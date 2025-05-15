İslam Memiş kararını açıkladı: Altın değil, o yatırım aracı yükseliyor!

“gümüşte alım fırsatı var”

Altın mı, gümüş mü? sorusuna da yanıt veren Memiş, tercihini gümüşten yana kullandı. “Altın-gümüş rasyosu dikkate alındığında, yatırımcılara yüksek kazanç sağlayabilir. Gram gümüş 40 liranın altına sarktı, bu da iyi bir alım fırsatı sunuyor. Yıl sonu beklentilerimiz doğrultusunda, gram gümüş alımı için şu dönem doğru bir zaman” değerlendirmesinde bulundu.