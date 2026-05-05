İslam Memiş tarih verdi: "Elinizdeki Altınlara Sahip Çıkın"
Küresel piyasalar yangın yeri! ABD-İran gerilimi ve 119 dolara dayanan petrol fiyatları altın piyasasını altüst etti. Finans analisti İslam Memiş, yatırımcılar için kritik "Cuma" uyarısını yaptı
Memiş, elinde altın bulunduranlar için hayati tavsiyelerde bulundu. İşte piyasaları bekleyen o büyük dalgalanmanın perde arkası...
PİYASALARDA BELİRSİZLİK HAKİM
Finans ve para piyasaları yorumcusu İslam Memiş, küresel piyasalardaki dalgalanmalara dikkat çekerek yatırımcılara temkinli olmaları çağrısında bulundu
ABD-İran gerilimi ve petrol fiyatlarının 119 dolara fırlamasının altın dahil tüm varlıklarda sert hareketler yarattığını belirten Memiş, taraflardan gelen çelişkili açıklamaların yön arayışını zorlaştırdığını ifade etti.
Açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesini normal karşılayan Memiş, yıllık enflasyon tahminlerinin yukarı yönlü revize edildiğini belirtti.
Dışsal etkenler nedeniyle yüzde 30’un altında bir seviyenin zor göründüğünü ifade eden Memiş, piyasada stratejilerin değiştiğini vurguladı.
"AL-SAT DÖNEMİ GERİDE KALDI"
Yatırımcı davranışlarında köklü bir değişim yaşandığını belirten Memiş, “al-sat” odaklı yaklaşımın yerini daha temkinli bir stratejiye bıraktığını söyledi
Bu süreçte yatırımcıların ihtiyaç odaklı hareket ettiğini ve bekle-gör politikasının öne çıktığını dile getirdi.
Haftanın en kritik gelişmesi için Cuma gününü işaret eden Memiş, özellikle ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasalar açısından hayati önem taşıdığını vurguladı. Bu verinin kısa vadeli yön üzerinde doğrudan belirleyici olacağını ifade etti.
FİZİKİ ALTINA TALEP ARTIYOR
Altın tarafında fiziki talebin ciddi şekilde güçlendiğini kaydeden Memiş, yılın ilk çeyreğinde özellikle külçe altına yönelimin arttığını söyledi
Bankalardaki altın mevduatlarında da yükseliş gözlendiğini belirten uzman, belirli illerde bu talebin çok daha belirgin olduğunu hatırlattı.
İSLAM MEMİŞ'TEN YATIRIMCILARA UYARI
Mevcut risklerin yüksek olduğu uyarısında bulunan Memiş, yatırımcıların macera aramak yerine mevcut varlıklarını koruması gerektiğini belirterek şu kritik çağrıyı yaptı:
'Elinizdeki altınlara sahip çıkın'