yeniden yükselebilir. Yılın ikinci yarısında dalgalanmalarla birlikte yeni alım fırsatları doğacak” dedi.
“bugün altın almak için uygun zaman”
Memiş, altın yatırımcısının bu süreçte uzun vadede kazançlı çıkabileceğini ifade etti. Ayrıca, ONS altın bazında yaklaşık 500 dolarlık maliyet avantajı sağlanabileceğini söyledi. “Bu fiyat dalgalanmaları, uzun vadeli yatırımcılar için avantaj yaratıyor. Bugün, kademeli alım yapmak için uygun bir zaman. Altın alma zamanı geldi” ifadelerini kullandı.
“Haziran'da yükseliş başlar”
Haziran ayıyla birlikte altının yeniden yükselişe geçeceğini öngören Memiş, “ONS altında 3500 dolar, gram altında ise 4500 TL seviyelerini görmemiz mümkün. Uzun vadeli yatırımcılar için ‘al ve bekle’ stratejisi en doğru yaklaşım. Özellikle küçük bütçeli yatırımcılar için şu an altın alma zamanı” dedi.
“panik yapmayın, bu dönem alım fırsatıdır”
“gümüşte alım fırsatı var”
Altın mı, gümüş mü? sorusuna da yanıt veren Memiş, tercihini gümüşten yana kullandı. “Altın-gümüş rasyosu dikkate alındığında, yatırımcılara yüksek kazanç sağlayabilir. Gram gümüş 40 liranın altına sarktı, bu da iyi bir alım fırsatı sunuyor. Yıl sonu beklentilerimiz doğrultusunda, gram gümüş alımı için şu dönem doğru bir zaman” değerlendirmesinde bulundu.