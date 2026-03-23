İslam Memiş tarih verdi: O ay altın yükselecek

Altın piyasası, 23 Mart Pazartesi gününe satış baskısıyla başlayarak sert bir düşüş kaydetti. Bu durum beraberinde altın fiyatlarının yükselip yükselmeyeceğini akıllara getirirken İslam Memiş, altının ne zaman yükseleceğine dair konuştu.

Altın fiyatlarıyla ilgili konuşan İslam Memiş, "Nakiti olanlar orta ve uzun adeli yatırımcılar güzel fırsat yakalamış oldu. Bu düşüşler çok kalıcı değil." dedi.

İslam Memiş: Ons altında 6 bin dolar seviyesi beklentimi korumaya devam ediyorum. Bu hafta dikkat edin, yoğun talepten dolayı işçilik koyarlar. 4 bin 6 bin dolardan işçilik koyarlar. Ucuz altın alamayabilirsiniz bu hafta.

PEKİ ALTIN NE ZAMAN YÜKSELECEK?

Altında dalgalanmaların olacağını kaydeden Memiş, yatırımcıya “Panik olmayın” uyarısı yaptı.

MEMİŞ, ALTININ NE ZAMAN YÜKSELECEĞİYLE İLGİLİ KESİN TARİH VERDİ!

Altın fiyatları 23 Mart 2026 itibarıyla küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle değer kaybederken, yatırımcılar “altın yükselecek mi?” sorusuna yanıt arıyor. 

Gram altının gerilemesiyle birlikte piyasalarda dalgalı seyir öne çıkarken, finans analisti İslam Memiş’ten dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

HAZİRAN AYINA DİKKAT!

Yılın ikinci yarısına dikkat çeken Memiş, özellikle haziran ayı itibarıyla piyasada farklı bir sürecin başlayabileceğini söyledi. Bu dönemde belirli hedef seviyelere ulaşılması halinde yatırımcıların pozisyonlarını yeniden değerlendirebileceğini ifade etti.

Finans analisti Memiş, ons altın tarafında uzun vadeli beklentisini koruduğunu belirterek 6 bin dolar seviyesinin hedef olarak öne çıktığını ifade etti.

Gram altın için ise yıl içerisinde daha yüksek seviyelerin görülebileceğine işaret eden Memiş, belirli fiyat aralıklarının yatırımcılar için çıkış noktası olabileceğini dile getirdi.

