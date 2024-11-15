İslam Memiş kritik uyarıda bulundu: Hangi yatırım daha avantajlı?

Altın fiyatlarındaki son iki aydır yaşanan düşüşleri değerlendiren Memiş, ons altının 2.790 dolardan 2.536 dolara, gram altının ise 3.190 liradan 2.960 liraya gerilediğini belirtti. Memiş, fiyatlardaki bu düşüşün teknik bir düzeltme olduğunu vurgulayarak, aşağıdaki faktörleri sıraladı:

Teknik düzeltme: Altın fiyatlarında beklenen bir geri çekilme yaşanıyor.

Dolar endeksindeki artış: Dolar endeksi (DXY) 106,99 seviyesine yükseldi.

Jeopolitik gerilimlerin azalması: Piyasaları etkileyen gerilimlerin azalması altın fiyatlarını etkiledi.

Kripto yatırımlarının artması: Yatırımcıların altın yerine Bitcoin gibi dijital varlıklara yönelmesi.

KONUT YATIRIMI ALTINDAN DAHA AVANTAJLI

İslam Memiş, yatırımcılara "Altın mı konut mu?" sorusuna dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Memiş, şu anda konut yatırımının altına göre daha avantajlı olduğunu belirtti ve inşaat maliyetlerindeki artışa dikkat çekti:

İnşaat maliyet endeksi: Yıllık yüzde 38,93 artış gösterdi.

Malzeme maliyetleri: Yüzde 56,68 oranında arttı.

Konut satışları: Türkiye genelinde Ekim ayında konut satışları yüzde 76,1 artarak 165.138'e ulaştı.

Memiş, "Doların baskılanması sona erdiğinde maliyetlerin artması kaçınılmaz. Aynı şekilde faiz indirimleri talebi artıracak” diyerek konut yatırımının gelecekte daha karlı olacağına dikkat çekti.

ALTIN FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ KALICI DEĞİL

İslam Memiş, altın fiyatlarının şu anda bir düzeltme sürecinde olduğunu ve uzun vadede hala güvenli bir yatırım aracı olarak kalacağını ifade etti. "Altın, Türkiye’de 30 yıldır en çok kazandıran yatırım aracı olmuştur" diyerek, altın yatırımı yapanlara şu önerilerde bulundu:

Miktara odaklanın: Altını fiyat yerine gramaj biriktirerek değerlendirin.

Düşüşlere hazırlıklı olun: Kısa vadeli düşüşler panik yaratmamalı.

EVİMİ ALACAK KADAR PARAM VARSA, ALTINI SATAR ALIRDIM

Altın ve konut arasında kararsız kalan yatırımcılara Memiş, "Eğer nakit paranız varsa, altını satıp konut alabilirsiniz. Çünkü konut fiyatlarında TL bazında bir düşüş beklenmiyor. Altın her zaman kazandırır ama şu an konut daha kazançlı görünüyor" dedi.

GEÇ KALMAYIN, ALTININ CAZİBESİNE KAPILMAYIN

Memiş, altın fiyatlarındaki düşüşlerin cazibesine kapılmanın yatırımcıları geciktireceğini vurguladı. "Konut fiyatları artıyor, altın yükseldiğinde ise fırsat kaçmış olabilir. Ev almak isteyenlerin doğru zamanda harekete geçmesi önemli" diyerek yatırımcılara tavsiyelerde bulundu.