İslam Memiş tarih verdi! 'kuyumcularda kuyruk oluşacak' dedi!

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın ve dövizle ilgili uyarılarda bulundu.

# islam memiş # Altın
Editör: Yağmur Biçen
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İslam Memiş tarih verdi! 'kuyumcularda kuyruk oluşacak' dedi! - Resim: 1

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş kendi Youtube kanalından altın, döviz, ve gümüşle ilgili önemli uyarılarda bulundu.

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İslam Memiş tarih verdi! 'kuyumcularda kuyruk oluşacak' dedi! - Resim: 2

Memiş'in açıklamaları şöyle:

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İslam Memiş tarih verdi! 'kuyumcularda kuyruk oluşacak' dedi! - Resim: 3

Gram Altın 2363 dolar seviyesinde. 2340 direncini kırdı. Toparlanma isteğin devam ediyor. Gram altın 2420 seviyesine kadar gerilemişti. Alın diye uyarmıştım. Şu anda gram altın TL fiyatı 2514 lira seviyesinde. 

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İslam Memiş tarih verdi! 'kuyumcularda kuyruk oluşacak' dedi! - Resim: 4

Bayram öncesi ve sonrası 100 lira gramında değeri arttı.

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