İslam Memiş o hatayı yapanları uyardı! "Bunu yapan tüm parasını kaybeder!"

Memiş, yatırımcıların yaptığı en büyük sermaye hatasını deşifre ederken, dalgalı seyreden piyasada ayakta kalmanın altın kurallarını maddeler halinde sıraladı.

İSLAM MEMİŞ'TEN KORKUTAN 2026 MANİPÜLASYON UYARISI: KALDIRAÇTAN UZAK DURUN

Finans analisti İslam Memiş, içinde bulunduğumuz 2026 yılında küresel ve yerel piyasalarda sert dalgalanmaların ve manipülatif fiyat hareketlerinin hız kesmeden devam edeceğini vurguladı. Yatırımcıların bu süreçte en büyük hatasının tüm birikimlerini tek bir yatırım aracına bağlamak olduğunu söyleyen Memiş, riskin bölünmesi gerektiğini belirtti. Yatırımın temel kuralının "çeşitlendirme (sepet) yapmak" ve "uzun vadeli düşünmek" olduğunun altını çizen ünlü analist, özellikle acemi yatırımcıları batıran kaldıraçlı işlemlerden mutlak suretle uzak durulması gerektiğini ifade etti. Anlık düşüşlerde panikle satış yapanların büyük zarar göreceğini, sabırlı davrananların ise tarihi fırsatlar yakalayacağını sözlerine ekledi.

DÖVİZ KURLARI TIRMANIŞ'TA: DOLAR, EURO VE STERLİN BUGÜN KAÇ TL?

İslam Memiş'in uyarılarının gölgesinde, serbest piyasada döviz kurları yukarı yönlü grafiğini korumaya devam ediyor. Yatırımcıların ekran başında yakından takip ettiği piyasalarda anlık döviz kuru fiyatlamaları şu şekilde gerçekleşiyor: Küresel piyasalardaki jeopolitik risklerle beslenen Dolar/TL 45,93 TL civarında alıcı buluyor. Türk Lirası karşısında güçlü duruşunu koruyan Euro/TL 53,54 TL seviyesinden işlem görmeyi sürdürüyor. Döviz kurları arasında en yüksek seviyede bulunan İngiliz Sterlini ise serbest piyasada 61,94 TL civarında seyrederek rekor tazelemeye devam ediyor.

GÜVENLİ LİMAN ALTIN REKORA KOŞUYOR, BORSA TEMKİNLİ

Dünyadaki savaş tamtamları ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle her dönemin en güvenli limanı olarak kabul gören altın piyasasında da tarihi seviyeler test ediliyor. Serbest piyasada gram altın fiyatı, kuyumcularda ve kapalıçarşıda yaklaşık 6.600 TL ile 6.700 TL arasındaki geniş bir bant aralığında işlem görüyor.

Yatırımcıların bir diğer gözdesi olan Borsa İstanbul'da ise BIST 100 endeksi, döviz ve altındaki bu sert yükseliş grafiği karşısında daha dengeli ve temkinli bir duruş sergiliyor. Endeks gün ortası seanslarında 13.827 puan seviyelerinde hareket ederek güne devam ediyor. Uzmanlar döviz ve altındaki makas aralığına karşı yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini hatırlatıyor.