İslam Memiş rakam verdi: Altın alacak ve satacaklar dikkat!

Yılın son çeyreğine işaret eden Memiş, ons altında 4 bin 500 doların, gram altında ise 8 bin TL’nin üzerinin görülebileceğini söyledi. Altın piyasasında gözler jeopolitik gelişmeler, petrol fiyatları ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına çevrilmişken, Memiş piyasadaki mevcut baskının kalıcı olmayacağını savundu.

ALTINDA YÖNÜ PETROL VE ENEJİ MALİYETLERİ BELİRLİYOR

Altın fiyatlarının haftayı sert hareketlerle tamamladığını belirten Memiş, fiyatlamalar üzerinde ABD-İran hattındaki gelişmelerin ve enerji maliyetlerinin etkili olduğunu söyledi. Ons altının hafta içinde 4 bin 160 doları, gram altının ise 6 bin 300 TL’yi test ettiğini hatırlatan Memiş, geri çekilmeye rağmen altının güçlü görünümünü koruduğunu ifade etti.

Kısa vadede petrol ile altın arasında ters yönlü bir hareket yaşandığını vurgulayan Memiş, petrol fiyatlarındaki yükselişin değerli metal üzerinde baskı oluşturduğunu, enerji cephesindeki gevşemenin ise altının yeniden toparlanmasını sağladığını belirtti. Bu nedenle yatırımcıların yalnızca altın grafiğine değil, petrol piyasasındaki gelişmelere de dikkat etmesi gerektiğini kaydetti.

ONS ALTINDA KRİTİK KORİDOR: 4 BİN - 4 BİN 200 DOLAR

Kısa vadede oynaklığın devam edebileceğini belirten Memiş, ons altında 4 bin ile 4 bin 200 dolar arasındaki fiyat hareketlerinin izleneceğini söyledi. Bu aralığın dışına yaşanabilecek güçlü bir kırılmanın, altının kısa vadeli yönü açısından belirleyici olabileceğini ifade etti.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN İŞTAHI SÜRÜYOR

Altının uzun vadeli görünümünü destekleyen başlıklardan birinin merkez bankalarının alımları olduğunu vurgulayan Memiş, yılın ilk yarısında küresel merkez bankalarının 400 tonun üzerinde altın aldığını belirtti. Çin’in talepte öne çıktığını aktaran Memiş, Türkiye’de de gram altın ve Darphane ürünlerine yönelik ilginin güçlü kaldığını söyledi.

REKOR İÇİN SON ÇEVREĞİ İŞARET ETTİ

İslam Memiş’in tahmininde yılın son üç ayı öne çıktı. Mevcut baskının uzun süre devam etmesini beklemediğini belirten Memiş, son çeyrekte ons altının 4 bin 500 doların, gram altının ise 8 bin TL’nin üzerine çıkabileceğini öngördü. Böylece altın fiyatlarında yıl bitmeden yeni zirvelerin gündeme gelebileceğini ifade etti.

FED'İN FAİZ KARARI ALTINDA DENGELERİ DEĞİŞTİREBİLİR

Piyasanın önündeki en önemli başlıklardan birinin Fed’in faiz kararı olacağını belirten Memiş, resmi takvime göre toplantının 28-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirileceğini ve kararın 29 Temmuz’da açıklanacağını hatırlattı. Faiz kararıyla birlikte dolar ve ABD tahvil getirilerindeki olası hareketlerin altın fiyatlarında yeni bir dalgalanma yaratabileceği ifade ediliyor.

DÜĞÜN YAPACAKLARA, EV VE OTOMOBİL ALACAKLARA KRİTİK TAVSİYELER

Memiş, altın borcu bulunanlar, düğün hazırlığı yapanlar ve yatırımcılar için şu uyarılarda bulundu:

Düğün Yapacaklar ve Borcu Olanlar: Mevcut seviyeler ve geri çekilmeler kademeli alım fırsatı olarak görülebilir. Fiyatların tek seferde dip seviyeden alınamayacağına dikkat edilerek alımlar zamana yayılmalıdır.

Ev ve Otomobil Alacaklar: Elinde altın bulunan ve yakın zamanda ev veya otomobil almayı planlayanlar nakit ihtiyaçlarını ertelemek zorunda değildir. Ancak kısa vadeli ödeme planı bulunmayan yatırımcıların acele satıştan kaçınmaları gerekir.

Nakit İhtiyacı Olmayanlar: Yaklaşık bir aylık süreç içerisinde toparlanma beklenmektedir. Acil nakit ihtiyacı bulunmayanlar pozisyonlarını korumalı ve bir süre daha beklemelidir.