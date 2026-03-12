İslam Memiş tarih verdi: Altın o ayda yeniden uçacak
Orta Doğu’da yaşanan savaşın piyasalarda yarattığı belirsizlik sürerken finans analisti İslam Memiş altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Memiş, mevcut düşüşlerin kalıcı olmayabileceğini ve Haziran ayı itibarıyla yeniden yükseliş görülebileceğini söyledi.
ALTIN PİYASASINDA SAVAŞ ETKİSİ
ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan savaş küresel piyasalarda belirsizliği artırdı. Bu gelişmeler yatırımcıların özellikle altın ve diğer değerli metallere yönelik beklentilerini yeniden şekillendirdi.
Finans analisti İslam Memiş, 2026 yılına ilişkin değerlendirmesinde piyasalarda dalgalanmaların sürebileceğine dikkat çekti. Memiş, 2026’nın piyasalar açısından “manipülasyon yılı” olabileceğini belirterek fiyat hareketlerinin yıl boyunca sert şekilde değişebileceğini ifade etti.
“DÜŞÜŞLER FIRSAT OLABİLİR”
Altın fiyatlarında son dönemde görülen geri çekilmeyi değerlendiren Memiş, mevcut seviyelerin bazı yatırımcılar için fırsat oluşturabileceğini söyledi.
Memiş, şu ifadeleri kullandı:
“Altın ve gümüş tarafında düşüş var ama fırsat da var. Evladını evlendirecek, takı alacak ya da altın borcu olanlar için bu seviyeler fırsat. Bu fiyatlar kalıcı değil, tekrar yükseliş göreceğiz.”
ALTINDA YÜKSELİŞ İÇİN HAZİRAN VURGUSU
Memiş, altın fiyatlarında yeniden güçlü yükselişlerin Haziran ayı itibarıyla başlayabileceğini dile getirdi.
Jeopolitik gelişmelerin piyasalar üzerinde doğrudan etkili olduğunu belirten Memiş, savaş veya ateşkes haberlerinin değerli metallerde ani fiyat hareketlerine neden olabileceğini söyledi.
Memiş değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
“Haziran ayına kadar bir süre var. Bu süreçte 5 bin 80 ve 5 bin 50 dolar seviyeleri destek noktaları olabilir ancak kalıcı olmayabilir. Ateşkes ya da savaşın bittiğine dair bir haber gelirse değerli metallerde hızlı yükselişler görebiliriz.”
GRAM ALTIN İÇİN YENİ HEDEF
İslam Memiş daha önce yaptığı açıklamalarda gram altın için de dikkat çeken tahminlerde bulunmuştu. Memiş, gram altının Haziran ayına kadar 8 bin TL seviyelerine, hatta beş haneli rakamlara ulaşmasının sürpriz olmayacağını ifade etmişti.
Analist, yılın ikinci yarısında ise piyasalarda farklı bir hikâyenin başlayabileceğini dile getirdi.
Not: Bu içerikte yer alan değerlendirmeler yatırım tavsiyesi değildir.