İslam Memiş o tarihi işaret etti! Altın mı, borsa mı, gümüş mü, dolar mı?

Finans analisti İslam Memiş, yatırımcılara hedefi gösterirken, bu haftanın faiz odaklı analizini sundu. Memiş, TV100'deki yazısında şunları belirtti: "Bu hafta para piyasaları için oldukça kritik bir dönem. Hem Fed'in hem de TCMB'nin faiz kararları yakından takip edilecek.

Merkez bankalarının faiz kararları nedeniyle bu hafta volatilite oldukça yüksek olabilir. Amerika Merkez Bankası (Fed), çarşamba akşamı faiz kararını açıklayacak. Ben Fed'in faizleri bu sefer değiştirmeyeceğini ve Kasım ayında 25 baz puanlık bir faiz artışı yapacağını tahmin ediyorum." şeklinde konuştu.

"BU HAFTA OLUMSUZ GELİŞMELER YAŞANABİLİR"

Memiş, "Geçen hafta dolar endeksi (DXY), 105 seviyesinin üstüne çıkmış ve dolar karşısındaki enstrümanlar değer kaybetmişti. Bu hafta olumsuz gelişmeler yaşanabilir" şeklinde konuştu.

"DOLAR KARŞISINDAKİ ENSTRÜMANLAR DEĞER KAZANMA POTANSİYELİ TAŞIYOR"

Memiş, şu şekilde devam etti:

- Yani, bu hafta (Fed sonrası) dolar uluslararası piyasalarda değer kaybetme potansiyeli taşıyabilir, dolar karşısındaki enstrümanlar değer kazanabilir. Dolar endeksinde 104,50-106,0 seviyelerini yakından takip edeceğim. Fed’in faiz kararı sonrası 104,50 seviyesinin altına inme ihtimali var.

İslam Memiş, yatırım araçlarında beklediği bant aralıklarını şöyle açıkladı:

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ise faiz artırımı yapacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak kaç baz puan faiz artıracağı belirsiz. Kapalı kutu olduğundan kimse bilmiyor! Piyasanın genel kanısı politika faizinde 500 baz puan artırım yapacağı yönünde. Bu hafta hangi bant aralıklarını takip edeceğim?

BIST 100 ENDEKSİ

Memiş BIST 100 hakkında şunları belirtti:

- 7 bin 961 puandan kapanış yapmıştı. 7 bin 750-7 bin 500 ve 7 bin 150 puan öngörümde bir değişiklik yok. Zaman zaman tepki alımı görsek de altta ihlal edilen alanların test edilmesi gerekiyor. Uzun vadede pozitif ancak kısa vadede negatif beklentim devam ediyor.

DÖVİZİN ve ALTININ YÖNÜ NE OLACAK?

Dolar hakkında "Yön yukarı. 26,80-27,20 lira aralığını takip edeceğim." ifadelerini kullanan Memiş, Altın için şunları söyledi: