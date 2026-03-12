İslam Memiş tarih verdi: Altın o ayda yeniden uçacak

“DÜŞÜŞLER FIRSAT OLABİLİR”

Altın fiyatlarında son dönemde görülen geri çekilmeyi değerlendiren Memiş, mevcut seviyelerin bazı yatırımcılar için fırsat oluşturabileceğini söyledi.

Memiş, şu ifadeleri kullandı:

“Altın ve gümüş tarafında düşüş var ama fırsat da var. Evladını evlendirecek, takı alacak ya da altın borcu olanlar için bu seviyeler fırsat. Bu fiyatlar kalıcı değil, tekrar yükseliş göreceğiz.”