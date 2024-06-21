İslam Memiş tarih verdi! 'kuyumcularda kuyruk oluşacak' dedi!
Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın ve dövizle ilgili uyarılarda bulundu.
# islam memiş # Altın
Editör: Yağmur Biçen
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Para piyasaları uzmanı İslam Memiş kendi Youtube kanalından altın, döviz, ve gümüşle ilgili önemli uyarılarda bulundu.
Memiş'in açıklamaları şöyle:
Gram Altın 2363 dolar seviyesinde. 2340 direncini kırdı. Toparlanma isteğin devam ediyor. Gram altın 2420 seviyesine kadar gerilemişti. Alın diye uyarmıştım. Şu anda gram altın TL fiyatı 2514 lira seviyesinde.
Bayram öncesi ve sonrası 100 lira gramında değeri arttı.